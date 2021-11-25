https://ria.ru/20211125/peskov-1760680452.html
Песков прокомментировал необходимость ревакцинации от COVID-19
Песков прокомментировал необходимость ревакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 25.11.2021
Песков прокомментировал необходимость ревакцинации от COVID-19
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал необходимость ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19. По его словам, Путин... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T12:19
2021-11-25T12:19
2021-11-25T13:56
дмитрий песков
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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал необходимость ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19. По его словам, Путин —сторонник продуманных, обдуманных и сбалансированных действий, а основной задачей является стимулирование граждан к активной вакцинации и ревакцинации."Но одновременно с этим, все-таки, конечно, мы должны отдавать отчет тому, что мы имеем дело с беспрецедентной ситуацией - пандемия, смертность, продолжающиеся волны. И основная задача - сподвигнуть граждан на то, чтобы они более активно вакцинировались и ревакцинировались, конечно, диктует необходимость целого ряда мер", - добавил он.
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дмитрий песков
12:19 25.11.2021 (обновлено: 13:56 25.11.2021)
Песков прокомментировал необходимость ревакцинации от COVID-19
Пресс-секретарь президента Песков: основная задача — сподвигнуть граждан на ревакцинацию
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал необходимость ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19. По его словам, Путин —сторонник продуманных, обдуманных и сбалансированных действий, а основной задачей является стимулирование граждан к активной вакцинации и ревакцинации.
"Но одновременно с этим, все-таки, конечно, мы должны отдавать отчет тому, что мы имеем дело с беспрецедентной ситуацией - пандемия, смертность, продолжающиеся волны. И основная задача - сподвигнуть граждан на то, чтобы они более активно вакцинировались и ревакцинировались, конечно, диктует необходимость целого ряда мер", - добавил он.