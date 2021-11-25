Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211125/polsha-1760704477.html
В Польше допустили закрытие пунктов пропуска на границе с Белоруссией
В Польше допустили закрытие пунктов пропуска на границе с Белоруссией - РИА Новости, 25.11.2021
В Польше допустили закрытие пунктов пропуска на границе с Белоруссией
Польша не исключает закрытия очередных пунктов пропуска на границе с Белоруссией, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач после... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T13:50
2021-11-25T13:50
в мире
белоруссия
минск
польша
марчин пшидач
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760204109_0:124:1280:844_1920x0_80_0_0_14dcbd017626ecd319d9ede77e454034.jpg
ВАРШАВА, 25 ноя – РИА Новости. Польша не исключает закрытия очередных пунктов пропуска на границе с Белоруссией, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач после совещания с участием руководства страны и силовых ведомств."Ситуация на границе - та опасность, которую мы наблюдали вокруг пограничных переходов, - вызвала необходимость закрыть этот переход (Кузница). Мы абсолютно настроены на то, чтобы обезопасить польскую границу", - сказал Пшидач."Если ситуация будет обостряться, то придется закрывать очередные пограничные переходы", - добавил он.Автомобильный пункт пропуска "Кузница" был закрыт около двух недель назад по инициативе польской стороны из-за миграционного кризиса. Вблизи него собралось большое количество мигрантов, которые штурмом пытались попасть на территорию Польши.В четверг Польша поставила Белоруссии ультиматум, обещая закрыть железнодорожный пункт пропуска в Кузнице, если ситуация не улучшится до 21 ноября. До настоящего времени этот железнодорожный пункт пропуска остается открытым. В ответном письме белорусские власти сообщили, что в районе Кузницы больше нет мигрантов и готовы возобновить работу автомобильного пункта пропуска "Кузница".На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
https://ria.ru/20211125/migranty-1760693398.html
белоруссия
минск
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-25T13:50
true
PT0M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760204109_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2bfb6e377882b28b7ea98ec9e55a2c8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, минск, польша, марчин пшидач, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
13:50 25.11.2021
 
В Польше допустили закрытие пунктов пропуска на границе с Белоруссией

Замглавы МИД Польши Пшидач допустил закрытие пунктов пропуска на границе с Белоруссией

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкОграждения и колючая проволока в районе контрольно-пропускного пункта "Брузги" на белорусско-польской границе
Ограждения и колючая проволока в районе контрольно-пропускного пункта Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 25 ноя – РИА Новости. Польша не исключает закрытия очередных пунктов пропуска на границе с Белоруссией, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач после совещания с участием руководства страны и силовых ведомств.
"Ситуация на границе - та опасность, которую мы наблюдали вокруг пограничных переходов, - вызвала необходимость закрыть этот переход (Кузница). Мы абсолютно настроены на то, чтобы обезопасить польскую границу", - сказал Пшидач.
"Если ситуация будет обостряться, то придется закрывать очередные пограничные переходы", - добавил он.
Автомобильный пункт пропуска "Кузница" был закрыт около двух недель назад по инициативе польской стороны из-за миграционного кризиса. Вблизи него собралось большое количество мигрантов, которые штурмом пытались попасть на территорию Польши.
В четверг Польша поставила Белоруссии ультиматум, обещая закрыть железнодорожный пункт пропуска в Кузнице, если ситуация не улучшится до 21 ноября. До настоящего времени этот железнодорожный пункт пропуска остается открытым. В ответном письме белорусские власти сообщили, что в районе Кузницы больше нет мигрантов и готовы возобновить работу автомобильного пункта пропуска "Кузница".
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
Беженцы на границе Белоруссии с Польшей - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
Вчера, 13:08
Мигранты устроили митинг на границе с Польшей
 
В миреБелоруссияМинскПольшаМарчин ПшидачСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6,0
03:15Психолог объяснил, чего не стоит говорить собеседнику
03:14Собянин оценил "самочувствие" отраслей экономики Москвы в COVID-19
03:08Названы самые популярные криптовалюты в России
03:00"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко"
02:47"Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без России
02:35Врач рассказала, кому запрещено употреблять мяту
02:15Брокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтью
02:15Автоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимой
01:52МВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"
01:41ГБР Украины может вызвать Зеленского на допрос
01:24Израиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19
01:14Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в Кузбассе
00:45В Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детей
23:48Осеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил Беглов
23:47В Махачкале более тысячи человек остались без газа
23:43Андрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в Италии
23:41Секретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозой
23:36В Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в Европе
23:33Болгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыск
Лента новостейМолния
В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6,0Психолог объяснил, чего не стоит говорить собеседникуСобянин оценил "самочувствие" отраслей экономики Москвы в COVID-19Названы самые популярные криптовалюты в России"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко""Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без РоссииВрач рассказала, кому запрещено употреблять мятуБрокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтьюАвтоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимойМВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"ГБР Украины может вызвать Зеленского на допросИзраиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в КузбассеВ Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детейОсеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил БегловВ Махачкале более тысячи человек остались без газаАндрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в ИталииСекретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозойВ Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в ЕвропеБолгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыск