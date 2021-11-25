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Мигранты подняли бунт в польском центре для иностранцев, сообщили СМИ
Мигранты подняли бунт в польском центре для иностранцев, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.11.2021
Мигранты подняли бунт в польском центре для иностранцев, сообщили СМИ
Мигранты подняли бунт в охраняемом центре для иностранцев-нелегалов в польском Венджине (Любушское воеводство), сообщила радиостанция RMF FM. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-25T22:11
2021-11-26T00:35
в мире
польша
европа
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 25 ноя — РИА Новости. Мигранты подняли бунт в охраняемом центре для иностранцев-нелегалов в польском Венджине (Любушское воеводство), сообщила радиостанция RMF FM.Бунтующие вынесли на площадку мусорные баки и мебель. На место ЧП прибыли полиция и дополнительные силы пожарных и пограничников.По словам пресс-секретаря Пограничной стражи Польши Анны Михальской, нелегалы попытались прорвать двойные, а в некоторых местах тройные ограждения. Сейчас ситуация находится под контролем.Позднее полиция воеводства сообщила о стабилизации ситуации в центре содержания. Уточняется, что никому из мигрантов не удалось покинуть это место. Для помощи сотрудникам Пограничной стражи туда направили более 500 полицейских.В венджинском центре содержания иностранцев сейчас находятся 604 мужчины, 358 из них — граждане Ирака.В подобные охраняемые учреждения помещают нелегальных мигрантов, задержанных на территории Польши. Там они ждут предоставления статуса беженца либо депортации.С начала текущего года в стране задержали около 2,6 тысячи нелегальных мигрантов, что в 25 раз больше, чем в прошлом году.На границе Белоруссии и Польши за последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в ЕС. Польские власти, обвиняя Минск в миграционном кризисе, усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны.Белоруссия отвергает все обвинения, заявляя, что Польша, выдворяя мигрантов, искусственно нагнетает ситуацию.
https://ria.ru/20211125/granitsa-1760749800.html
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в мире, польша, европа, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
22:11 25.11.2021 (обновлено: 00:35 26.11.2021)
 
Мигранты подняли бунт в польском центре для иностранцев, сообщили СМИ

RMF FM: мигранты подняли бунт в охраняемом центре для иностранцев в Польше

© РИА Новости / Павел БедняковБеженцы с Ближнего Востока в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги
Беженцы с Ближнего Востока в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ВАРШАВА, 25 ноя — РИА Новости. Мигранты подняли бунт в охраняемом центре для иностранцев-нелегалов в польском Венджине (Любушское воеводство), сообщила радиостанция RMF FM.
"Несколько сотен человек вышли на площадку перед зданием и испортили часть оборудования. <...> Мужчины разбили стекла в здании, они выкрикивают "Свободу" и скандируют, что цель их прибытия в Европу — Германия", — уточнило радио.
Бунтующие вынесли на площадку мусорные баки и мебель. На место ЧП прибыли полиция и дополнительные силы пожарных и пограничников.
По словам пресс-секретаря Пограничной стражи Польши Анны Михальской, нелегалы попытались прорвать двойные, а в некоторых местах тройные ограждения. Сейчас ситуация находится под контролем.
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Позднее полиция воеводства сообщила о стабилизации ситуации в центре содержания. Уточняется, что никому из мигрантов не удалось покинуть это место. Для помощи сотрудникам Пограничной стражи туда направили более 500 полицейских.
"После попытки прорвать ограждение охраняемого центра в Венджине, где находятся более 600 мигрантов, ситуация стабилизировалась", — подчеркивается в сообщении полиции.
В венджинском центре содержания иностранцев сейчас находятся 604 мужчины, 358 из них — граждане Ирака.
В подобные охраняемые учреждения помещают нелегальных мигрантов, задержанных на территории Польши. Там они ждут предоставления статуса беженца либо депортации.
С начала текущего года в стране задержали около 2,6 тысячи нелегальных мигрантов, что в 25 раз больше, чем в прошлом году.
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На границе Белоруссии и Польши за последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в ЕС. Польские власти, обвиняя Минск в миграционном кризисе, усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны.
Белоруссия отвергает все обвинения, заявляя, что Польша, выдворяя мигрантов, искусственно нагнетает ситуацию.
 
В миреПольшаЕвропаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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