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Постпред России при ОБСЕ заявил о деградации свободы прессы на Украине
Постпред России при ОБСЕ заявил о деградации свободы прессы на Украине - РИА Новости, 25.11.2021
Постпред России при ОБСЕ заявил о деградации свободы прессы на Украине
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил о ситуации со свободой прессы на Украине. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T19:01
2021-11-25T19:01
в мире
украина
александр лукашевич
обсе
ситуация на украине
россия
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ВЕНА, 25 ноя - РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил о ситуации со свободой прессы на Украине.Реагируя на отчет представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру, Лукашевич подчеркнул, что в Москве с уважением относятся к ее методу "тихой дипломатии" при анализе и оценке медиаситуации в том или одном государстве, но в то же время полагают, что этот принцип не всегда уместен. Так, если речь идет о случаях стигматизации СМИ по критериям национальной принадлежности или редакционной политики, представитель должен возвышать свой голос публично, сказал постпред."Наглядный пример - деградирующая ситуация со свободой прессы на Украине. Власти продолжают политику тотальной зачистки информационного поля от неугодных источников информации. Любые не вписывающиеся в линию руководства страны ресурсы блокируются или запрещаются. Всех и не перечислить. Напомню, что речь идет о 468 интернет-ресурсах, среди которых – "Яндекс", "Яндекс-Украина", "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники", "Лаборатория Касперского" и едва ли не все без исключения российские СМИ ("Первый канал", "НТВ", "ВГТРК", МИА "Россия сегодня", "Спас ТВ" и другие)", - заявил Лукашевич.Он добавил, что на днях на Украине закрыли очередное крупное издание – единственную англоязычную газету "Kyiv Post", существовавшую с 1995 года. По мнению журналистов издания, причиной приостановки работы медиаресурса стало давление на владельца со стороны властей."К слову, в ситуации с закрытием "Kyiv Post" как нельзя явно проявились двойные стандарты ряда государств-участников. Представители США, Великобритании, Германии, ЕС практически молниеносно выступили с обеспокоенностью закрытием одного из "важнейших медиаголосов Украины". Посол Швеции на Украине Т.Тиберг подчеркнул, что "свободные и независимые СМИ на Украине нуждаются в защите на нескольких фронтах". Где же была реакция представителей этих стран на предпринятые властями ранее меры по зачистке информационного поля от неугодных СМИ? Например, на внесудебные расправы Совета нацбезопасности и обороны над крупнейшими негосударственными телеканалами – "ZIK", "112" и "NewsOne", - отметил дипломат.
https://ria.ru/20211115/zhurnalisty-1759169549.html
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в мире, украина, александр лукашевич, обсе, ситуация на украине, россия
19:01 25.11.2021
 
Постпред России при ОБСЕ заявил о деградации свободы прессы на Украине

Постпред России при ОБСЕ Лукашевич заявил о деградации свободы прессы на Украине

© Фото : предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© Фото : предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Читать ria.ru в
ВЕНА, 25 ноя - РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил о ситуации со свободой прессы на Украине.
Реагируя на отчет представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру, Лукашевич подчеркнул, что в Москве с уважением относятся к ее методу "тихой дипломатии" при анализе и оценке медиаситуации в том или одном государстве, но в то же время полагают, что этот принцип не всегда уместен. Так, если речь идет о случаях стигматизации СМИ по критериям национальной принадлежности или редакционной политики, представитель должен возвышать свой голос публично, сказал постпред.
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"Наглядный пример - деградирующая ситуация со свободой прессы на Украине. Власти продолжают политику тотальной зачистки информационного поля от неугодных источников информации. Любые не вписывающиеся в линию руководства страны ресурсы блокируются или запрещаются. Всех и не перечислить. Напомню, что речь идет о 468 интернет-ресурсах, среди которых – "Яндекс", "Яндекс-Украина", "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники", "Лаборатория Касперского" и едва ли не все без исключения российские СМИ ("Первый канал", "НТВ", "ВГТРК", МИА "Россия сегодня", "Спас ТВ" и другие)", - заявил Лукашевич.
Он добавил, что на днях на Украине закрыли очередное крупное издание – единственную англоязычную газету "Kyiv Post", существовавшую с 1995 года. По мнению журналистов издания, причиной приостановки работы медиаресурса стало давление на владельца со стороны властей.
"К слову, в ситуации с закрытием "Kyiv Post" как нельзя явно проявились двойные стандарты ряда государств-участников. Представители США, Великобритании, Германии, ЕС практически молниеносно выступили с обеспокоенностью закрытием одного из "важнейших медиаголосов Украины". Посол Швеции на Украине Т.Тиберг подчеркнул, что "свободные и независимые СМИ на Украине нуждаются в защите на нескольких фронтах". Где же была реакция представителей этих стран на предпринятые властями ранее меры по зачистке информационного поля от неугодных СМИ? Например, на внесудебные расправы Совета нацбезопасности и обороны над крупнейшими негосударственными телеканалами – "ZIK", "112" и "NewsOne", - отметил дипломат.
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