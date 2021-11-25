https://ria.ru/20211125/polsha-1760749495.html

Польша не намерена платить штраф, наложенный Судом ЕС

Польша не намерена платить штраф, наложенный Судом ЕС - РИА Новости, 25.11.2021

Польша не намерена платить штраф, наложенный Судом ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не будет платить штраф, наложенный на нее Судом ЕС, потому что ЕС "превысил свои полномочия". РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T16:52

2021-11-25T16:52

2021-11-25T16:52

в мире

польша

еврокомиссия

матеуш моравецкий

европарламент

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ПАРИЖ, 25 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не будет платить штраф, наложенный на нее Судом ЕС, потому что ЕС "превысил свои полномочия".В октябре Суд ЕС наложил на Варшаву штраф в размере 1 миллиона евро в день до ликвидации дисциплинарной палаты Верховного суда. Ранее Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, деятельность дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности."ЕС превысил свои полномочия. Эта организация может принимать решения только в областях, которые ей доверяют суверенные государства", - заявил премьер газете Figaro в ответ на вопрос, почему Польша не собирается платить штраф.По мнению премьера, институты ЕС - Европарламент, Суд и Еврокомиссия - "хотят увеличить свои полномочия".Ранее в ноябре заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM заявил, что Польша еще не начала платить штрафы, наложенные судом ЕС.В мае сообщалось, что суд ЕС по просьбе Чехии обязал Польшу немедленно прекратить все работы на шахте "Туров". Чешская сторона протестует против намеченного расширения шахты, поскольку это может снизить уровень грунтовых вод, создать проблемы с обеспечением водой близлежащих территорий и нанести урон окружающей среде. А 20 сентября суд ЕС обязал Польшу, так и не исполнившую его решение, выплачивать 500 тысяч евро в качестве ежедневного штрафа вплоть до прекращения добычи на шахте.

https://ria.ru/20211027/evrosoyuz-1756495558.html

https://ria.ru/20211030/polsha-1756965409.html

польша

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в мире, польша, еврокомиссия, матеуш моравецкий, европарламент