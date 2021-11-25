https://ria.ru/20211125/popova-1760664213.html
Попова высказалась о влиянии пандемии на оказание помощи больным ВИЧ
Попова высказалась о влиянии пандемии на оказание помощи больным ВИЧ - РИА Новости, 25.11.2021
Попова высказалась о влиянии пандемии на оказание помощи больным ВИЧ
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пандемия коронавируса оказала негативное влияние на осуществление помощи людям с ВИЧ. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T10:56
2021-11-25T10:56
2021-11-25T10:56
общество
вич
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пандемия коронавируса оказала негативное влияние на осуществление помощи людям с ВИЧ.Она отметила, что при вакцинации от COVID-19 нужно уделять особое внимание людям с ВИЧ."Исследование, проведённое Роспотребнадзором совместно с неправительственными организациями в 2020 году, показало негативное влияние пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на оказание медицинской помощи при ВИЧ-инфекции в стране, однако большинство опрошенных - 71% людей, живущих с ВИЧ - не испытывали проблем с получением антиретровирусных препаратов", - следует из обращения Поповой к участникам VII Всероссийского форума для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.Согласно нему, 23% сообщили, что получали препараты домой.
https://radiosputnik.ria.ru/20211123/popova-1760415136.html
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общество, вич, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, вакцинация россиян от covid-19
Попова высказалась о влиянии пандемии на оказание помощи больным ВИЧ
Глава Роспортребнадзора Попова: пандемия негативно повлияла на оказание помощи людям с ВИЧ