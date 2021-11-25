11:11 25.11.2021 (обновлено: 12:43 25.11.2021)
Ляшко заявил о планах Зеленского ввести военное положение
Лидер Радикальной партии Украины Ляшко: Зеленский введет военное положение 1 декабря
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер "Радикальной партии" Олег Ляшко выступает на акции против повышения тарифов на газ в Киеве. 31 октября 2018
КИЕВ, 25 ноя — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что президент Владимир Зеленский намерен ввести на Украине военное положение.
"По моей информации, Зеленский планирует на СНБО 1 декабря ввести военное положение на Украине на два месяца, и делается это с одной целью — контроль над СМИ, потому что военное положение — это абсолютное ограничение всех конституционных прав граждан, в том числе на свободу слова, на собственность, демократические митинги, на любые публичные мероприятия", — цитирует Ляшко сайт телеканала "Наш".
По мнению политика, поводом для такого решения послужат массовые акции, на которых люди протестуют против экономической и международной политики нынешних властей.
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По закону военное положение вводится на Украине указом президента, который тот издает по предложению Совета национальной безопасности и обороны. Документ должна также утвердить Верховная рада.
За все годы независимости военное положение вводили на Украине только один раз — в конце ноября 2018 года, после того как российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских корабля, нарушивших государственную границу. Военное положение действовало только в десяти областях в течение 30 дней, после чего его отменили.
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