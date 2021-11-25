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Права многодетных семей при получении участков расширили в Подмосковье
Права многодетных семей при получении участков расширили в Подмосковье - РИА Новости, 25.11.2021
Права многодетных семей при получении участков расширили в Подмосковье
Депутаты Московской областной думы расширили права многодетных семей претендующих на получение бесплатного участка на территории Подмосковья. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T12:53
2021-11-25T12:53
2021-11-25T12:53
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КРАСНОГОРСК, 25 ноя – РИА Новости. Депутаты Московской областной думы расширили права многодетных семей претендующих на получение бесплатного участка на территории Подмосковья.Соответствующий проект закона Московской области, представленный на восьмом заседании Мособлдумы министром имущественных отношений Московской области Натальей Адигамовой, принят в трех чтениях.Теперь многодетные семьи Подмосковья смогут получить бесплатно в собственность не только участок земли для индивидуального жилищного строительства или для ведения садоводства, но и для ведения личного подсобного хозяйства, а также уже арендуемый семьей земельный участок без ожидания в очереди.Кроме того, согласно законопроекту, земельные участки, находящиеся в аренде у многодетной семьи и полученные в аренду без торгов, семьи смогут получить в собственность, не дожидаясь очереди. Его можно будет оформить в долевую собственность всех стоящих на учете членов данной многодетной семьи бесплатно.
https://ria.ru/20210907/uchastki-1749045951.html
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московская область (подмосковье), московская областная дума, жилье