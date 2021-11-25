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Польша поняла: скоро придется слушаться Россию, а не США
"Северный поток — 2" усилит зависимость ЕС от России, заявил премьер Польши - РИА Новости, 25.11.2021
Польша поняла: скоро придется слушаться Россию, а не США
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на встрече с хорватским коллегой Андреем Пленковичем в Загребе заявил об усилении зависимости Евросоюза от России в... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T02:43
2021-11-25T02:43
в мире
украина
сша
германия
москва
польша
владимир путин
евросоюз
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на встрече с хорватским коллегой Андреем Пленковичем в Загребе заявил об усилении зависимости Евросоюза от России в случае запуска "Северного потока — 2". Его слова передает издание Euractiv.Польский политик считает, что Москва якобы использует газ как "политический козырь".Ранее Моравецкий обвинил "Газпром" в "манипуляциях" на газовом рынке, которые якобы привели к росту цен на газ в Европе. В Кремле в ответ на это заявили, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии. В свою очередь, президент Владимир Путин назвал "полной чушью и бредом" заявления об использовании Россией газа как оружия. Москва не раз отмечала, что "Газпром" выполняет все свои обязательства перед европейскими партнерами и готов продавать больше голубого топлива."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, который проходит по дну Балтийского моря от России до Германии. Его строительство завершилось в сентябре. Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, и Украина, опасающаяся потерять транзит. Москва неоднократно подчеркивала, что это коммерческое предприятие, выгодное как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20211118/gaz-1759564982.html
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в мире, украина, сша, германия, москва, польша, владимир путин, евросоюз, газпром, балтийское море, северный поток — 2, матеуш моравецкий, россия, андрей пленкович, хорватия, загреб
02:43 25.11.2021
 
"Северный поток — 2" усилит зависимость ЕС от России, заявил премьер Польши

Премьер Польши Моравецкий: "Северный поток — 2" еще больше усилит зависимость ЕС от России

© John ThysПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
© John Thys
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на встрече с хорватским коллегой Андреем Пленковичем в Загребе заявил об усилении зависимости Евросоюза от России в случае запуска "Северного потока — 2". Его слова передает издание Euractiv.
Польский политик считает, что Москва якобы использует газ как "политический козырь".
"Россия при помощи газопровода "Северный поток — 2" оказывает давление на Польшу и весь Евросоюз. Часть ЕС уже сильно зависит от российских энергоносителей, и, если трубопровод начнет работать, можно сделать вывод, что мы станем еще более зависимыми", — считает Моравецкий.
Ранее Моравецкий обвинил "Газпром" в "манипуляциях" на газовом рынке, которые якобы привели к росту цен на газ в Европе. В Кремле в ответ на это заявили, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии.
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
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Польша призвала Германию отказаться от сертификации "Северного потока — 2"
В свою очередь, президент Владимир Путин назвал "полной чушью и бредом" заявления об использовании Россией газа как оружия. Москва не раз отмечала, что "Газпром" выполняет все свои обязательства перед европейскими партнерами и готов продавать больше голубого топлива.
"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, который проходит по дну Балтийского моря от России до Германии. Его строительство завершилось в сентябре. Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, и Украина, опасающаяся потерять транзит. Москва неоднократно подчеркивала, что это коммерческое предприятие, выгодное как России, так и Евросоюзу.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток — 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
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Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США
 
В миреУкраинаСШАГерманияМоскваПольшаВладимир ПутинЕвросоюзГазпромБалтийское мореСеверный поток — 2Матеуш МоравецкийРоссияАндрей ПленковичХорватияЗагреб
 
 
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