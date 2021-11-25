https://ria.ru/20211125/mnogodetnye-1760690876.html

Права многодетных семей при получении участков расширили в Подмосковье

Права многодетных семей при получении участков расширили в Подмосковье - РИА Новости, 25.11.2021

Права многодетных семей при получении участков расширили в Подмосковье

Депутаты Московской областной думы расширили права многодетных семей претендующих на получение бесплатного участка на территории Подмосковья. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T12:53

2021-11-25T12:53

2021-11-25T12:53

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

московская областная дума

жилье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756288902_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a527e1fd07a68ea4af04011546328039.jpg

КРАСНОГОРСК, 25 ноя – РИА Новости. Депутаты Московской областной думы расширили права многодетных семей претендующих на получение бесплатного участка на территории Подмосковья.Соответствующий проект закона Московской области, представленный на восьмом заседании Мособлдумы министром имущественных отношений Московской области Натальей Адигамовой, принят в трех чтениях.Теперь многодетные семьи Подмосковья смогут получить бесплатно в собственность не только участок земли для индивидуального жилищного строительства или для ведения садоводства, но и для ведения личного подсобного хозяйства, а также уже арендуемый семьей земельный участок без ожидания в очереди.Кроме того, согласно законопроекту, земельные участки, находящиеся в аренде у многодетной семьи и полученные в аренду без торгов, семьи смогут получить в собственность, не дожидаясь очереди. Его можно будет оформить в долевую собственность всех стоящих на учете членов данной многодетной семьи бесплатно.

https://ria.ru/20210907/uchastki-1749045951.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), московская областная дума, жилье