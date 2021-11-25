https://ria.ru/20211125/moskva-1760649840.html
Собянин: Москва 1 января запускает новую систему сбора мусора
Собянин: Москва 1 января запускает новую систему сбора мусора - РИА Новости, 25.11.2021
Собянин: Москва 1 января запускает новую систему сбора мусора
Москва с января вступает в новую систему сбора мусора, вводится единый региональный оператор и единые тарифы, думаю, что с этой задачей мы справимся, сообщил в... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T09:08
2021-11-25T09:08
2021-11-25T10:36
общество
москва
сергей собянин
жкх
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565319794_0:215:2873:1831_1920x0_80_0_0_ab930fa8fc7ea9731177b9179ecb59b4.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Москва с января вступает в новую систему сбора мусора, вводится единый региональный оператор и единые тарифы, думаю, что с этой задачей мы справимся, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин."С 1 января мы вступаем в новую систему, которая охватывает весь жилой сектор и коммерческие предприятия. Вводится единый региональный оператор и единая система подрядчиков, единые тарифы в городе. Все это будет работать как единый организм. Собственно, в России уже давно прошли этот переходный период, Москва вступает немножко позднее в силу своего масштаба, сложности задачи, но я думаю, мы с ней справимся", - сказал Собянин, говоря о переработке мусора в столице.Читайте полный текст интервью Сергея Собянина >>
https://ria.ru/20211125/zima-1760647722.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565319794_72:0:2801:2047_1920x0_80_0_0_5645a1ebe9d51cc42e10913a63aef2d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, сергей собянин, жкх, россия
09:08 25.11.2021 (обновлено: 10:36 25.11.2021)
Собянин: Москва 1 января запускает новую систему сбора мусора
Собянин: с 1 января в Москве вводится единый региональный оператор сбора мусора