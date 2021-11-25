https://ria.ru/20211125/moskva-1760646476.html

В Москве выпустили карту "Тройка" с эффектом дополненной реальности

В Москве выпустили карту "Тройка" с эффектом дополненной реальности - РИА Новости, 25.11.2021

В Москве выпустили карту "Тройка" с эффектом дополненной реальности

Карту "Тройка" с эффектом дополненной реальности выпустили в Москве в честь десятилетия городских электронных услуг и сервисов, сообщается на сайте мэра... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T08:22

2021-11-25T08:22

2021-11-25T09:43

общество

технологии

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Карту "Тройка" с эффектом дополненной реальности выпустили в Москве в честь десятилетия городских электронных услуг и сервисов, сообщается на сайте мэра столицы.Уточняется, что новая карта выпущена тиражом в десять тысяч экземпляров, приобрести ее можно с 25 ноября в кассах Кольцевой линии метро и внутри кольца.Дополняется, что ее функции останутся прежними, а чтобы воспользоваться эффектом дополненной реальности, нужно навести камеру на карту с включенной Instagram-маской. После этого на экране отобразится анимация, которая напомнит о десятилетии городских онлайн-услуг и сервисов.

https://ria.ru/20211116/gosuslugi-1759310761.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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