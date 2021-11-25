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https://ria.ru/20211125/neft-1760727525.html
Эксперт оценил нефтяную политику США
Эксперт оценил нефтяную политику США - РИА Новости, 25.11.2021
Эксперт оценил нефтяную политику США
Соединённые Штаты вряд ли пойдут на дополнительные шаги для снижения цен на "чёрное золото" в ближайшем будущем, сказал РИА Новости старший аналитик по рынкам... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T15:29
2021-11-25T15:29
экономика
сша
япония
южная корея
джо байден
мария князева
цены на нефть
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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя - РИА Новости, Мария Князева. Соединённые Штаты вряд ли пойдут на дополнительные шаги для снижения цен на "чёрное золото" в ближайшем будущем, сказал РИА Новости старший аналитик по рынкам Oanda Крэг Эрлам.Президент США Джо Байден во вторник объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены на это сырье. Решение открыть доступ к своим резервам согласованно приняли еще несколько стран - крупных потребителей энергии, включая Китай, Индию, Японию, Южную Корею и Великобританию."Потому кажется, что это единовременная вещь. Дальнейшие попытки могут вызвать много критики в конгрессе, особенно если влияние на цены будет таким минимальным. Это создает опасный прецедент", - продолжил эксперт.Такой шаг целого ряда стран был "хорошим примером координации", также отметил он."Однако это не значит, что это будет особо эффективным. Я не думаю, что это станет обычным явлением", - заключил Эрлам.
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экономика, сша, япония, южная корея, джо байден, мария князева, цены на нефть
15:29 25.11.2021
 
Эксперт оценил нефтяную политику США

Крэг Эрлам: США вряд ли пойдут на дополнительные меры в попытке снизить цены на нефть

© AP Photo / Keith SrakocicДобыча сланцевой нефти в США
Добыча сланцевой нефти в США - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© AP Photo / Keith Srakocic
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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя - РИА Новости, Мария Князева. Соединённые Штаты вряд ли пойдут на дополнительные шаги для снижения цен на "чёрное золото" в ближайшем будущем, сказал РИА Новости старший аналитик по рынкам Oanda Крэг Эрлам.
Президент США Джо Байден во вторник объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены на это сырье. Решение открыть доступ к своим резервам согласованно приняли еще несколько стран - крупных потребителей энергии, включая Китай, Индию, Японию, Южную Корею и Великобританию.
"Я не думаю, что США будут делать что-либо еще для снижения цен на нефть, будь то высвобождение резервов или что-то иное", - сказал Эрлам, говоря о ближайшей перспективе, добавив, что резервы никогда не предназначены для решения ценовых проблем.
"Потому кажется, что это единовременная вещь. Дальнейшие попытки могут вызвать много критики в конгрессе, особенно если влияние на цены будет таким минимальным. Это создает опасный прецедент", - продолжил эксперт.
Такой шаг целого ряда стран был "хорошим примером координации", также отметил он.
"Однако это не значит, что это будет особо эффективным. Я не думаю, что это станет обычным явлением", - заключил Эрлам.
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ЭкономикаСШАЯпонияЮжная КореяДжо БайденМария КнязеваЦены на нефть
 
 
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