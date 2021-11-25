https://ria.ru/20211125/plato-1760641380.html

Врач-инфекционист заявил о выходе на плато четвертой волны COVID-19

Врач-инфекционист заявил о выходе на плато четвертой волны COVID-19 - РИА Новости, 25.11.2021

Врач-инфекционист заявил о выходе на плато четвертой волны COVID-19

Четвертая волна коронавируса в России пока не спадает, но выходит на стабильное плато, заявил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь"... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T03:15

2021-11-25T03:15

2021-11-25T10:44

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андрей поздняков

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Четвертая волна коронавируса в России пока не спадает, но выходит на стабильное плато, заявил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.По словам специалиста, это можно понять именно по числу выявленных случаев, а не по уровню смертности. "Дело в том, что при COVID-19 летальный исход может наступить не быстро, и это будут люди, которые тяжело заболели две-три недели назад", — пояснил врач.В целом, считает он, в России наблюдается "естественный ход событий", на который в определенной мере влияет вакцинация. "Нельзя сказать, что ситуация стабилизировалась только благодаря действию людей. Скорее наоборот, если бы люди вели себя более сознательно и активнее вакцинировались раньше, то темпы заболеваемости не повысились бы до этих уровней и начали бы снижаться быстрее", — сказал Поздняков.Он отметил, что четвертую волну Россия проходит так же тяжело, как и предыдущую. "По сравнению с прошлой осенью, пожалуй, мы видим чуть меньшие показатели числа заражений и меньшее число заболеваний среди врачей, однако тяжесть течения, несомненно, выросла, сейчас бьются все рекорды по летальным исходам", — заключил инфекционист.Накануне в России зарегистрировали 33,5 тысячи новых случаев COVID-19 и 1240 летальных исходов. Общее число заразившихся приближается к девяти с половиной миллионам, почти 268 тысяч из них спасти не удалось.

https://radiosputnik.ria.ru/20211124/kovid-1760401455.html

https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760450029.html

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общество, москва, здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, андрей поздняков