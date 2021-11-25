https://ria.ru/20211125/moldaviya-1760798902.html

Санду подписала указ о выделении средств для оплаты долга "Газпрому"

Санду подписала указ о выделении средств для оплаты долга "Газпрому" - РИА Новости, 25.11.2021

Санду подписала указ о выделении средств для оплаты долга "Газпрому"

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о выделении денег для погашения долга перед "Газпромом", сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации главы... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T22:10

2021-11-25T22:10

2021-11-25T23:42

экономика

в мире

кишинев

молдавия

газпром

майя санду

молдовагаз

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752138598_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_43e164b8267e363adf1ac2bd4afea545.jpg

КИШИНЕВ, 25 ноя — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о выделении денег для погашения долга перед "Газпромом", сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации главы государства.Парламент Молдавии по просьбе правительства в четверг в срочном порядке одобрил в финальном чтении поправки в закон о госбюджете на 2021 год, чтобы выделить деньги для оплаты задолженности за газ, полученный в октябре и ноябре, в размере 74 миллионов долларов."Газпром" ранее на этой неделе направил Кишиневу уведомление, что в течение 48 часов прекратит поставки, если платеж не поступит. Этот срок истек накануне. Молдавия попросила отсрочку до 26 ноября, российская компания пошла навстречу.Как подчеркнул вице-премьер и министр инфраструктуры республики Андрей Спыну, власти уложатся в новый срок."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября, по цене около 430 долларов за тысячу кубометров голубого топлива, тогда как цены на рынке достигают одной тысячи долларов.Молдавский премьер Наталья Гаврилица отмечала, что "это выгодные цены на фоне цен на международном рынке". Председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан сказал после подписания контракта, что Молдавия добилась самых выгодных условий, которые возможны в нынешней ситуации, что позволит ей сэкономить 405 миллионов долларов."Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии решил подписать контракт практически на условиях Кишинева, но при своевременной 100-процентной оплате текущих поставок.

https://ria.ru/20211125/moldaviya-1760736155.html

кишинев

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, в мире, кишинев, молдавия, газпром, майя санду, молдовагаз, россия