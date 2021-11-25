https://ria.ru/20211125/peskov-1760680452.html

Песков прокомментировал необходимость ревакцинации от COVID-19

Песков прокомментировал необходимость ревакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 25.11.2021

Песков прокомментировал необходимость ревакцинации от COVID-19

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал необходимость ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19. По его словам, Путин... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T12:19

2021-11-25T12:19

2021-11-25T13:56

дмитрий песков

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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал необходимость ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19. По его словам, Путин —сторонник продуманных, обдуманных и сбалансированных действий, а основной задачей является стимулирование граждан к активной вакцинации и ревакцинации."Но одновременно с этим, все-таки, конечно, мы должны отдавать отчет тому, что мы имеем дело с беспрецедентной ситуацией - пандемия, смертность, продолжающиеся волны. И основная задача - сподвигнуть граждан на то, чтобы они более активно вакцинировались и ревакцинировались, конечно, диктует необходимость целого ряда мер", - добавил он.

https://ria.ru/20211124/putin-1760601834.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков