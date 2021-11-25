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Рубль укрепляется при стабильных ценах на нефть
Рубль укрепляется при стабильных ценах на нефть - РИА Новости, 25.11.2021
Рубль укрепляется при стабильных ценах на нефть
Курс рубля в начале торговой сессии четверга прибавляет и к доллару, и к евро при стабилизирующейся цене нефти, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T07:49
2021-11-25T07:49
2021-11-25T07:49
экономика
московская биржа
цены на нефть
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Курс рубля в начале торговой сессии четверга прибавляет и к доллару, и к евро при стабилизирующейся цене нефти, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск снижается на 28 копеек, до 74,71 рубля, курс евро – на 17 копеек, до 83,77 рубля.Стоимость нефти марки Brent повышается на 0,05%, до 82,29 доллара за баррель.
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экономика, московская биржа, цены на нефть
Рубль укрепляется при стабильных ценах на нефть
Рубль укрепляется в начале утренних торгов при стабильных ценах на нефть