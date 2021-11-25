https://ria.ru/20211125/neft-1760645158.html

Рубль укрепляется при стабильных ценах на нефть

Рубль укрепляется при стабильных ценах на нефть - РИА Новости, 25.11.2021

Рубль укрепляется при стабильных ценах на нефть

Курс рубля в начале торговой сессии четверга прибавляет и к доллару, и к евро при стабилизирующейся цене нефти, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T07:49

2021-11-25T07:49

2021-11-25T07:49

экономика

московская биржа

цены на нефть

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Курс рубля в начале торговой сессии четверга прибавляет и к доллару, и к евро при стабилизирующейся цене нефти, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск снижается на 28 копеек, до 74,71 рубля, курс евро – на 17 копеек, до 83,77 рубля.Стоимость нефти марки Brent повышается на 0,05%, до 82,29 доллара за баррель.

https://ria.ru/20211124/rubl-1760449690.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, московская биржа, цены на нефть