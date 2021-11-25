https://ria.ru/20211125/morgenshtern-1760803796.html
Продажу билетов на концерт Моргенштерна в Москве приостановили
Продажу билетов на концерт Моргенштерна в Москве приостановили - РИА Новости, 25.11.2021
Продажу билетов на концерт Моргенштерна в Москве приостановили
Продажи билетов на концерт рэпера Моргенштерна в клубе Gipsy, который должен состояться 26 ноября, приостановлены, сообщается на сайте клуба. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T23:06
2021-11-25T23:06
2021-11-25T23:06
общество
александр бастрыкин
моргенштерн (алишер моргенштерн)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Продажи билетов на концерт рэпера Моргенштерна в клубе Gipsy, который должен состояться 26 ноября, приостановлены, сообщается на сайте клуба."Продажи временно приостановлены организатором", - сообщается на сайте.Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что "блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". По мнению председателя СК, в этой связи властям нужно уделять внимание не только образовательному процессу молодежи, но и ее воспитанию.После этого в СМИ появились сообщения, что рэпер уехал из России. Концертный директор артиста сообщил РИА Новости, что в графике концертов изменений не предвидится, в противном случае о них сообщат дополнительно. Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин, комментируя высказывание Бастрыкина, заявил, что музыкант не занимается продажей наркотиков.
https://ria.ru/20211124/morgenshtern-1760515781.html
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общество, александр бастрыкин, моргенштерн (алишер моргенштерн)
Продажу билетов на концерт Моргенштерна в Москве приостановили
Продажу билетов на концерт рэпера Моргенштерна в Москве приостановили