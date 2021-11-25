https://ria.ru/20211125/perm-1760670810.html

В Пермской художественной галерее сменили директора

В Пермской художественной галерее сменили директора - РИА Новости, 25.11.2021

В Пермской художественной галерее сменили директора

Руководитель Пермской художественной галереи Юлия Тавризян оставляет свой пост, она продолжит работу в учреждении в качестве первого заместителя, сообщает... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T11:38

2021-11-25T11:38

2021-11-25T11:38

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ПЕРМЬ, 25 ноя - РИА Новости. Руководитель Пермской художественной галереи Юлия Тавризян оставляет свой пост, она продолжит работу в учреждении в качестве первого заместителя, сообщает пресс-служба краевой администрации."Заявление от Ю.Б. Тавризян о сложении с себя полномочий директора галереи поступило вчера. Юлия Борисовна - уникальный специалист и настоящий профессионал, поэтому она необходима пермской галерее и продолжит работу в качестве первого заместителя", - говорится в сообщении.Уточняется, что должность директора галереи займет глава краевого минкульта Вячеслав Торчинский, главной задачей которого станет переезд музея в новое здание. При этом он покинет должность министра.Пермская художественная галерея находится в здании Спасо-Преображенского собора в центре Перми. Коллекцию музея составляют около 50 тысяч произведений изобразительного искусства с древнейших времен до современности, в том числе уникальное собрание Пермской деревянной скульптуры. Юлия Тавризян возглавляла учреждение в течение последних 10 лет.Весной этого года власти подписали контракт на строительство нового здания Пермской художественной галереи. Оно разместится в культурном кластере на месте бывшего завода имени Шпагина. По данным властей, фонды галереи в ближайшее время переедут в помещения завода "Телта" (город Пермь, улица Окулова, 75), постоянная экспозиция Пермской художественной галереи по-прежнему будет выставляться в Спасо-Преображенском соборе.

https://ria.ru/20211029/galereya-1756794788.html

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пермь, музеи, новости культуры