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Молдавские пассажироперевозчики вышли на протест из-за роста цен на топливо
Молдавские пассажироперевозчики вышли на протест из-за роста цен на топливо - РИА Новости, 25.11.2021
Молдавские пассажироперевозчики вышли на протест из-за роста цен на топливо
Около сотни микроавтобусов выстроились в четверг на главной площади Кишинева перед зданием правительства Молдавии, водители требуют пересмотра тарифов из-за... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T16:03
2021-11-25T16:03
в мире
кишинев
молдавия
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КИШИНЕВ, 25 ноя — РИА Новости. Около сотни микроавтобусов выстроились в четверг на главной площади Кишинева перед зданием правительства Молдавии, водители требуют пересмотра тарифов из-за роста цен на топливо, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Ассоциация работодателей автомобильных перевозчиков Молдавии предупредила, что готовит протесты, поскольку власти отказываются пересматривать тариф на проезд пассажиров, несмотря на увеличение расходов водителей.В четверг на площади Великого национального собрания перед зданием правительства Молдавии выстроились рядами микроавтобусы. Их водители решили таким образом привлечь внимание властей к своим проблемам."Мы пришли сюда, потому что больше не можем работать на прежних условиях, очень сильно подорожали бензин и солярка, выросла стоимость запчастей, а пассажиров становится меньше. Если тариф не увеличится, то придется просто не выходить на рейсы, потому что мы работаем в убыток", - заявил один из водителей, который принимает участие в акции протеста.По словам перевозчиков, в последний раз власти Молдавии пересматривали тариф в 2019 году, тогда его увеличили до 3,4 доллара за 100 километров. Сейчас водители хотят получать вдвое больше. В министерстве инфраструктуры эти требования считают необоснованными."Я беспокоюсь о том, чтобы люди могли пользоваться безопасными, удобными и доступными транспортными услугами, а также о том, чтобы их стоимость была справедливой. Мы не можем игнорировать необходимость для перевозчиков инвестировать больше средств в модернизацию транспортных средств, как того требует закон", - заявил журналистам вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.Он добавил, что уважает право водителей на протест и готов обсудить с ним выход из ситуации, однако перевозчики не должны забывать и о своих обязанностях.
https://ria.ru/20211124/gaz-1760476859.html
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в мире, кишинев, молдавия
16:03 25.11.2021
 
Молдавские пассажироперевозчики вышли на протест из-за роста цен на топливо

Микроавтобусы выстроились на главной площади Кишинева из-за роста цен на топливо

© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкФлаги Молдавии в Кишиневе
Флаги Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 25 ноя — РИА Новости. Около сотни микроавтобусов выстроились в четверг на главной площади Кишинева перед зданием правительства Молдавии, водители требуют пересмотра тарифов из-за роста цен на топливо, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Ассоциация работодателей автомобильных перевозчиков Молдавии предупредила, что готовит протесты, поскольку власти отказываются пересматривать тариф на проезд пассажиров, несмотря на увеличение расходов водителей.
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В четверг на площади Великого национального собрания перед зданием правительства Молдавии выстроились рядами микроавтобусы. Их водители решили таким образом привлечь внимание властей к своим проблемам.
"Мы пришли сюда, потому что больше не можем работать на прежних условиях, очень сильно подорожали бензин и солярка, выросла стоимость запчастей, а пассажиров становится меньше. Если тариф не увеличится, то придется просто не выходить на рейсы, потому что мы работаем в убыток", - заявил один из водителей, который принимает участие в акции протеста.
По словам перевозчиков, в последний раз власти Молдавии пересматривали тариф в 2019 году, тогда его увеличили до 3,4 доллара за 100 километров. Сейчас водители хотят получать вдвое больше. В министерстве инфраструктуры эти требования считают необоснованными.
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"Я беспокоюсь о том, чтобы люди могли пользоваться безопасными, удобными и доступными транспортными услугами, а также о том, чтобы их стоимость была справедливой. Мы не можем игнорировать необходимость для перевозчиков инвестировать больше средств в модернизацию транспортных средств, как того требует закон", - заявил журналистам вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.
Он добавил, что уважает право водителей на протест и готов обсудить с ним выход из ситуации, однако перевозчики не должны забывать и о своих обязанностях.
 
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