Росприроднадзор наградил финалистов премии "Экология-дело каждого"
© Фото : РосприроднадзорУчастники конференции по итогам международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого"
МОСКВА, 25 ноя – Международная детско-юношеская премия "Экология - дело каждого". Федеральная служба в сфере природопользования (Росприроднадзор) 25 ноября в рамках онлайн-конференции объявила итоги Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого" и представила к наградам около 200 финалистов, из них почти половина заняли первое, второе и третье места в 12 номинациях конкурса, четыре награды получили журналисты, а остальные отмечены специальными призами жюри.
Главная миссия проекта - повысить уровень экологической культуры среди молодежи, выявить талантливых детей, подростков, поощрить их и провести экологическое просвещение, популяризовать тему экологии и бережного отношения к природе. Премия учреждена Росприроднадзором весной этого года. За шесть месяцев поступило 9,5 тысячи заявок, принято – 6000 работ, соответствующих положению конкурса. В финал премии прошло около 650 работ, которые вошли в шорт-лист для жюри. Все работы опубликованы на Rutube. Председателем конкурсной комиссии стала заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.
"Итоги премии подведены. Это долгожданный момент для очень многих. У жюри были жаркие споры и хотелось отметить каждого ребёнка, каждую школу и учреждение, которых мы увидели. Действительно пришло много достойных работ. Поэтому жюри приняло решение определить не только победителей, но и наградить ребят специальными призами. Для кого-то это станет путёвка на море или во Всероссийский детский центр "Орлёнок", для кого-то - гаджеты или умная колонка. Главными призами для обладателей первых, вторых, третьих мест станут смартфоны, планшеты, сертификаты на реализацию экологических проектов, интерактивные доски, проекторы и ноутбуки для школ", - сказала руководитель Федеральной службы в сфере природопользования Светлана Радионова.
Она подчеркнула, что по решению председателя жюри Виктории Абрамченко Гран-при премии удостоена 12-летняя Вера Баукина из Санкт-Петербурга. Она создала "Экологические уроки ёжика Сыроежкина" и обучает первоклашек экологическому этикету. Вера стала лидером по числу отправленных работ на конкурс – более полусотни почти во всех 12 номинациях конкурса. Дипломом первой степени от вице-премьера РФ награждены две семьи из Грозного и деревни Чигасово Московской области Тимошенко и Закраиловых, сделавшие экологический заплыв "За чистый Байкал". Дипломом второй степени отмечена ГБОУ г.Москвы Центр реабилитации и образования №7, которое вместе с воспитанниками перерабатывает бумагу и создает из неё блокноты, а также использует в работе с детьми собственную методику - бабочкотерапию. Дипломом третьей степени от вице-премьера РФ награждена Айша Сабыржанкызы из посёлка Отенай Алматинской области Казахстана.
"Некоторые участники проекта стали маленькими звёздами. Настоящим прорывом в интернете по подсчету голосов в социальных сетях стали работы семилетней Анастасии Гусевой из Совхоза имени Ленина Московской области. Число просмотров ее работ достигло 100 тысяч – это рекорд по итогам премии. Настю как юного эколога пригласили в программу Максима Галкина "Лучше всех", - рассказала Радионова.
Глава Росприроднадзора отметила, что дети с особенностями шли на равных с остальными и очень активно себя проявили и заняли в том числе призовые места. Это Ирина Чебарёва из города Балашиха Московской области, которая танцевала пронзительный танец на коляске и посвятила его проблеме сохранения окружающей среды. Юлия Немцева из Наро-Фоминской школы для обучающихся с ОВЗ, которая рассказала о проблеме лесных пожаров.
"Детские дома, социально-реабилитационные центры, приюты для детей, школы-интернаты для детей с ОВЗ приняли активное участие в премии – всего 64 учреждения из России и из-за рубежа. Общее число принятых заявок составило около 200. Эти работы очень сильные и ничем не уступали другим. Не могу не сказать, что в премии приняли участие все 12 городов проекта "Чистый воздух" - около 170 работ. Больше всего работ пришло из Норильска, Омска, Красноярска", - сказала Светлана Радионова.
