https://ria.ru/20211125/polis-1760657205.html
Мурашко рассказал о планах ввести цифровой полис ОМС
Мурашко рассказал о планах ввести цифровой полис ОМС - РИА Новости, 25.11.2021
Мурашко рассказал о планах ввести цифровой полис ОМС
Полис обязательного медицинского страхования станет цифровым, россияне будут автоматически получать его при рождении, заявил министр здравоохранения Михаил... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T10:12
2021-11-25T10:12
2021-11-25T12:49
общество
технологии
здоровье - общество
михаил мурашко
обязательное медицинское страхование
россия
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Полис обязательного медицинского страхования станет цифровым, россияне будут автоматически получать его при рождении, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Всероссийском конгрессе пациентов.Министр уточнил, что с 2022 года россияне смогут отказаться от бумажного полиса в пользу регистровой записи в системе федерального фонда ОМС.По его словам, документ будет формироваться автоматически при появлении в системе ЗАГС данных о рождении ребенка либо по заявлению при получении российского гражданства.Кроме того, в будущем планируется привязать данные федерального регистра льготного лекарственного обеспечения к порталу госуслуг, добавил Мурашко. Это позволит россиянам узнавать о правах на льготу и беспрепятственно ими пользоваться.
https://ria.ru/20210930/oms-1752531483.html
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общество, технологии, здоровье - общество, михаил мурашко, обязательное медицинское страхование, россия
10:12 25.11.2021 (обновлено: 12:49 25.11.2021)
Мурашко рассказал о планах ввести цифровой полис ОМС
Глава Минздрава Мурашко: цифровой полис ОМС будут автоматически оформлять при рождении