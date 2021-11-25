08:22 25.11.2021 (обновлено: 09:43 25.11.2021)
В Москве выпустили карту "Тройка" с эффектом дополненной реальности
Карту "Тройка" с эффектом дополненной реальности выпустили к 10-летию электронных услуг
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыКарта "Тройка" с эффектом дополненной реальности
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Карту "Тройка" с эффектом дополненной реальности выпустили в Москве в честь десятилетия городских электронных услуг и сервисов, сообщается на сайте мэра столицы.
"Теперь москвичи могут оплачивать проезд в общественном транспорте картой "Тройка" с уникальным дизайном, разработанным специально к десятилетию московских электронных услуг и сервисов. Ее отличает использование технологий дополненной реальности", - приводятся на сайте слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыКарта "Тройка" с эффектом дополненной реальности
Карта "Тройка" с эффектом дополненной реальности
Уточняется, что новая карта выпущена тиражом в десять тысяч экземпляров, приобрести ее можно с 25 ноября в кассах Кольцевой линии метро и внутри кольца.
Дополняется, что ее функции останутся прежними, а чтобы воспользоваться эффектом дополненной реальности, нужно навести камеру на карту с включенной Instagram-маской. После этого на экране отобразится анимация, которая напомнит о десятилетии городских онлайн-услуг и сервисов.
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