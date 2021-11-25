https://ria.ru/20211125/postavki-1760673528.html

Мишустин призвал устранить препятствия для поставок препаратов от COVID-19

Мишустин призвал устранить препятствия для поставок препаратов от COVID-19 - РИА Новости, 25.11.2021

Мишустин призвал устранить препятствия для поставок препаратов от COVID-19

Страны должны объединить свои усилия для успешной борьбы с пандемией коронавируса, нужно предоставить равный доступ к вакцинам и устранить препятствия для... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T11:42

2021-11-25T11:42

2021-11-25T11:46

распространение коронавируса

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михаил мишустин

здоровье - общество

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Страны должны объединить свои усилия для успешной борьбы с пандемией коронавируса, нужно предоставить равный доступ к вакцинам и устранить препятствия для поставок безопасных и эффективных препаратов от этой болезни, убежден премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Такое мнение он выразил в своём видеовыступлении на 13-ом саммите форума "Азия-Европа" (Asia-Europe Meeting, ASEM, АСЕМ)."Борьба с ковидом продолжается. Чтобы она была успешной, необходимо предоставить равный доступ к вакцинам, устранить препятствия для поставок безопасных и эффективных препаратов. АСЕМ не может оставаться в стороне от решения этих вопросов", - сказал Мишустин.Он подчеркнул, что Россия принимает системные меры для защиты здоровья российских граждан и одновременно помогает бороться с коронавирусной инфекцией своим соседям по Евразии, государствам Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Мишустин напомнил, что с использованием российских препаратов началась массовая вакцинация в целом ряде государств, "Спутник V" прошел серьезные проверки, завоевал доверие и был зарегистрирован в семидесяти странах. При этом Россия оказывает поддержку в организации производства этой вакцины за рубежом."В рамках Евразийского экономического союза для безопасных международных поездок с февраля применяется электронное приложение – "Путешествую без КОВИД-19". Это еще один эффективный инструмент борьбы с распространением инфекции. Готовы делиться таким опытом со всеми партнерами по АСЕМ", - также сказал Мишустин.Он подчеркнул, что в борьбе с эпидемией и для преодоления ее последствий" все государства должны сплотить усилия", и у Форума АСЕМ, по мнению российского премьера, здесь особая роль."Приоритетом нашей работы сегодня должно быть обеспечение устойчивого посткризисного восстановления. Россия готова принимать в этом самое активное участие", - добавил он.АСЕМ – открытый неформальный межрегиональный диалоговый процесс, в рамках которого осуществляется взаимодействие стран-участниц в области политики, финансово-экономической и социально-культурной сферах. Решение о создании АСЕМ возникло на взаимном признании необходимости укрепления сотрудничества между Европой и Азией.

https://ria.ru/20211125/koronavirus-1760649952.html

https://ria.ru/20211125/koronavirus-1760642507.html

https://ria.ru/20211125/koronavirus-1760649430.html

азия

европа

евразия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, азия-европа, азия, европа, михаил мишустин, здоровье - общество, евразийский экономический союз, евразия, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии