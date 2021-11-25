https://ria.ru/20211125/polsha-1760799094.html

Мигранты подняли бунт в польском центре для иностранцев, сообщили СМИ

Мигранты подняли бунт в польском центре для иностранцев, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.11.2021

Мигранты подняли бунт в польском центре для иностранцев, сообщили СМИ

Мигранты подняли бунт в охраняемом центре для иностранцев-нелегалов в польском Венджине (Любушское воеводство), сообщила радиостанция RMF FM. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-25T22:11

2021-11-25T22:11

2021-11-26T00:35

в мире

польша

европа

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 25 ноя — РИА Новости. Мигранты подняли бунт в охраняемом центре для иностранцев-нелегалов в польском Венджине (Любушское воеводство), сообщила радиостанция RMF FM.Бунтующие вынесли на площадку мусорные баки и мебель. На место ЧП прибыли полиция и дополнительные силы пожарных и пограничников.По словам пресс-секретаря Пограничной стражи Польши Анны Михальской, нелегалы попытались прорвать двойные, а в некоторых местах тройные ограждения. Сейчас ситуация находится под контролем.Позднее полиция воеводства сообщила о стабилизации ситуации в центре содержания. Уточняется, что никому из мигрантов не удалось покинуть это место. Для помощи сотрудникам Пограничной стражи туда направили более 500 полицейских.В венджинском центре содержания иностранцев сейчас находятся 604 мужчины, 358 из них — граждане Ирака.В подобные охраняемые учреждения помещают нелегальных мигрантов, задержанных на территории Польши. Там они ждут предоставления статуса беженца либо депортации.С начала текущего года в стране задержали около 2,6 тысячи нелегальных мигрантов, что в 25 раз больше, чем в прошлом году.На границе Белоруссии и Польши за последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в ЕС. Польские власти, обвиняя Минск в миграционном кризисе, усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны.Белоруссия отвергает все обвинения, заявляя, что Польша, выдворяя мигрантов, искусственно нагнетает ситуацию.

https://ria.ru/20211125/granitsa-1760749800.html

https://ria.ru/20211125/lukashenko-1760791725.html

польша

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, польша, европа, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии