https://ria.ru/20211125/polis-1760657205.html

Мурашко рассказал о планах ввести цифровой полис ОМС

Мурашко рассказал о планах ввести цифровой полис ОМС - РИА Новости, 25.11.2021

Мурашко рассказал о планах ввести цифровой полис ОМС

Полис обязательного медицинского страхования станет цифровым, россияне будут автоматически получать его при рождении, заявил министр здравоохранения Михаил... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T10:12

2021-11-25T10:12

2021-11-25T12:49

общество

технологии

здоровье - общество

михаил мурашко

обязательное медицинское страхование

россия

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Полис обязательного медицинского страхования станет цифровым, россияне будут автоматически получать его при рождении, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Всероссийском конгрессе пациентов.Министр уточнил, что с 2022 года россияне смогут отказаться от бумажного полиса в пользу регистровой записи в системе федерального фонда ОМС.По его словам, документ будет формироваться автоматически при появлении в системе ЗАГС данных о рождении ребенка либо по заявлению при получении российского гражданства.Кроме того, в будущем планируется привязать данные федерального регистра льготного лекарственного обеспечения к порталу госуслуг, добавил Мурашко. Это позволит россиянам узнавать о правах на льготу и беспрепятственно ими пользоваться.

https://ria.ru/20210930/oms-1752531483.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, здоровье - общество, михаил мурашко, обязательное медицинское страхование, россия