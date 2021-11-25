https://ria.ru/20211125/polsha-1760762440.html
Премьер Польши предложил России держаться вместе в отношении Китая
Премьер Польши предложил России держаться вместе в отношении Китая - РИА Новости, 25.11.2021
Премьер Польши предложил России держаться вместе в отношении Китая
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил России держаться вместе в отношении "вызова" со стороны Китая. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T17:47
2021-11-25T17:47
2021-11-25T17:47
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польша
владимир путин
матеуш моравецкий
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ПАРИЖ, 25 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил России держаться вместе в отношении "вызова" со стороны Китая."Я думаю, что россиянам стоит рассматривать Китай как их самый трудный вызов на ближайшие десятилетия, если не столетие. Россиянам стоит быть вместе с нами в этом вопросе", - заявил Моравецкий в интервью газете Figaro.На прошлой неделе Моравецкий начал европейское турне для подготовки к отражению "угрозы с Востока". Он уже посетил Литву, Латвию, Эстонию, а также встретился с премьерами стран Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия). В среду он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и обсудил с ним кризис с мигрантами на польско-белорусской границе.В Москве неоднократно отмечали беспрецедентный уровень отношений РФ и Китая. Президент РФ Владимир Путин в ноябре заявил, что Россия и Китай будут расширять партнерство, несмотря на попытки Запада вбить клин между Москвой и Пекином. В Пекине в свою очередь заявляли, что высоко ценят положительные высказывания Путина, и отмечали, что отношения России и Китая всегда основываются на принципах равного отношения друг к другу, взаимного доверия и защиты основных интересов друг друга.
https://ria.ru/20201203/polsha-1587469041.html
https://ria.ru/20211030/lavrov-1757018124.html
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в мире, китай, польша, владимир путин, матеуш моравецкий, россия
Премьер Польши предложил России держаться вместе в отношении Китая
Премьер Польши Моравецкий предложил России держаться вместе в отношении "вызова" от Китая