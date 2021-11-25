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https://ria.ru/20211125/moldaviya-1760798902.html
Санду подписала указ о выделении средств для оплаты долга "Газпрому"
Санду подписала указ о выделении средств для оплаты долга "Газпрому" - РИА Новости, 25.11.2021
Санду подписала указ о выделении средств для оплаты долга "Газпрому"
Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о выделении денег для погашения долга перед "Газпромом", сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации главы... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T22:10
2021-11-25T23:42
экономика
в мире
кишинев
молдавия
газпром
майя санду
молдовагаз
россия
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КИШИНЕВ, 25 ноя — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о выделении денег для погашения долга перед "Газпромом", сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации главы государства.Парламент Молдавии по просьбе правительства в четверг в срочном порядке одобрил в финальном чтении поправки в закон о госбюджете на 2021 год, чтобы выделить деньги для оплаты задолженности за газ, полученный в октябре и ноябре, в размере 74 миллионов долларов."Газпром" ранее на этой неделе направил Кишиневу уведомление, что в течение 48 часов прекратит поставки, если платеж не поступит. Этот срок истек накануне. Молдавия попросила отсрочку до 26 ноября, российская компания пошла навстречу.Как подчеркнул вице-премьер и министр инфраструктуры республики Андрей Спыну, власти уложатся в новый срок."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября, по цене около 430 долларов за тысячу кубометров голубого топлива, тогда как цены на рынке достигают одной тысячи долларов.Молдавский премьер Наталья Гаврилица отмечала, что "это выгодные цены на фоне цен на международном рынке". Председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан сказал после подписания контракта, что Молдавия добилась самых выгодных условий, которые возможны в нынешней ситуации, что позволит ей сэкономить 405 миллионов долларов."Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии решил подписать контракт практически на условиях Кишинева, но при своевременной 100-процентной оплате текущих поставок.
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экономика, в мире, кишинев, молдавия, газпром, майя санду, молдовагаз, россия
22:10 25.11.2021 (обновлено: 23:42 25.11.2021)
 
Санду подписала указ о выделении средств для оплаты долга "Газпрому"

Президент Молдавии Санду подписала указ о выделении средств для оплаты долга "Газпрому"

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАмурский газоперерабатывающий завод
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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КИШИНЕВ, 25 ноя — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о выделении денег для погашения долга перед "Газпромом", сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации главы государства.

"Майя Санду сегодня подписала указ, которым одобрила этот законопроект, завтра он будет опубликован в "Официальном мониторе" (государственный регистр изменений в законодательстве. — Прим. ред.), после чего официально вступит в силу", — заявили в пресс-службе.

Парламент Молдавии по просьбе правительства в четверг в срочном порядке одобрил в финальном чтении поправки в закон о госбюджете на 2021 год, чтобы выделить деньги для оплаты задолженности за газ, полученный в октябре и ноябре, в размере 74 миллионов долларов.
"Газпром" ранее на этой неделе направил Кишиневу уведомление, что в течение 48 часов прекратит поставки, если платеж не поступит. Этот срок истек накануне. Молдавия попросила отсрочку до 26 ноября, российская компания пошла навстречу.
Как подчеркнул вице-премьер и министр инфраструктуры республики Андрей Спыну, власти уложатся в новый срок.
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"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября, по цене около 430 долларов за тысячу кубометров голубого топлива, тогда как цены на рынке достигают одной тысячи долларов.
Молдавский премьер Наталья Гаврилица отмечала, что "это выгодные цены на фоне цен на международном рынке". Председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан сказал после подписания контракта, что Молдавия добилась самых выгодных условий, которые возможны в нынешней ситуации, что позволит ей сэкономить 405 миллионов долларов.
"Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии решил подписать контракт практически на условиях Кишинева, но при своевременной 100-процентной оплате текущих поставок.
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