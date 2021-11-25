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Наука
https://ria.ru/20211125/okean-1760755245.html
Землю ждет новая катастрофа? Ученые внезапно изменили прогноз
Ученые признали ошибку в прогнозе о глобальной катастрофе - РИА Новости, 25.11.2021
Землю ждет новая катастрофа? Ученые внезапно изменили прогноз
Повышение температуры воды Северного Ледовитого океана началось на несколько десятилетий раньше, чем предполагалось, к такому выводу пришли ученые Кембриджского РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T17:18
2021-11-25T23:56
наука
в мире
гренландия
кембриджский университет
атлантический океан
северный ледовитый океан
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Повышение температуры воды Северного Ледовитого океана началось на несколько десятилетий раньше, чем предполагалось, к такому выводу пришли ученые Кембриджского университета. Результаты научной работы опубликованы в журнале Science Advances."Когда мы рассматривали всю 800-летнюю шкалу времени, показатели температуры и солености выглядели довольно постоянными. Но внезапно в начале XX века происходит заметный скачок в данных — это действительно бросается в глаза", — рассказал соавтор исследования доктор Тези Томмазо из Института полярных наук Национального исследовательского совета в Болонье.Группа экспертов реконструировала историю потепления океана в районе пролива Фрама между островом Гренландия и архипелагом Шпицберген. Причиной нагрева и изменения состава, по мнению специалистов, стал Атлантический океан, воды которого вливались в Северный Ледовитый. Из-за этого с 1900 года температура увеличилась примерно на два градуса Цельсия, морской лед отступил, а соленость возросла.В статье подчеркивается, что воды Северного Ледовитого океана теплеют быстрее всех. По мере потепления происходит таяние льда в Полярном регионе, что, в свою очередь, влияет на уровень Мирового океана.В результате дальнейшего повышения температуры в Арктике будет постепенно исчезать вечная мерзлота, в которой накоплено огромное количество метана. Это более вредный парниковый газ, чем углекислый, предупредили ученые. Они планируют продолжить изучать климатические модели для более глубокого понимания процесса "атлантизации" Северного Ледовитого океана.
https://ria.ru/20211104/zasukha-1757711590.html
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гренландия
атлантический океан
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в мире, гренландия, кембриджский университет, атлантический океан, северный ледовитый океан
17:18 25.11.2021 (обновлено: 23:56 25.11.2021)
 
Ученые признали ошибку в прогнозе о глобальной катастрофе

Ученые из Кембриджа: Северный Ледовитый океан стал нагреваться раньше, чем считалось

© Pixabay LicenseГлобальная катастрофа
Глобальная катастрофа
© Pixabay License
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Повышение температуры воды Северного Ледовитого океана началось на несколько десятилетий раньше, чем предполагалось, к такому выводу пришли ученые Кембриджского университета. Результаты научной работы опубликованы в журнале Science Advances.
"Когда мы рассматривали всю 800-летнюю шкалу времени, показатели температуры и солености выглядели довольно постоянными. Но внезапно в начале XX века происходит заметный скачок в данных — это действительно бросается в глаза", — рассказал соавтор исследования доктор Тези Томмазо из Института полярных наук Национального исследовательского совета в Болонье.
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В статье подчеркивается, что воды Северного Ледовитого океана теплеют быстрее всех. По мере потепления происходит таяние льда в Полярном регионе, что, в свою очередь, влияет на уровень Мирового океана.
В результате дальнейшего повышения температуры в Арктике будет постепенно исчезать вечная мерзлота, в которой накоплено огромное количество метана. Это более вредный парниковый газ, чем углекислый, предупредили ученые. Они планируют продолжить изучать климатические модели для более глубокого понимания процесса "атлантизации" Северного Ледовитого океана.
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НаукаВ миреГренландияКембриджский университетАтлантический океанСеверный Ледовитый океан
 
 
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