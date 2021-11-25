https://ria.ru/20211125/more-1760786950.html

Американский эсминец вошел в Черное море

Американский эсминец вошел в Черное море - РИА Новости, 25.11.2021

Американский эсминец вошел в Черное море

Американский эскадренный миноносец прибыл в акваторию Черного моря, сообщил Шестой флот страны. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T19:58

2021-11-25T19:58

2021-11-25T20:24

в мире

военно-морские силы сша

черное море

сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760667671_0:389:2244:1651_1920x0_80_0_0_85ff0e6d56f8ad4980a8512e338b2f2c.jpg

ВАШИНГТОН, 25 ноя — РИА Новости. Американский эскадренный миноносец прибыл в акваторию Черного моря, сообщил Шестой флот страны. Целью в Военно-морских силах назвали обеспечение "безопасности и стабильности" на водном пути совместно с союзниками по НАТО. В Национальном центре управления обороной России заявили, что наблюдают за действиями корабля. "Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием "Орли Берк" ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 25 ноября 2021 года", — рассказали военные. Обстановка в регионе остается напряженной, недавно там прошли учения Североатлантического альянса. В Москве заверили, что контролируют ситуацию и считают происходящее попыткой военного освоения Украины. По мнению президента Владимира Путина, Запад обостряет обстановку в Донбассе, поставляя Киеву современное летальное вооружение и проводя маневры в Черном море.

https://ria.ru/20211118/lavrov-1759683646.html

https://ria.ru/20211124/istrebiteli-1760461970.html

черное море

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, военно-морские силы сша, черное море, сша, нато