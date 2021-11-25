https://ria.ru/20211125/pegasus-1760741342.html

Apple подала в суд на программистов, взломавших защиту iPhone

Apple подала в суд на программистов, взломавших защиту iPhone - РИА Новости, 25.11.2021

Apple подала в суд на программистов, взломавших защиту iPhone

Apple подала судебный иск против израильской NSO Group, чтобы привлечь ее к ответственности за слежку и преследование пользователей "яблочных" гаджетов... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T16:23

2021-11-25T16:23

2021-11-25T16:23

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Apple подала судебный иск против израильской NSO Group, чтобы привлечь ее к ответственности за слежку и преследование пользователей "яблочных" гаджетов. Информация об этом появилась на официальном сайте компания.Причиной судебных разбирательств стало программное обеспечение Pegasus. Израильская IT-компания создала шпионский софт, который позволяет следить за пользователями устройств на разных платформах, включая iOS и Android."Поддерживаемые государством компании, такие как NSO Group, тратят миллионы долларов на сложные технологии наблюдения без эффективного контроля за ними. Хотя эти угрозы кибербезопасности затрагивают лишь небольшое количество наших клиентов, мы серьезно относимся к любой атаке, постоянно работая над усилением безопасности и защиты конфиденциальности в iOS", — заявил Крейг Федериги, старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения.Apple намерена не только предотвратить дальнейший вред, который наносится пользователям разработкой израильской компании, но и добиться полного запрета NSO Group на использование любого программного обеспечения, услуг или устройств Apple.

https://ria.ru/20211006/sud-1753430289.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, apple, apple ios, google android