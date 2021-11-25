https://ria.ru/20211125/neft-1760727525.html

Эксперт оценил нефтяную политику США

Эксперт оценил нефтяную политику США - РИА Новости, 25.11.2021

Эксперт оценил нефтяную политику США

Соединённые Штаты вряд ли пойдут на дополнительные шаги для снижения цен на "чёрное золото" в ближайшем будущем, сказал РИА Новости старший аналитик по рынкам... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T15:29

2021-11-25T15:29

2021-11-25T15:29

экономика

сша

япония

южная корея

джо байден

мария князева

цены на нефть

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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя - РИА Новости, Мария Князева. Соединённые Штаты вряд ли пойдут на дополнительные шаги для снижения цен на "чёрное золото" в ближайшем будущем, сказал РИА Новости старший аналитик по рынкам Oanda Крэг Эрлам.Президент США Джо Байден во вторник объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены на это сырье. Решение открыть доступ к своим резервам согласованно приняли еще несколько стран - крупных потребителей энергии, включая Китай, Индию, Японию, Южную Корею и Великобританию."Потому кажется, что это единовременная вещь. Дальнейшие попытки могут вызвать много критики в конгрессе, особенно если влияние на цены будет таким минимальным. Это создает опасный прецедент", - продолжил эксперт.Такой шаг целого ряда стран был "хорошим примером координации", также отметил он."Однако это не значит, что это будет особо эффективным. Я не думаю, что это станет обычным явлением", - заключил Эрлам.

https://ria.ru/20211124/neft-1760583118.html

сша

япония

южная корея

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экономика, сша, япония, южная корея, джо байден, мария князева, цены на нефть