"Мы очень рады, что удалось отметить так много детей. Почти две сотни детей и подростков из разных уголков света получат не только подарки, но и бесценный опыт, новые знания, которые они получили благодаря проекту. Важно было не только показать свои таланты, но и обозначить экологические проблемы, найти пути их решения, что очень важно. Надеюсь, что ребята и в дальнейшем будут примером для многих других, потому что экология - дело каждого", - отметил заместитель руководителя АНО "Центр "Арктические инициативы" Рустам Романенков.
Директор Всероссийского детского центра "Орлёнок" Александр Джеус считает, что необходимо с самого юного возраста воспитывать в детях осознанность, неравнодушное отношение и стремление заботиться об окружающем мире.
"Поэтому "Орлёнок" принял активное участие в мероприятиях премии – мальчишки и девчонки подготовили и разместили в социальных сетях 2,6 тысячи работ. Через несколько дней мы встретим ребят на тематической смене. Уверен, они углубят свои экологические знания, сгенерируют новые идеи и проекты, которые в дальнейшем будут реализованы в разных регионах нашей страны", - подчеркнул Джеус.
"Выработать во взрослом возрасте привычку к ответственному потреблению и бережному отношению к окружающей среде может быть непросто. Но у детей картина еще только формируется. Очень важно вовремя привлечь их внимание к современным проблемам и научить принципам, которые становятся неотъемлемой частью жизни просвещенного человека. Благодаря участию в конкурсе тысячи детей смогли лучше разобраться в вопросах экологии, и мы рады быть частью этого большого проекта. СИБУР уделяет много внимания просветительской работе в этой области, поддержка конкурса дает нам возможность лучше понять, как подрастающее поколение видит будущее и свою роль в нем", - отметил председатель правления СИБУРа Дмитрий Конов.
В рамках премии СИБУР вручил специальный приз за лучшую работу на тему ответственного потребления пластика Дарье Волковой из Костромы. Ученый и известный ведущий программы "В мире животных" Николай Дроздов наградил специальным призом Камилу Рамос из Гватемалы, маленькая девочка призвала лидеров всех стран беречь природу и нашу Планету. Генеральный директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев вручил "Видеокурс анимации" воспитаннику детского дома Михаилу Кудукис из села Хурба Хабаровского края и курс "Анимированный скетчинг" Екатерине Спиридоновой из Новосибирска. Руководитель медиашколы "Останкино" Ольга Спиркина подарила онлайн-курс по технике речи Дмитрию Алферову из Екатеринбурга. Медиахолдинг "Фанаби" (Узбекистан) подарил сертификат на видеосъёмку, встречу с Мисс Интернешнл Узбекистана и мастер-класс по дефиле Адель Хикматовой из Бухары.
По итогам Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого" обладателями первого, второго, третьего места стали дети и подростки из 27 регионов РФ, в лидерах по числу призовых мест – Краснодарский край, Москва, Московская, Иркутская области. Среди 27 стран-участниц победители, занявшие призовые места, представляют Перу, Белоруссию, Панаму, Узбекистан, Мексику, Колумбию, Луганскую и Донецкую территории. Специальными призами жюри были отмечены дети и подростки из 50 регионов РФ и из 21 страны мира.
"Премия охватила очень много стран. Дети присылали работы из разных точек света. В иностранной номинации "Экология в мире", где конкурсанты рассказывали об уникальном экологическом опыте своей территории, первое место в возрастной категории от 7 до 11 лет занял Сантиаго Ариэль де ла Круз Куба из Перу с видеороликом о роботе Кипи; второе место – Луис Альберто Дель Сид Домингес из Панамы; Авлиёвкулова Сафина из Узбекистана. В старшей категории первое место получила София Ларина из Макеевки, второе место - Ариэль Эспиноза из Мексики, Мария Хосе Гарсон Бермудез из Колумбии. Специальными призами было отмечено много стран, в том числе прекрасный танец из Индии, рисунки из Китая и Великобритании. И многие другие", - отметила Светлана Радионова.
Она подчеркнула, что все победители, лауреаты и дети, отмеченные специальными призами жюри, получат награды в России от глав территориальных подразделений Росприроднадзора. Иностранные участники получат подарки курьерскими службами.
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