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Правительство продлило программу подготовки резерва управленческих кадров
Правительство продлило программу подготовки резерва управленческих кадров - РИА Новости, 25.11.2021
Правительство продлило программу подготовки резерва управленческих кадров
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился продлить программу подготовки резерва управленческих кадров до 2024 года, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T12:14
2021-11-25T12:14
общество
правительство рф
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился продлить программу подготовки резерва управленческих кадров до 2024 года, соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Данным распоряжением вносятся изменения в документ, касающийся федеральной программы "Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров", рассчитанной на 2010-2021 годы."Изменения, которые вносятся в распоряжение правительства РФ от 22 апреля 2010 года, &lt;...&gt; в пункте один цифры "2021" заменить цифрами "2024", - говорится в тексте документа.Уточняется, что к программе был добавлен пятый этап, который будет проходить в 2022-2024 годы. Также был увеличен объем финансирования с более 696,6 миллиона рублей до почти 778,5 миллиона рублей. Таким образом, на реализацию пятого этапа будет выделено более 81,8 миллиона рублей.
https://ria.ru/20211108/zanyatost-1758016522.html
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общество, правительство рф, михаил мишустин, россия
12:14 25.11.2021
 
Правительство продлило программу подготовки резерва управленческих кадров

Правительство продлило программу подготовки резерва управленческих кадров до 2024 года

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился продлить программу подготовки резерва управленческих кадров до 2024 года, соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Данным распоряжением вносятся изменения в документ, касающийся федеральной программы "Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров", рассчитанной на 2010-2021 годы.
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"Изменения, которые вносятся в распоряжение правительства РФ от 22 апреля 2010 года, <...> в пункте один цифры "2021" заменить цифрами "2024", - говорится в тексте документа.
Уточняется, что к программе был добавлен пятый этап, который будет проходить в 2022-2024 годы. Также был увеличен объем финансирования с более 696,6 миллиона рублей до почти 778,5 миллиона рублей. Таким образом, на реализацию пятого этапа будет выделено более 81,8 миллиона рублей.
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