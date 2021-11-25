https://ria.ru/20211125/programma-1760679564.html

Правительство продлило программу подготовки резерва управленческих кадров

Правительство продлило программу подготовки резерва управленческих кадров - РИА Новости, 25.11.2021

Правительство продлило программу подготовки резерва управленческих кадров

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился продлить программу подготовки резерва управленческих кадров до 2024 года, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T12:14

2021-11-25T12:14

2021-11-25T12:14

общество

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михаил мишустин

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился продлить программу подготовки резерва управленческих кадров до 2024 года, соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Данным распоряжением вносятся изменения в документ, касающийся федеральной программы "Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров", рассчитанной на 2010-2021 годы."Изменения, которые вносятся в распоряжение правительства РФ от 22 апреля 2010 года, <...> в пункте один цифры "2021" заменить цифрами "2024", - говорится в тексте документа.Уточняется, что к программе был добавлен пятый этап, который будет проходить в 2022-2024 годы. Также был увеличен объем финансирования с более 696,6 миллиона рублей до почти 778,5 миллиона рублей. Таким образом, на реализацию пятого этапа будет выделено более 81,8 миллиона рублей.

https://ria.ru/20211108/zanyatost-1758016522.html

https://ria.ru/20210719/kadry-1741908238.html

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общество, правительство рф, михаил мишустин, россия