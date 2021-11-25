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Forbes объяснил, почему Украина проиграет в войне с Россией
Forbes назвал причину поражения Украины в гипотетической войне с Россией - РИА Новости, 25.11.2021
Forbes объяснил, почему Украина проиграет в войне с Россией
Устаревшая артиллерия, на которую делает ставку Украина, не поможет защитить страну в случае гипотетического нападения России: такое мнение высказал военный... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T16:29
2021-11-25T17:13
в мире
безопасность
украина
россия
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Устаревшая артиллерия, на которую делает ставку Украина, не поможет защитить страну в случае гипотетического нападения России: такое мнение высказал военный корреспондент Дэвид Экс в статье для журнала Forbes.Как пишет автор со ссылкой на официальные документы, сейчас украинские сухопутные войска численностью 145 тысяч человек оснащены мощным артиллерийским арсеналом и имеют на вооружении не менее 1,8 тысячи пушек и систем залпового огня, но их состояние оставляет желать лучшего.Журналист отметил, что большая часть орудий требует ремонта. Кроме того, наблюдается дефицит боеприпасов.Несмотря на то что после распада СССР Украина получила в наследство обширную инфраструктуру производства и хранения снарядов, отсутствие должного финансирования свернуло эту отрасль, что стало ясно еще в начале кризиса в 2014 году, добавил Экс.Обозреватель заключил, что в текущем состоянии украинская армия способна сражаться в войне низкой интенсивности, а при столкновении с российскими формированиями победы ожидать не приходится.
https://radiosputnik.ria.ru/20211124/ukraina-1760583265.html
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в мире, безопасность, украина, россия
16:29 25.11.2021 (обновлено: 17:13 25.11.2021)
 
Forbes назвал причину поражения Украины в гипотетической войне с Россией

Forbes: устаревшая артиллерия и дефицит боеприпасов не позволят Украине победить Россию

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Устаревшая артиллерия, на которую делает ставку Украина, не поможет защитить страну в случае гипотетического нападения России: такое мнение высказал военный корреспондент Дэвид Экс в статье для журнала Forbes.
Как пишет автор со ссылкой на официальные документы, сейчас украинские сухопутные войска численностью 145 тысяч человек оснащены мощным артиллерийским арсеналом и имеют на вооружении не менее 1,8 тысячи пушек и систем залпового огня, но их состояние оставляет желать лучшего.
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Журналист отметил, что большая часть орудий требует ремонта. Кроме того, наблюдается дефицит боеприпасов.
Несмотря на то что после распада СССР Украина получила в наследство обширную инфраструктуру производства и хранения снарядов, отсутствие должного финансирования свернуло эту отрасль, что стало ясно еще в начале кризиса в 2014 году, добавил Экс.
Обозреватель заключил, что в текущем состоянии украинская армия способна сражаться в войне низкой интенсивности, а при столкновении с российскими формированиями победы ожидать не приходится.
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