https://ria.ru/20211125/potok-1760640736.html

Польша поняла: скоро придется слушаться Россию, а не США

"Северный поток — 2" усилит зависимость ЕС от России, заявил премьер Польши - РИА Новости, 25.11.2021

Польша поняла: скоро придется слушаться Россию, а не США

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на встрече с хорватским коллегой Андреем Пленковичем в Загребе заявил об усилении зависимости Евросоюза от России в... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T02:43

2021-11-25T02:43

2021-11-25T02:43

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евросоюз

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на встрече с хорватским коллегой Андреем Пленковичем в Загребе заявил об усилении зависимости Евросоюза от России в случае запуска "Северного потока — 2". Его слова передает издание Euractiv.Польский политик считает, что Москва якобы использует газ как "политический козырь".Ранее Моравецкий обвинил "Газпром" в "манипуляциях" на газовом рынке, которые якобы привели к росту цен на газ в Европе. В Кремле в ответ на это заявили, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии. В свою очередь, президент Владимир Путин назвал "полной чушью и бредом" заявления об использовании Россией газа как оружия. Москва не раз отмечала, что "Газпром" выполняет все свои обязательства перед европейскими партнерами и готов продавать больше голубого топлива."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, который проходит по дну Балтийского моря от России до Германии. Его строительство завершилось в сентябре. Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, и Украина, опасающаяся потерять транзит. Москва неоднократно подчеркивала, что это коммерческое предприятие, выгодное как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20211118/gaz-1759564982.html

https://ria.ru/20211124/sanktsii-1760448451.html

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