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Первые экопункты появились в МФЦ Московской области
Первые экопункты появились в МФЦ Московской области - РИА Новости, 25.11.2021
Первые экопункты появились в МФЦ Московской области
Четыре экопункта установили в МФЦ в Московской области. Жители могут сдать пластиковые бутылки и алюминиевые банки из-под напитков, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T16:39
2021-11-25T16:39
2021-11-25T16:46
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Четыре экопункта установили в МФЦ в Московской области. Жители могут сдать пластиковые бутылки и алюминиевые банки из-под напитков, сообщил телеканал "360".За сданный в экопункт мусор жители будут получать баллы, которые впоследствии можно будет потратить в магазинах и ресторанах."Наши МФЦ решили внести свой вклад в формирование экологической культуры жителей. Поэтому в многофункциональных центрах Подмосковья появились первые автоматы по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок. В дальнейшем экопункты установят и в других МФЦ региона", – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.Пока такие пункты появились в МФЦ в Балашихе, Подольске и Королеве.Экопункт может принять до 600 пластиковых бутылок и 700 алюминиевых банок. Автомат распознает тару по штрихкоду, поэтому бросить в него другой предмет не получится. После сдачи банок и бутылок пользователь получает чек. Его нужно зарегистрировать на сайте единого оператора экопунктов, а баллы будут накапливаться в личном кабинете.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Четыре экопункта установили в МФЦ в Московской области. Жители могут сдать пластиковые бутылки и алюминиевые банки из-под напитков, сообщил телеканал "360".
За сданный в экопункт мусор жители будут получать баллы, которые впоследствии можно будет потратить в магазинах и ресторанах.
"Наши МФЦ решили внести свой вклад в формирование экологической культуры жителей. Поэтому в многофункциональных центрах Подмосковья появились первые автоматы по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок. В дальнейшем экопункты установят и в других МФЦ региона", – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Пока такие пункты появились в МФЦ в Балашихе, Подольске и Королеве.
Экопункт может принять до 600 пластиковых бутылок и 700 алюминиевых банок. Автомат распознает тару по штрихкоду, поэтому бросить в него другой предмет не получится. После сдачи банок и бутылок пользователь получает чек. Его нужно зарегистрировать на сайте единого оператора экопунктов, а баллы будут накапливаться в личном кабинете.