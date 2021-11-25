https://ria.ru/20211125/moskva-1760649840.html

Собянин: Москва 1 января запускает новую систему сбора мусора

Собянин: Москва 1 января запускает новую систему сбора мусора - РИА Новости, 25.11.2021

Собянин: Москва 1 января запускает новую систему сбора мусора

Москва с января вступает в новую систему сбора мусора, вводится единый региональный оператор и единые тарифы, думаю, что с этой задачей мы справимся, сообщил в... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T09:08

2021-11-25T09:08

2021-11-25T10:36

общество

москва

сергей собянин

жкх

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Москва с января вступает в новую систему сбора мусора, вводится единый региональный оператор и единые тарифы, думаю, что с этой задачей мы справимся, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин."С 1 января мы вступаем в новую систему, которая охватывает весь жилой сектор и коммерческие предприятия. Вводится единый региональный оператор и единая система подрядчиков, единые тарифы в городе. Все это будет работать как единый организм. Собственно, в России уже давно прошли этот переходный период, Москва вступает немножко позднее в силу своего масштаба, сложности задачи, но я думаю, мы с ней справимся", - сказал Собянин, говоря о переработке мусора в столице.Читайте полный текст интервью Сергея Собянина >>

https://ria.ru/20211125/zima-1760647722.html

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общество, москва, сергей собянин, жкх, россия