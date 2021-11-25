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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211125/postavki-1760673528.html
Мишустин призвал устранить препятствия для поставок препаратов от COVID-19
Мишустин призвал устранить препятствия для поставок препаратов от COVID-19 - РИА Новости, 25.11.2021
Мишустин призвал устранить препятствия для поставок препаратов от COVID-19
Страны должны объединить свои усилия для успешной борьбы с пандемией коронавируса, нужно предоставить равный доступ к вакцинам и устранить препятствия для... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T11:42
2021-11-25T11:46
распространение коронавируса
в мире
азия-европа
азия
европа
михаил мишустин
здоровье - общество
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Страны должны объединить свои усилия для успешной борьбы с пандемией коронавируса, нужно предоставить равный доступ к вакцинам и устранить препятствия для поставок безопасных и эффективных препаратов от этой болезни, убежден премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Такое мнение он выразил в своём видеовыступлении на 13-ом саммите форума "Азия-Европа" (Asia-Europe Meeting, ASEM, АСЕМ)."Борьба с ковидом продолжается. Чтобы она была успешной, необходимо предоставить равный доступ к вакцинам, устранить препятствия для поставок безопасных и эффективных препаратов. АСЕМ не может оставаться в стороне от решения этих вопросов", - сказал Мишустин.Он подчеркнул, что Россия принимает системные меры для защиты здоровья российских граждан и одновременно помогает бороться с коронавирусной инфекцией своим соседям по Евразии, государствам Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Мишустин напомнил, что с использованием российских препаратов началась массовая вакцинация в целом ряде государств, "Спутник V" прошел серьезные проверки, завоевал доверие и был зарегистрирован в семидесяти странах. При этом Россия оказывает поддержку в организации производства этой вакцины за рубежом."В рамках Евразийского экономического союза для безопасных международных поездок с февраля применяется электронное приложение – "Путешествую без КОВИД-19". Это еще один эффективный инструмент борьбы с распространением инфекции. Готовы делиться таким опытом со всеми партнерами по АСЕМ", - также сказал Мишустин.Он подчеркнул, что в борьбе с эпидемией и для преодоления ее последствий" все государства должны сплотить усилия", и у Форума АСЕМ, по мнению российского премьера, здесь особая роль."Приоритетом нашей работы сегодня должно быть обеспечение устойчивого посткризисного восстановления. Россия готова принимать в этом самое активное участие", - добавил он.АСЕМ – открытый неформальный межрегиональный диалоговый процесс, в рамках которого осуществляется взаимодействие стран-участниц в области политики, финансово-экономической и социально-культурной сферах. Решение о создании АСЕМ возникло на взаимном признании необходимости укрепления сотрудничества между Европой и Азией.
https://ria.ru/20211125/koronavirus-1760649952.html
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в мире, азия-европа, азия, европа, михаил мишустин, здоровье - общество, евразийский экономический союз, евразия, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:42 25.11.2021 (обновлено: 11:46 25.11.2021)
 
Мишустин призвал устранить препятствия для поставок препаратов от COVID-19

Премьер-министр Мишустин: надо устранить препятствия для поставок препаратов от COVID-19

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Страны должны объединить свои усилия для успешной борьбы с пандемией коронавируса, нужно предоставить равный доступ к вакцинам и устранить препятствия для поставок безопасных и эффективных препаратов от этой болезни, убежден премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Такое мнение он выразил в своём видеовыступлении на 13-ом саммите форума "Азия-Европа" (Asia-Europe Meeting, ASEM, АСЕМ).
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"Борьба с ковидом продолжается. Чтобы она была успешной, необходимо предоставить равный доступ к вакцинам, устранить препятствия для поставок безопасных и эффективных препаратов. АСЕМ не может оставаться в стороне от решения этих вопросов", - сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что Россия принимает системные меры для защиты здоровья российских граждан и одновременно помогает бороться с коронавирусной инфекцией своим соседям по Евразии, государствам Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Мишустин напомнил, что с использованием российских препаратов началась массовая вакцинация в целом ряде государств, "Спутник V" прошел серьезные проверки, завоевал доверие и был зарегистрирован в семидесяти странах. При этом Россия оказывает поддержку в организации производства этой вакцины за рубежом.
"В рамках Евразийского экономического союза для безопасных международных поездок с февраля применяется электронное приложение – "Путешествую без КОВИД-19". Это еще один эффективный инструмент борьбы с распространением инфекции. Готовы делиться таким опытом со всеми партнерами по АСЕМ", - также сказал Мишустин.
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"Приоритетом нашей работы сегодня должно быть обеспечение устойчивого посткризисного восстановления. Россия готова принимать в этом самое активное участие", - добавил он.
АСЕМ – открытый неформальный межрегиональный диалоговый процесс, в рамках которого осуществляется взаимодействие стран-участниц в области политики, финансово-экономической и социально-культурной сферах. Решение о создании АСЕМ возникло на взаимном признании необходимости укрепления сотрудничества между Европой и Азией.
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