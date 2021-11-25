Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211125/palmira-1760767038.html
Реставраторы Эрмитажа восстановили три рельефа из Пальмиры
Реставраторы Эрмитажа восстановили три рельефа из Пальмиры - РИА Новости, 25.11.2021
Реставраторы Эрмитажа восстановили три рельефа из Пальмиры
Реставраторы Государственного музея Эрмитаж восстановили три рельефа из Пальмиры, которые были привезены в столицу Омана Маскат для проведения работ, сообщил... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T18:20
2021-11-25T18:23
культура
дамаск (город)
михаил пиотровский
юнеско
пальмира
новости культуры
археология
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602700325_0:308:2730:1844_1920x0_80_0_0_a83ac8ed553c3528c8231dedbe80cb87.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Реставраторы Государственного музея Эрмитаж восстановили три рельефа из Пальмиры, которые были привезены в столицу Омана Маскат для проведения работ, сообщил журналистам генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский."Наши реставраторы побывали в Маскате и отреставрировали три рельефа из Пальмиры, разрушенных игиловцами* (запрещенная в РФ террористическая группировка ИГИЛ*, ИГ* - ред.). Эти рельефы были привезены из Сирии, их больше, чем три", - сообщил Пиотровский.По его словам, реставраторы произвели работы в Омане из дипломатических соображений. Пиотровский добавил, что сейчас создана методика, позволяющая реставраторам работать над рельефами, в том числе это могут делать и сирийские специалисты.В мае 2015 года террористы ИГ* захватили Пальмиру – один из богатейших городов поздней Античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом, археологические памятники которого с 1980 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город, но в декабре 2016 года Пальмира вновь оказалась в руках экстремистов. Пальмира 2 марта 2017 года была освобождена от боевиков, которые заминировали ее историческую часть и жилые кварталы. Впоследствии в течение полутора месяцев российские специалисты производили разминирование Пальмиры. После первого нападения боевиков было установлено, что древняя Пальмира уцелела на 80%.Террористы успели уничтожить важные древние постройки, такие как храм Бэла и Баалшамина, Триумфальную арку и колонны в долине гробниц. Пострадали от рук террористов и здания Цитадели Салах ад-Дина и национальный музей.*Запрещенная в России террористическая группировка
https://ria.ru/20210218/tsitadel-1598038951.html
дамаск (город)
пальмира
сирия
маскат (город)
оман
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602700325_199:150:2730:2048_1920x0_80_0_0_87d3307c0e81458c5e253ad060c96b95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дамаск (город), михаил пиотровский, юнеско, пальмира, новости культуры, археология, сирия, реставрация, маскат (город), оман
18:20 25.11.2021 (обновлено: 18:23 25.11.2021)
 
Реставраторы Эрмитажа восстановили три рельефа из Пальмиры

Реставраторы Эрмитажа восстановили в столице Омана три рельефа из Пальмиры

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкИсторико-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в Сирии
Историко-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в Сирии - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Реставраторы Государственного музея Эрмитаж восстановили три рельефа из Пальмиры, которые были привезены в столицу Омана Маскат для проведения работ, сообщил журналистам генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
"Наши реставраторы побывали в Маскате и отреставрировали три рельефа из Пальмиры, разрушенных игиловцами* (запрещенная в РФ террористическая группировка ИГИЛ*, ИГ* - ред.). Эти рельефы были привезены из Сирии, их больше, чем три", - сообщил Пиотровский.
По его словам, реставраторы произвели работы в Омане из дипломатических соображений.
"Это тонкая дипломатическая работа, мы не повезли рельефы реставрировать в Россию, было бы очень много критиков, что Россия якобы опять претендует на чужое наследие. В данном случае эта работа проводится на арабской земле", – заметил он.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМихаил Пиотровский в Пальмире
Михаил Пиотровский в Пальмире - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Михаил Пиотровский в Пальмире
Пиотровский добавил, что сейчас создана методика, позволяющая реставраторам работать над рельефами, в том числе это могут делать и сирийские специалисты.
В мае 2015 года террористы ИГ* захватили Пальмиру – один из богатейших городов поздней Античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом, археологические памятники которого с 1980 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город, но в декабре 2016 года Пальмира вновь оказалась в руках экстремистов. Пальмира 2 марта 2017 года была освобождена от боевиков, которые заминировали ее историческую часть и жилые кварталы. Впоследствии в течение полутора месяцев российские специалисты производили разминирование Пальмиры. После первого нападения боевиков было установлено, что древняя Пальмира уцелела на 80%.
Террористы успели уничтожить важные древние постройки, такие как храм Бэла и Баалшамина, Триумфальную арку и колонны в долине гробниц. Пострадали от рук террористов и здания Цитадели Салах ад-Дина и национальный музей.
*Запрещенная в России террористическая группировка
Трехмерная цифровая модель цитадели Дамаска
18 февраля, 15:56Культура
Российские археологи создали 3D-модель цитадели Дамаска
 
КультураДамаск (город)Михаил ПиотровскийЮНЕСКОПальмираНовости культурыАрхеологияСирияРеставрацияМаскат (город)Оман
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6,0
03:15Психолог объяснил, чего не стоит говорить собеседнику
03:14Собянин оценил "самочувствие" отраслей экономики Москвы в COVID-19
03:08Названы самые популярные криптовалюты в России
03:00"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко"
02:47"Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без России
02:35Врач рассказала, кому запрещено употреблять мяту
02:15Брокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтью
02:15Автоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимой
01:52МВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"
01:41ГБР Украины может вызвать Зеленского на допрос
01:24Израиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19
01:14Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в Кузбассе
00:45В Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детей
23:48Осеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил Беглов
23:47В Махачкале более тысячи человек остались без газа
23:43Андрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в Италии
23:41Секретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозой
23:36В Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в Европе
23:33Болгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыск
Лента новостейМолния
В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6,0Психолог объяснил, чего не стоит говорить собеседникуСобянин оценил "самочувствие" отраслей экономики Москвы в COVID-19Названы самые популярные криптовалюты в России"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко""Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без РоссииВрач рассказала, кому запрещено употреблять мятуБрокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтьюАвтоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимойМВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"ГБР Украины может вызвать Зеленского на допросИзраиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в КузбассеВ Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детейОсеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил БегловВ Махачкале более тысячи человек остались без газаАндрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в ИталииСекретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозойВ Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в ЕвропеБолгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыск