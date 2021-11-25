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Вице-премьер Молдавии пообещал погасить долг перед "Газпромом" 26 ноября
Вице-премьер Молдавии пообещал погасить долг перед "Газпромом" 26 ноября - РИА Новости, 25.11.2021
Вице-премьер Молдавии пообещал погасить долг перед "Газпромом" 26 ноября
Деньги за газ, полученный в октябре и ноябре, будут переведены "Газпрому" 26 ноября, власти уложатся в срок, заявил в четверг журналистам вице-премьер Молдавии, РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T21:17
2021-11-25T22:03
экономика
молдавия
газпром
природный газ
молдовагаз
россия
майя санду
кишинев
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КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Деньги за газ, полученный в октябре и ноябре, будут переведены "Газпрому" 26 ноября, власти уложатся в срок, заявил в четверг журналистам вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну.Парламент Молдавии по просьбе правительства в четверг в срочном порядке одобрил в последнем чтении поправки в закон о госбюджете на 2021 год, чтобы выделить деньги для оплаты задолженности перед "Газпромом" за газ, полученный в октябре и ноябре.Законопроект о выделении средств для погашения долга "Газпрому" должен пройти последний этап - получить одобрение президента Молдавии, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну."Сегодня парламент одобрил законопроект в финальном чтении, осталось, чтобы его промульгировала (официально одобрила - ред.) президент Майя Санду, после этого деньги будут переданы "Молдовагазу", - заявил Спыну в эфире телеканала N4.Он заверил, что в будущем подобной ситуации не возникнет, поскольку закупочная цена газа снизилась с 790 до 430 долларов, тариф вырос вдвое, а правительство предоставило пакет компенсаций для граждан, чтобы они могли оплачивать счета за газ и отопление. Вице-премьер полагает, что этого достаточно, чтобы впредь не возникало проблем с платежами "Газпрому".Молдавия на данный момент не погасила долг перед "Газпромом" за российский газ в размере 74 миллиона долларов, рассчитывая получить отсрочку. Ультиматум российского концерна должен был истечь в среду вечером, но "Газпром" предоставил Молдавии отсрочку до 26 ноября."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. Условия оказались выгодными для молдавской стороны - около 430 долларов за тысячу кубометров голубого топлива, тогда как цены на рынке достигают тысячи долларов.Молдавский премьер Наталья Гаврилица отмечала, что "это выгодные цены на фоне цен на международном рынке". Председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан сказал после подписания контракта, что Молдавия добилась самых выгодных условий, которые возможны в нынешней ситуации, что позволит ей сэкономить 405 миллионов долларов."Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. Вместе с тем, 22 ноября очередной платеж за газ перечислен не был, и "Газпром" уведомил Кишинев, что через 48 часов остановит поставки.
https://ria.ru/20211125/moldaviya-1760736155.html
https://ria.ru/20211119/moldovagaz-1759798113.html
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экономика, молдавия, газпром, природный газ, молдовагаз, россия, майя санду, кишинев
21:17 25.11.2021 (обновлено: 22:03 25.11.2021)
 
Вице-премьер Молдавии пообещал погасить долг перед "Газпромом" 26 ноября

Вице-премьер Молдавии Спыну пообещал погасить долг перед "Газпромом" 26 ноября

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомплекс транспортировки экспортного газа КС "Краснодарская".
Комплекс транспортировки экспортного газа КС Краснодарская. - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Деньги за газ, полученный в октябре и ноябре, будут переведены "Газпрому" 26 ноября, власти уложатся в срок, заявил в четверг журналистам вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну.
Парламент Молдавии по просьбе правительства в четверг в срочном порядке одобрил в последнем чтении поправки в закон о госбюджете на 2021 год, чтобы выделить деньги для оплаты задолженности перед "Газпромом" за газ, полученный в октябре и ноябре.
"Решение о выделении средств было принято Национальной комиссией по чрезвычайным ситуациям в конце октября, нельзя сказать, что мы опоздали. Завтра (26 ноября) деньги будут переведены "Молдовагазу", затем будет осуществлен перевод "Газпрому", мы уложимся в срок", - заявил Спыну в эфире телеканала N4.
Законопроект о выделении средств для погашения долга "Газпрому" должен пройти последний этап - получить одобрение президента Молдавии, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.
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"Сегодня парламент одобрил законопроект в финальном чтении, осталось, чтобы его промульгировала (официально одобрила - ред.) президент Майя Санду, после этого деньги будут переданы "Молдовагазу", - заявил Спыну в эфире телеканала N4.
Он заверил, что в будущем подобной ситуации не возникнет, поскольку закупочная цена газа снизилась с 790 до 430 долларов, тариф вырос вдвое, а правительство предоставило пакет компенсаций для граждан, чтобы они могли оплачивать счета за газ и отопление. Вице-премьер полагает, что этого достаточно, чтобы впредь не возникало проблем с платежами "Газпрому".
Молдавия на данный момент не погасила долг перед "Газпромом" за российский газ в размере 74 миллиона долларов, рассчитывая получить отсрочку. Ультиматум российского концерна должен был истечь в среду вечером, но "Газпром" предоставил Молдавии отсрочку до 26 ноября.
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"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. Условия оказались выгодными для молдавской стороны - около 430 долларов за тысячу кубометров голубого топлива, тогда как цены на рынке достигают тысячи долларов.
Молдавский премьер Наталья Гаврилица отмечала, что "это выгодные цены на фоне цен на международном рынке". Председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан сказал после подписания контракта, что Молдавия добилась самых выгодных условий, которые возможны в нынешней ситуации, что позволит ей сэкономить 405 миллионов долларов.
"Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. Вместе с тем, 22 ноября очередной платеж за газ перечислен не был, и "Газпром" уведомил Кишинев, что через 48 часов остановит поставки.
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