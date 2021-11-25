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https://ria.ru/20211125/oms-1760693250.html
Госдума приняла закон, уточняющий форму полиса ОМС
Госдума приняла закон, уточняющий форму полиса ОМС - РИА Новости, 25.11.2021
Госдума приняла закон, уточняющий форму полиса ОМС
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об изменении формы полиса обязательного... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T13:08
2021-11-25T16:30
общество
госдума рф
омс
полис омс
вячеслав володин
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об изменении формы полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), который может быть представлен на бумажном носителе или записан на иной материальный носитель, кроме того, инициатива предусматривает возможность повсеместного перехода на "реестровую" модель при ведении учета застрахованных.Как указано в пояснительной записке, законопроектом предусматривается уточнение формы полиса ОМС, представляющей собой уникальную последовательность символов в машиночитаемой форме, которая присваивается сведениям о застрахованном лице в их едином регистре при ведении персонифицированного учета сведений о них, а также вид предоставления полиса обязательного медицинского страхования.В ней же отмечается, что полис ОМС может быть также представлен в виде документа на бумажном носителе, штрихового кода, а также может быть записан на иной материальный носитель, который предназначен для нанесения, хранения и передачи полиса.Законопроект также предусматривает возможность повсеместного перехода на "реестровую модель" при ведении учета застрахованных в сфере ОМС лиц с возможностью отказа от использования полиса обязательного медицинского страхования на бумажном носителе, пишут авторы законопроекта.В результате принятия указанных изменений сервис получения полиса ОМС не будет привязан к бумажным носителям, полис (номер в реестре застрахованных лиц) будет появляться по факту права рождения или принятия гражданства, при этом полис на физическом носителе будет предоставляться по желанию застрахованного лица, объясняется в документе.Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по охране здоровья одобрил ряд поправок, согласно которым порядок подачи и формы заявления о выборе (замене) страховой медицинской организации устанавливаются правилами ОМС. При этом граждане, которые не подали заявление о выборе страховой медицинской организации, считаются застрахованными в страховой медицинской организации, определенной территориальным фондом ОМС.Также поправками уточняется, что сведения об уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения представляются Федеральной налоговой службой в Федеральный фонд ОМС, а не в территориальные фонды ОМС, как сейчас."Переход на "цифру" в системе здравоохранения и ОМС в перспективе избавит граждан от необходимости иметь бумажный медицинский полис. В соответствии с законопроектом уже с 1 января 2024 года при обращении за медпомощью можно будет предъявить любой документ, удостоверяющий личность. При этом полис на бумаге или в виде пластиковой карты будет предоставляться по желанию человека, который сам выберет, что ему удобно", - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Также он добавил, что новорожденным медицинские полисы на бумаге не понадобятся уже с 1 июля 2022 года, главным и единственным документом при обращении к врачу будет свидетельство о рождении."Людям важно попасть к врачу и получить гарантированную бесплатную медпомощь. Без лишних бюрократических процедур. А все, что касается расчетов и документооборота с медицинскими организациями, страховыми компаниями, – это забота государства, граждан от этого надо освободить", - подчеркнул парламентарий.
https://ria.ru/20211124/pravitelstvo-1760544665.html
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общество, госдума рф, омс, полис омс, вячеслав володин
13:08 25.11.2021 (обновлено: 16:30 25.11.2021)
 
Госдума приняла закон, уточняющий форму полиса ОМС

Госдума приняла закон об изменении формы полиса обязательного медицинского страхования

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об изменении формы полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), который может быть представлен на бумажном носителе или записан на иной материальный носитель, кроме того, инициатива предусматривает возможность повсеместного перехода на "реестровую" модель при ведении учета застрахованных.
Как указано в пояснительной записке, законопроектом предусматривается уточнение формы полиса ОМС, представляющей собой уникальную последовательность символов в машиночитаемой форме, которая присваивается сведениям о застрахованном лице в их едином регистре при ведении персонифицированного учета сведений о них, а также вид предоставления полиса обязательного медицинского страхования.
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В ней же отмечается, что полис ОМС может быть также представлен в виде документа на бумажном носителе, штрихового кода, а также может быть записан на иной материальный носитель, который предназначен для нанесения, хранения и передачи полиса.
Законопроект также предусматривает возможность повсеместного перехода на "реестровую модель" при ведении учета застрахованных в сфере ОМС лиц с возможностью отказа от использования полиса обязательного медицинского страхования на бумажном носителе, пишут авторы законопроекта.
В результате принятия указанных изменений сервис получения полиса ОМС не будет привязан к бумажным носителям, полис (номер в реестре застрахованных лиц) будет появляться по факту права рождения или принятия гражданства, при этом полис на физическом носителе будет предоставляться по желанию застрахованного лица, объясняется в документе.
Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по охране здоровья одобрил ряд поправок, согласно которым порядок подачи и формы заявления о выборе (замене) страховой медицинской организации устанавливаются правилами ОМС. При этом граждане, которые не подали заявление о выборе страховой медицинской организации, считаются застрахованными в страховой медицинской организации, определенной территориальным фондом ОМС.
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Также поправками уточняется, что сведения об уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения представляются Федеральной налоговой службой в Федеральный фонд ОМС, а не в территориальные фонды ОМС, как сейчас.
"Переход на "цифру" в системе здравоохранения и ОМС в перспективе избавит граждан от необходимости иметь бумажный медицинский полис. В соответствии с законопроектом уже с 1 января 2024 года при обращении за медпомощью можно будет предъявить любой документ, удостоверяющий личность. При этом полис на бумаге или в виде пластиковой карты будет предоставляться по желанию человека, который сам выберет, что ему удобно", - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Также он добавил, что новорожденным медицинские полисы на бумаге не понадобятся уже с 1 июля 2022 года, главным и единственным документом при обращении к врачу будет свидетельство о рождении.
"Людям важно попасть к врачу и получить гарантированную бесплатную медпомощь. Без лишних бюрократических процедур. А все, что касается расчетов и документооборота с медицинскими организациями, страховыми компаниями, – это забота государства, граждан от этого надо освободить", - подчеркнул парламентарий.
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