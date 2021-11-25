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Ляшко заявил о планах Зеленского ввести военное положение

Ляшко заявил о планах Зеленского ввести военное положение - РИА Новости, 25.11.2021

Ляшко заявил о планах Зеленского ввести военное положение

Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что президент Владимир Зеленский намерен ввести на Украине военное положение. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T11:11

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2021-11-25T12:43

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КИЕВ, 25 ноя — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что президент Владимир Зеленский намерен ввести на Украине военное положение."По моей информации, Зеленский планирует на СНБО 1 декабря ввести военное положение на Украине на два месяца, и делается это с одной целью — контроль над СМИ, потому что военное положение — это абсолютное ограничение всех конституционных прав граждан, в том числе на свободу слова, на собственность, демократические митинги, на любые публичные мероприятия", — цитирует Ляшко сайт телеканала "Наш".По мнению политика, поводом для такого решения послужат массовые акции, на которых люди протестуют против экономической и международной политики нынешних властей.По закону военное положение вводится на Украине указом президента, который тот издает по предложению Совета национальной безопасности и обороны. Документ должна также утвердить Верховная рада.За все годы независимости военное положение вводили на Украине только один раз — в конце ноября 2018 года, после того как российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских корабля, нарушивших государственную границу. Военное положение действовало только в десяти областях в течение 30 дней, после чего его отменили.

https://ria.ru/20211122/ukraina-1760128124.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, олег ляшко, россия