https://ria.ru/20211125/palmira-1760767038.html

Реставраторы Эрмитажа восстановили три рельефа из Пальмиры

Реставраторы Эрмитажа восстановили три рельефа из Пальмиры - РИА Новости, 25.11.2021

Реставраторы Эрмитажа восстановили три рельефа из Пальмиры

Реставраторы Государственного музея Эрмитаж восстановили три рельефа из Пальмиры, которые были привезены в столицу Омана Маскат для проведения работ, сообщил... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T18:20

2021-11-25T18:20

2021-11-25T18:23

культура

дамаск (город)

михаил пиотровский

юнеско

пальмира

новости культуры

археология

сирия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Реставраторы Государственного музея Эрмитаж восстановили три рельефа из Пальмиры, которые были привезены в столицу Омана Маскат для проведения работ, сообщил журналистам генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский."Наши реставраторы побывали в Маскате и отреставрировали три рельефа из Пальмиры, разрушенных игиловцами* (запрещенная в РФ террористическая группировка ИГИЛ*, ИГ* - ред.). Эти рельефы были привезены из Сирии, их больше, чем три", - сообщил Пиотровский.По его словам, реставраторы произвели работы в Омане из дипломатических соображений. Пиотровский добавил, что сейчас создана методика, позволяющая реставраторам работать над рельефами, в том числе это могут делать и сирийские специалисты.В мае 2015 года террористы ИГ* захватили Пальмиру – один из богатейших городов поздней Античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом, археологические памятники которого с 1980 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город, но в декабре 2016 года Пальмира вновь оказалась в руках экстремистов. Пальмира 2 марта 2017 года была освобождена от боевиков, которые заминировали ее историческую часть и жилые кварталы. Впоследствии в течение полутора месяцев российские специалисты производили разминирование Пальмиры. После первого нападения боевиков было установлено, что древняя Пальмира уцелела на 80%.Террористы успели уничтожить важные древние постройки, такие как храм Бэла и Баалшамина, Триумфальную арку и колонны в долине гробниц. Пострадали от рук террористов и здания Цитадели Салах ад-Дина и национальный музей.*Запрещенная в России террористическая группировка

https://ria.ru/20210218/tsitadel-1598038951.html

дамаск (город)

пальмира

сирия

маскат (город)

оман

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дамаск (город), михаил пиотровский, юнеско, пальмира, новости культуры, археология, сирия, реставрация, маскат (город), оман