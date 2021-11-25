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Врач-инфекционист заявил о выходе на плато четвертой волны COVID-19
Врач-инфекционист заявил о выходе на плато четвертой волны COVID-19 - РИА Новости, 25.11.2021
Врач-инфекционист заявил о выходе на плато четвертой волны COVID-19
Четвертая волна коронавируса в России пока не спадает, но выходит на стабильное плато, заявил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь"... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T03:15
2021-11-25T10:44
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
андрей поздняков
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Четвертая волна коронавируса в России пока не спадает, но выходит на стабильное плато, заявил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.По словам специалиста, это можно понять именно по числу выявленных случаев, а не по уровню смертности. "Дело в том, что при COVID-19 летальный исход может наступить не быстро, и это будут люди, которые тяжело заболели две-три недели назад", — пояснил врач.В целом, считает он, в России наблюдается "естественный ход событий", на который в определенной мере влияет вакцинация. "Нельзя сказать, что ситуация стабилизировалась только благодаря действию людей. Скорее наоборот, если бы люди вели себя более сознательно и активнее вакцинировались раньше, то темпы заболеваемости не повысились бы до этих уровней и начали бы снижаться быстрее", — сказал Поздняков.Он отметил, что четвертую волну Россия проходит так же тяжело, как и предыдущую. "По сравнению с прошлой осенью, пожалуй, мы видим чуть меньшие показатели числа заражений и меньшее число заболеваний среди врачей, однако тяжесть течения, несомненно, выросла, сейчас бьются все рекорды по летальным исходам", — заключил инфекционист.Накануне в России зарегистрировали 33,5 тысячи новых случаев COVID-19 и 1240 летальных исходов. Общее число заразившихся приближается к девяти с половиной миллионам, почти 268 тысяч из них спасти не удалось.
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общество, москва, здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, андрей поздняков
03:15 25.11.2021 (обновлено: 10:44 25.11.2021)
 
Врач-инфекционист заявил о выходе на плато четвертой волны COVID-19

Врач-инфекционист Поздняков: Россия вышла на плато четвертой волны COVID-19

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского в Кемерове
Медицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского в Кемерове - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Александр Патрин
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Четвертая волна коронавируса в России пока не спадает, но выходит на стабильное плато, заявил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.

"Это происходит, потому что с инфекцией столкнулась очередная неиммунная прослойка, а оставшиеся незаболевшие растворились среди иммунных, то есть вакцинированных и переболевших. Вот почему коронавирус распространяется не так активно и происходит замедление темпов заболеваемости", — сказал он.

По словам специалиста, это можно понять именно по числу выявленных случаев, а не по уровню смертности. "Дело в том, что при COVID-19 летальный исход может наступить не быстро, и это будут люди, которые тяжело заболели две-три недели назад", — пояснил врач.
В целом, считает он, в России наблюдается "естественный ход событий", на который в определенной мере влияет вакцинация.
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"Нельзя сказать, что ситуация стабилизировалась только благодаря действию людей. Скорее наоборот, если бы люди вели себя более сознательно и активнее вакцинировались раньше, то темпы заболеваемости не повысились бы до этих уровней и начали бы снижаться быстрее", — сказал Поздняков.
Он отметил, что четвертую волну Россия проходит так же тяжело, как и предыдущую.
"По сравнению с прошлой осенью, пожалуй, мы видим чуть меньшие показатели числа заражений и меньшее число заболеваний среди врачей, однако тяжесть течения, несомненно, выросла, сейчас бьются все рекорды по летальным исходам", — заключил инфекционист.
Накануне в России зарегистрировали 33,5 тысячи новых случаев COVID-19 и 1240 летальных исходов. Общее число заразившихся приближается к девяти с половиной миллионам, почти 268 тысяч из них спасти не удалось.
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