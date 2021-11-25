https://ria.ru/20211125/mneskin-1760548091.html

"Что за красота?": вокалист Måneskin неожиданно сменил стиль

"Что за красота?": вокалист Måneskin неожиданно сменил стиль - РИА Новости, 25.11.2021

"Что за красота?": вокалист Måneskin неожиданно сменил стиль

Вокалист итальянской рок-группы Måneskin Дамиано Давид неожиданно сменил стиль: вместо сетчатых рубашек и кожаных штанов примерил смокинг и бабочку. О своем... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T00:50

2021-11-25T00:50

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Вокалист итальянской рок-группы Måneskin Дамиано Давид неожиданно сменил стиль: вместо сетчатых рубашек и кожаных штанов примерил смокинг и бабочку. О своем преображении он сообщил в Instagram, разместив серию черно-белых снимков. На них итальянец стоит у зеркала с загадочным выражением лица, будто вот-вот произнесет культовую фразу: "Мое имя Бонд. Джеймс Бонд". А уже на следующем рокер мило улыбается, намекая на то, что его серьезный вид — не более, чем шутка. В любом случае в таком образе Дамиано, который обычно появляется на красных дорожках и сцене с голым торсом и в чулках, поклонники видят нечасто. В комментариях удивленные пользователи процитировали недавнюю песню Måneskin "MAMMAMIA" и написали, что музыкант выглядит невероятно — прямо как "настоящий джентльмен".За несколько часов публикация набрала более миллиона лайков. Хотя для Дамиано — это не рекорд. После успеха на Евровидении в этом году, где он вместе с другими участниками Måneskin взял первое место, аудитория рокера в Instagram увеличилась на несколько миллионов. Почти столько же отметок "нравится" набирают теперь и его посты.

https://ria.ru/20210524/damiano-1733608252.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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новости культуры, джеймс бонд, стиль жизни, måneskin