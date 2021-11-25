https://ria.ru/20211125/popova-1760664213.html

Попова высказалась о влиянии пандемии на оказание помощи больным ВИЧ

Попова высказалась о влиянии пандемии на оказание помощи больным ВИЧ - РИА Новости, 25.11.2021

Попова высказалась о влиянии пандемии на оказание помощи больным ВИЧ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пандемия коронавируса оказала негативное влияние на осуществление помощи людям с ВИЧ. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T10:56

2021-11-25T10:56

2021-11-25T10:56

общество

вич

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пандемия коронавируса оказала негативное влияние на осуществление помощи людям с ВИЧ.Она отметила, что при вакцинации от COVID-19 нужно уделять особое внимание людям с ВИЧ."Исследование, проведённое Роспотребнадзором совместно с неправительственными организациями в 2020 году, показало негативное влияние пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на оказание медицинской помощи при ВИЧ-инфекции в стране, однако большинство опрошенных - 71% людей, живущих с ВИЧ - не испытывали проблем с получением антиретровирусных препаратов", - следует из обращения Поповой к участникам VII Всероссийского форума для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.Согласно нему, 23% сообщили, что получали препараты домой.

https://radiosputnik.ria.ru/20211123/popova-1760415136.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, вич, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, вакцинация россиян от covid-19