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КСТП и японская TSIOAJ обсудили перспективы наращивания перевозок из Японии
КСТП и японская TSIOAJ обсудили перспективы наращивания перевозок из Японии - РИА Новости, 25.11.2021
КСТП и японская TSIOAJ обсудили перспективы наращивания перевозок из Японии
Координационный совет по трансъевразийским перевозкам (КСТП) и Ассоциация транссибирских интермодальных операторов Японии (TSIOAJ) в четверг на VII форуме... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T14:15
2021-11-25T14:15
япония
уральская горно-металлургическая компания
восточный порт
дальний восток
россия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Координационный совет по трансъевразийским перевозкам (КСТП) и Ассоциация транссибирских интермодальных операторов Японии (TSIOAJ) в четверг на VII форуме "Транссиб в системе евро-азиатских перевозок: новые возможности и перспективы" обсудили перспективы наращивания мультимодальных перевозок из Японии.Как сообщает пресс-служба АО "Восточный Порт" (управляется единоличным исполнительным органом ОАО "УГМК"), члены и партнеры КСТП, TSIOAJ, представители государственных и дипломатических структур обеих стран, Российских железных дорог, международных организаций и бизнес-сообщества – в числе актуальных вопросов развития железнодорожной и портовой инфраструктуры Дальневосточного региона обсудили вопросы ключевой роли "Восточного Порта" в осуществлении мультимодальных перевозок из Японии по Транссибирскому маршруту.Эксперты и участники форума были единодушны в том, что логистический кризис последних лет наглядно показал, что Транссибирский коридор является важным и перспективным направлением для наращивания грузопотока со странами АТР и, в частности, с соседней Японией. Важным условием для этого является развитие транспортной инфраструктуры южного Приморья.Одним из ключевых в рамках бизнес-диалога стало выступление директора по портовым и железнодорожным проектам ОАО "УГМК" Ирины Ольховской, которая акцентировала внимание собравшихся на том, что сегодня сдерживающим фактором для стабильной логистики экспортно-импортных перевозок является профицит портовых мощностей на тихоокеанском побережье России и дефицит провозной способности железной дороги на Восточном полигоне.Она отметила и высокий потенциал российско-японского сотрудничества в области мультимодальных перевозок, приведя в пример успешную реализацию частного инвестиционного проекта по строительству третьей очереди специализированного угольного комплекса АО "Восточный Порт" с применением современного японского оборудования и стабильный рост объёмов перевалки угольной продукции в адрес потребителей Страны восходящего солнца.
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япония, уральская горно-металлургическая компания, восточный порт, дальний восток, россия
14:15 25.11.2021
 

КСТП и японская TSIOAJ обсудили перспективы наращивания перевозок из Японии

© Фото : Пресс-служба АО "Восточный Порт"КСТП и японская TSIOAJ обсудили перспективы наращивания перевозок из Японии
КСТП и японская TSIOAJ обсудили перспективы наращивания перевозок из Японии - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© Фото : Пресс-служба АО "Восточный Порт"
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Координационный совет по трансъевразийским перевозкам (КСТП) и Ассоциация транссибирских интермодальных операторов Японии (TSIOAJ) в четверг на VII форуме "Транссиб в системе евро-азиатских перевозок: новые возможности и перспективы" обсудили перспективы наращивания мультимодальных перевозок из Японии.
Как сообщает пресс-служба АО "Восточный Порт" (управляется единоличным исполнительным органом ОАО "УГМК"), члены и партнеры КСТП, TSIOAJ, представители государственных и дипломатических структур обеих стран, Российских железных дорог, международных организаций и бизнес-сообщества – в числе актуальных вопросов развития железнодорожной и портовой инфраструктуры Дальневосточного региона обсудили вопросы ключевой роли "Восточного Порта" в осуществлении мультимодальных перевозок из Японии по Транссибирскому маршруту.
Эксперты и участники форума были единодушны в том, что логистический кризис последних лет наглядно показал, что Транссибирский коридор является важным и перспективным направлением для наращивания грузопотока со странами АТР и, в частности, с соседней Японией. Важным условием для этого является развитие транспортной инфраструктуры южного Приморья.
Одним из ключевых в рамках бизнес-диалога стало выступление директора по портовым и железнодорожным проектам ОАО "УГМК" Ирины Ольховской, которая акцентировала внимание собравшихся на том, что сегодня сдерживающим фактором для стабильной логистики экспортно-импортных перевозок является профицит портовых мощностей на тихоокеанском побережье России и дефицит провозной способности железной дороги на Восточном полигоне.
"Сейчас у нас создался очень большой профицит портовых перевалочных мощностей. Он достигает 133 миллионов тонн, в том числе по Востоку страны – порядка 70 миллионов тонн. На Дальнем Востоке мы видим, что со стороны Российских железных дорог предпринимаются титанические усилия по обеспечению перевозок возросшего объёма практически всех грузов – угольных, неугольных, а также контейнерных. К настоящему времени рост объёмов отгрузки угля в адрес портов Дальнего Востока, по сравнению с "непандемийным" 2019-м годом, составил 11% – и это очень серьёзный результат", - сказала Ольховская.
Она отметила и высокий потенциал российско-японского сотрудничества в области мультимодальных перевозок, приведя в пример успешную реализацию частного инвестиционного проекта по строительству третьей очереди специализированного угольного комплекса АО "Восточный Порт" с применением современного японского оборудования и стабильный рост объёмов перевалки угольной продукции в адрес потребителей Страны восходящего солнца.
Подписание соглашения об участии в стратегическом проекте Углеродно-нейтральный транспорт на XV международном форуме Транспорт России – 2021 - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 17:08
"Восточный Порт" присоединился к проекту "Углеродно-нейтральный транспорт"
 
ЯпонияУральская горно-металлургическая компанияВосточный ПортДальний ВостокРоссия
 
 
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