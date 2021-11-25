https://ria.ru/20211125/okean-1760755245.html

Землю ждет новая катастрофа? Ученые внезапно изменили прогноз

Ученые признали ошибку в прогнозе о глобальной катастрофе - РИА Новости, 25.11.2021

Землю ждет новая катастрофа? Ученые внезапно изменили прогноз

Повышение температуры воды Северного Ледовитого океана началось на несколько десятилетий раньше, чем предполагалось, к такому выводу пришли ученые Кембриджского РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T17:18

2021-11-25T17:18

2021-11-25T23:56

наука

в мире

гренландия

кембриджский университет

атлантический океан

северный ледовитый океан

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Повышение температуры воды Северного Ледовитого океана началось на несколько десятилетий раньше, чем предполагалось, к такому выводу пришли ученые Кембриджского университета. Результаты научной работы опубликованы в журнале Science Advances."Когда мы рассматривали всю 800-летнюю шкалу времени, показатели температуры и солености выглядели довольно постоянными. Но внезапно в начале XX века происходит заметный скачок в данных — это действительно бросается в глаза", — рассказал соавтор исследования доктор Тези Томмазо из Института полярных наук Национального исследовательского совета в Болонье.Группа экспертов реконструировала историю потепления океана в районе пролива Фрама между островом Гренландия и архипелагом Шпицберген. Причиной нагрева и изменения состава, по мнению специалистов, стал Атлантический океан, воды которого вливались в Северный Ледовитый. Из-за этого с 1900 года температура увеличилась примерно на два градуса Цельсия, морской лед отступил, а соленость возросла.В статье подчеркивается, что воды Северного Ледовитого океана теплеют быстрее всех. По мере потепления происходит таяние льда в Полярном регионе, что, в свою очередь, влияет на уровень Мирового океана.В результате дальнейшего повышения температуры в Арктике будет постепенно исчезать вечная мерзлота, в которой накоплено огромное количество метана. Это более вредный парниковый газ, чем углекислый, предупредили ученые. Они планируют продолжить изучать климатические модели для более глубокого понимания процесса "атлантизации" Северного Ледовитого океана.

https://ria.ru/20211104/zasukha-1757711590.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200714/1574357399.html

гренландия

атлантический океан

северный ледовитый океан

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в мире, гренландия, кембриджский университет, атлантический океан, северный ледовитый океан