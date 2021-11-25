https://ria.ru/20211125/polsha-1760704477.html
В Польше допустили закрытие пунктов пропуска на границе с Белоруссией
В Польше допустили закрытие пунктов пропуска на границе с Белоруссией - РИА Новости, 25.11.2021
В Польше допустили закрытие пунктов пропуска на границе с Белоруссией
Польша не исключает закрытия очередных пунктов пропуска на границе с Белоруссией, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач после... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T13:50
2021-11-25T13:50
2021-11-25T13:50
в мире
белоруссия
минск
польша
марчин пшидач
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 25 ноя – РИА Новости. Польша не исключает закрытия очередных пунктов пропуска на границе с Белоруссией, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач после совещания с участием руководства страны и силовых ведомств."Ситуация на границе - та опасность, которую мы наблюдали вокруг пограничных переходов, - вызвала необходимость закрыть этот переход (Кузница). Мы абсолютно настроены на то, чтобы обезопасить польскую границу", - сказал Пшидач."Если ситуация будет обостряться, то придется закрывать очередные пограничные переходы", - добавил он.Автомобильный пункт пропуска "Кузница" был закрыт около двух недель назад по инициативе польской стороны из-за миграционного кризиса. Вблизи него собралось большое количество мигрантов, которые штурмом пытались попасть на территорию Польши.В четверг Польша поставила Белоруссии ультиматум, обещая закрыть железнодорожный пункт пропуска в Кузнице, если ситуация не улучшится до 21 ноября. До настоящего времени этот железнодорожный пункт пропуска остается открытым. В ответном письме белорусские власти сообщили, что в районе Кузницы больше нет мигрантов и готовы возобновить работу автомобильного пункта пропуска "Кузница".На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-25T13:50
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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в мире, белоруссия, минск, польша, марчин пшидач, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
В Польше допустили закрытие пунктов пропуска на границе с Белоруссией
Замглавы МИД Польши Пшидач допустил закрытие пунктов пропуска на границе с Белоруссией
ВАРШАВА, 25 ноя – РИА Новости. Польша
не исключает закрытия очередных пунктов пропуска на границе с Белоруссией
, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач
после совещания с участием руководства страны и силовых ведомств.
"Ситуация на границе - та опасность, которую мы наблюдали вокруг пограничных переходов, - вызвала необходимость закрыть этот переход (Кузница). Мы абсолютно настроены на то, чтобы обезопасить польскую границу", - сказал Пшидач.
"Если ситуация будет обостряться, то придется закрывать очередные пограничные переходы", - добавил он.
Автомобильный пункт пропуска "Кузница" был закрыт около двух недель назад по инициативе польской стороны из-за миграционного кризиса. Вблизи него собралось большое количество мигрантов, которые штурмом пытались попасть на территорию Польши.
В четверг Польша поставила Белоруссии ультиматум, обещая закрыть железнодорожный пункт пропуска в Кузнице, если ситуация не улучшится до 21 ноября. До настоящего времени этот железнодорожный пункт пропуска остается открытым. В ответном письме белорусские власти сообщили, что в районе Кузницы больше нет мигрантов и готовы возобновить работу автомобильного пункта пропуска "Кузница".
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск
в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.