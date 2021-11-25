https://ria.ru/20211125/perevozki-1760711804.html

КСТП и японская TSIOAJ обсудили перспективы наращивания перевозок из Японии

КСТП и японская TSIOAJ обсудили перспективы наращивания перевозок из Японии - РИА Новости, 25.11.2021

КСТП и японская TSIOAJ обсудили перспективы наращивания перевозок из Японии

Координационный совет по трансъевразийским перевозкам (КСТП) и Ассоциация транссибирских интермодальных операторов Японии (TSIOAJ) в четверг на VII форуме... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T14:15

2021-11-25T14:15

2021-11-25T14:15

япония

уральская горно-металлургическая компания

восточный порт

дальний восток

россия

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Координационный совет по трансъевразийским перевозкам (КСТП) и Ассоциация транссибирских интермодальных операторов Японии (TSIOAJ) в четверг на VII форуме "Транссиб в системе евро-азиатских перевозок: новые возможности и перспективы" обсудили перспективы наращивания мультимодальных перевозок из Японии.Как сообщает пресс-служба АО "Восточный Порт" (управляется единоличным исполнительным органом ОАО "УГМК"), члены и партнеры КСТП, TSIOAJ, представители государственных и дипломатических структур обеих стран, Российских железных дорог, международных организаций и бизнес-сообщества – в числе актуальных вопросов развития железнодорожной и портовой инфраструктуры Дальневосточного региона обсудили вопросы ключевой роли "Восточного Порта" в осуществлении мультимодальных перевозок из Японии по Транссибирскому маршруту.Эксперты и участники форума были единодушны в том, что логистический кризис последних лет наглядно показал, что Транссибирский коридор является важным и перспективным направлением для наращивания грузопотока со странами АТР и, в частности, с соседней Японией. Важным условием для этого является развитие транспортной инфраструктуры южного Приморья.Одним из ключевых в рамках бизнес-диалога стало выступление директора по портовым и железнодорожным проектам ОАО "УГМК" Ирины Ольховской, которая акцентировала внимание собравшихся на том, что сегодня сдерживающим фактором для стабильной логистики экспортно-импортных перевозок является профицит портовых мощностей на тихоокеанском побережье России и дефицит провозной способности железной дороги на Восточном полигоне.Она отметила и высокий потенциал российско-японского сотрудничества в области мультимодальных перевозок, приведя в пример успешную реализацию частного инвестиционного проекта по строительству третьей очереди специализированного угольного комплекса АО "Восточный Порт" с применением современного японского оборудования и стабильный рост объёмов перевалки угольной продукции в адрес потребителей Страны восходящего солнца.

https://ria.ru/20211116/port-1759326075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

япония, уральская горно-металлургическая компания, восточный порт, дальний восток, россия