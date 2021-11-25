https://ria.ru/20211125/nato-1760745512.html

Столтенберг встретился с президентом Польши

Столтенберг встретился с президентом Польши - РИА Новости, 25.11.2021

Столтенберг встретился с президентом Польши

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией и усиление "военной... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T16:35

2021-11-25T16:35

2021-11-25T16:35

в мире

йенс столтенберг

польша

нато

анджей дуда

ситуация на украине

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией и усиление "военной активности" РФ у границ с Украиной."Мы обсудили последние вызовы, которым противостоит Польша и союзники. Мы выразили солидарность с Польшей, Литвой и Латвией, которые сталкиваются с кризисом у границ с Белоруссией. Мы также обсуждали усиление военной активности России у границ с Украиной", - сказал он на совместной пресс-конференции с Дудой в Брюсселе.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В РФ не раз опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Россия также не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211119/nato-1759887648.html

https://ria.ru/20211125/bombardirovschiki-1760575085.html

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, йенс столтенберг, польша, нато, анджей дуда, ситуация на украине, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии