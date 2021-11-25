https://ria.ru/20211125/prichina-1760742938.html

Forbes объяснил, почему Украина проиграет в войне с Россией

Forbes назвал причину поражения Украины в гипотетической войне с Россией - РИА Новости, 25.11.2021

Forbes объяснил, почему Украина проиграет в войне с Россией

Устаревшая артиллерия, на которую делает ставку Украина, не поможет защитить страну в случае гипотетического нападения России: такое мнение высказал военный... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T16:29

2021-11-25T16:29

2021-11-25T17:13

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Устаревшая артиллерия, на которую делает ставку Украина, не поможет защитить страну в случае гипотетического нападения России: такое мнение высказал военный корреспондент Дэвид Экс в статье для журнала Forbes.Как пишет автор со ссылкой на официальные документы, сейчас украинские сухопутные войска численностью 145 тысяч человек оснащены мощным артиллерийским арсеналом и имеют на вооружении не менее 1,8 тысячи пушек и систем залпового огня, но их состояние оставляет желать лучшего.Журналист отметил, что большая часть орудий требует ремонта. Кроме того, наблюдается дефицит боеприпасов.Несмотря на то что после распада СССР Украина получила в наследство обширную инфраструктуру производства и хранения снарядов, отсутствие должного финансирования свернуло эту отрасль, что стало ясно еще в начале кризиса в 2014 году, добавил Экс.Обозреватель заключил, что в текущем состоянии украинская армия способна сражаться в войне низкой интенсивности, а при столкновении с российскими формированиями победы ожидать не приходится.

https://radiosputnik.ria.ru/20211124/ukraina-1760583265.html

https://ria.ru/20211123/voyna-1760325265.html

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в мире, безопасность, украина, россия