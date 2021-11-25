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Финляндия продлила ограничения по COVID-19 на границе с Россией

Финляндия продлила ограничения по COVID-19 на границе с Россией - РИА Новости, 25.11.2021

Финляндия продлила ограничения по COVID-19 на границе с Россией

Финляндия продлила ограничения на перемещение из-за пандемии коронавируса через границу, в том числе с Россией, до 19 декабря, сообщает кабмин страны. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T16:26

2021-11-25T16:26

2021-11-25T16:26

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ХЕЛЬСИНКИ, 25 ноя — РИА Новости. Финляндия продлила ограничения на перемещение из-за пандемии коронавируса через границу, в том числе с Россией, до 19 декабря, сообщает кабмин страны."Эпидемия инфекционного заболевания COVID-19 продолжается. Несмотря на увеличение охвата вакцинацией, все еще существует риск превышения возможностей здравоохранения. Следовательно, необходимо продлить решение от 4 ноября 2021 года до 19 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.Въезд в Финляндию разрешен всем привитым вакцинами, одобренными ВОЗ или Европейским медицинским регулятором. Российских вакцин среди них нет.Также Финляндия разрешает въезд из тех стран, где уровень заболевания коронавирусом, по мнению финских специалистов, минимален. Список этих стран пересматривается дважды в месяц.

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россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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