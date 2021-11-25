https://ria.ru/20211125/premiya-1760763835.html

Росприроднадзор наградил финалистов премии "Экология-дело каждого"

Росприроднадзор наградил финалистов премии "Экология-дело каждого" - РИА Новости, 25.11.2021

Росприроднадзор наградил финалистов премии "Экология-дело каждого"

Федеральная служба в сфере природопользования (Росприроднадзор) 25 ноября в рамках онлайн-конференции объявила итоги Международной детско-юношеской премии... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T17:50

2021-11-25T17:50

2021-11-25T17:50

пресс-релизы

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МОСКВА, 25 ноя – Международная детско-юношеская премия "Экология - дело каждого". Федеральная служба в сфере природопользования (Росприроднадзор) 25 ноября в рамках онлайн-конференции объявила итоги Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого" и представила к наградам около 200 финалистов, из них почти половина заняли первое, второе и третье места в 12 номинациях конкурса, четыре награды получили журналисты, а остальные отмечены специальными призами жюри.Главная миссия проекта - повысить уровень экологической культуры среди молодежи, выявить талантливых детей, подростков, поощрить их и провести экологическое просвещение, популяризовать тему экологии и бережного отношения к природе. Премия учреждена Росприроднадзором весной этого года. За шесть месяцев поступило 9,5 тысячи заявок, принято – 6000 работ, соответствующих положению конкурса. В финал премии прошло около 650 работ, которые вошли в шорт-лист для жюри. Все работы опубликованы на Rutube. Председателем конкурсной комиссии стала заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.Она подчеркнула, что по решению председателя жюри Виктории Абрамченко Гран-при премии удостоена 12-летняя Вера Баукина из Санкт-Петербурга. Она создала "Экологические уроки ёжика Сыроежкина" и обучает первоклашек экологическому этикету. Вера стала лидером по числу отправленных работ на конкурс – более полусотни почти во всех 12 номинациях конкурса. Дипломом первой степени от вице-премьера РФ награждены две семьи из Грозного и деревни Чигасово Московской области Тимошенко и Закраиловых, сделавшие экологический заплыв "За чистый Байкал". Дипломом второй степени отмечена ГБОУ г.Москвы Центр реабилитации и образования №7, которое вместе с воспитанниками перерабатывает бумагу и создает из неё блокноты, а также использует в работе с детьми собственную методику - бабочкотерапию. Дипломом третьей степени от вице-премьера РФ награждена Айша Сабыржанкызы из посёлка Отенай Алматинской области Казахстана.Глава Росприроднадзора отметила, что дети с особенностями шли на равных с остальными и очень активно себя проявили и заняли в том числе призовые места. Это Ирина Чебарёва из города Балашиха Московской области, которая танцевала пронзительный танец на коляске и посвятила его проблеме сохранения окружающей среды. Юлия Немцева из Наро-Фоминской школы для обучающихся с ОВЗ, которая рассказала о проблеме лесных пожаров."Детские дома, социально-реабилитационные центры, приюты для детей, школы-интернаты для детей с ОВЗ приняли активное участие в премии – всего 64 учреждения из России и из-за рубежа. Общее число принятых заявок составило около 200. Эти работы очень сильные и ничем не уступали другим. Не могу не сказать, что в премии приняли участие все 12 городов проекта "Чистый воздух" - около 170 работ. Больше всего работ пришло из Норильска, Омска, Красноярска", - сказала Светлана Радионова.Директор Всероссийского детского центра "Орлёнок" Александр Джеус считает, что необходимо с самого юного возраста воспитывать в детях осознанность, неравнодушное отношение и стремление заботиться об окружающем мире."Поэтому "Орлёнок" принял активное участие в мероприятиях премии – мальчишки и девчонки подготовили и разместили в социальных сетях 2,6 тысячи работ. Через несколько дней мы встретим ребят на тематической смене. Уверен, они углубят свои экологические знания, сгенерируют новые идеи и проекты, которые в дальнейшем будут реализованы в разных регионах нашей страны", - подчеркнул Джеус.В рамках премии СИБУР вручил специальный приз за лучшую работу на тему ответственного потребления пластика Дарье Волковой из Костромы. Ученый и известный ведущий программы "В мире животных" Николай Дроздов наградил специальным призом Камилу Рамос из Гватемалы, маленькая девочка призвала лидеров всех стран беречь природу и нашу Планету. Генеральный директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев вручил "Видеокурс анимации" воспитаннику детского дома Михаилу Кудукис из села Хурба Хабаровского края и курс "Анимированный скетчинг" Екатерине Спиридоновой из Новосибирска. Руководитель медиашколы "Останкино" Ольга Спиркина подарила онлайн-курс по технике речи Дмитрию Алферову из Екатеринбурга. Медиахолдинг "Фанаби" (Узбекистан) подарил сертификат на видеосъёмку, встречу с Мисс Интернешнл Узбекистана и мастер-класс по дефиле Адель Хикматовой из Бухары.По итогам Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого" обладателями первого, второго, третьего места стали дети и подростки из 27 регионов РФ, в лидерах по числу призовых мест – Краснодарский край, Москва, Московская, Иркутская области. Среди 27 стран-участниц победители, занявшие призовые места, представляют Перу, Белоруссию, Панаму, Узбекистан, Мексику, Колумбию, Луганскую и Донецкую территории. Специальными призами жюри были отмечены дети и подростки из 50 регионов РФ и из 21 страны мира.Она подчеркнула, что все победители, лауреаты и дети, отмеченные специальными призами жюри, получат награды в России от глав территориальных подразделений Росприроднадзора. Иностранные участники получат подарки курьерскими службами.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы