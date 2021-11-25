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Первые экопункты появились в МФЦ Московской области

Первые экопункты появились в МФЦ Московской области - РИА Новости, 25.11.2021

Первые экопункты появились в МФЦ Московской области

Четыре экопункта установили в МФЦ в Московской области. Жители могут сдать пластиковые бутылки и алюминиевые банки из-под напитков, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T16:39

2021-11-25T16:39

2021-11-25T16:46

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Четыре экопункта установили в МФЦ в Московской области. Жители могут сдать пластиковые бутылки и алюминиевые банки из-под напитков, сообщил телеканал "360".За сданный в экопункт мусор жители будут получать баллы, которые впоследствии можно будет потратить в магазинах и ресторанах."Наши МФЦ решили внести свой вклад в формирование экологической культуры жителей. Поэтому в многофункциональных центрах Подмосковья появились первые автоматы по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок. В дальнейшем экопункты установят и в других МФЦ региона", – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.Пока такие пункты появились в МФЦ в Балашихе, Подольске и Королеве.Экопункт может принять до 600 пластиковых бутылок и 700 алюминиевых банок. Автомат распознает тару по штрихкоду, поэтому бросить в него другой предмет не получится. После сдачи банок и бутылок пользователь получает чек. Его нужно зарегистрировать на сайте единого оператора экопунктов, а баллы будут накапливаться в личном кабинете.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)