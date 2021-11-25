19:58 25.11.2021 (обновлено: 20:24 25.11.2021)
Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец Arleigh Burke вошел в Черное море
CC BY 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Carlos M. Vazquez II / Американский эсминец Arleigh Burke (DDG-51)
ВАШИНГТОН, 25 ноя — РИА Новости. Американский эскадренный миноносец прибыл в акваторию Черного моря, сообщил Шестой флот страны.
"Ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG 51) вошел в акваторию Черного моря для рутинного патрулирования", — уточнили там.
Целью в Военно-морских силах назвали обеспечение "безопасности и стабильности" на водном пути совместно с союзниками по НАТО.
В Национальном центре управления обороной России заявили, что наблюдают за действиями корабля.
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"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием "Орли Берк" ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 25 ноября 2021 года", — рассказали военные.
Обстановка в регионе остается напряженной, недавно там прошли учения Североатлантического альянса. В Москве заверили, что контролируют ситуацию и считают происходящее попыткой военного освоения Украины. По мнению президента Владимира Путина, Запад обостряет обстановку в Донбассе, поставляя Киеву современное летальное вооружение и проводя маневры в Черном море.