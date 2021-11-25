https://ria.ru/20211125/mks-1760715250.html

МКС подготовили к стыковке с модулем "Причал"

МКС подготовили к стыковке с модулем "Причал" - РИА Новости, 25.11.2021

МКС подготовили к стыковке с модулем "Причал"

Грузовой корабль "Прогресс МС-17" отстыковался от Международной космической станции и забрал с собой переходную проставку, которая помешала бы стыковке нового... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T14:29

2021-11-25T14:29

2021-11-25T14:29

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-17" отстыковался от Международной космической станции и забрал с собой переходную проставку, которая помешала бы стыковке нового модуля "Причал" к модулю "Наука", трансляция идет на сайте "Роскосмоса".Как уточнили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации, двигательная установка корабля включится на торможение в 17.35 мск и проработает четыре минуты, после чего "Прогресс МС-17" начнет сход с орбиты. В 18.08 мск он должен будет войти в атмосферу, после чего начнет разрушаться.Несгораемые обломки конструкции корабля, как ожидается, упадут в несудоходном районе Тихого океана в 1880 километрах от столицы Новой Зеландии Веллингтона и в 7740 километрах от столицы Чили Сантьяго.Переходная проставка была нужна, чтобы к модулю "Наука" могли стыковаться пилотируемые корабли "Союз МС" и грузовики "Прогресс МС". Её убрали для того, чтобы ввести в состав станции Узловой модуль (УМ) "Причал", который прибудет к МКС 26 ноября."Прогресс МС-17" причалил к МКС 2 июля 2021 года, а "перепарковали" на модуль "Наука" его месяц назад. 21 октября он отстыковался от модуля "Поиск" и 29 часов пробыл в автономном полете. За это время корабль совершил несколько маневров и отдалялся от станции на 185 километров. 22 октября "Прогресс МС-17" пристыковался к "Науке" в автоматическом режиме.Корабль "Прогресс М-УМ" с новым модулем запустили с Байконура на ракете "Союз-2.1б" 24 ноября. Полет должен занять двое суток, стыковка со станцией ожидается примерно в 18.26 мск 26 ноября. "Причал" станет последним модулем, который Россия введет в состав своего сегмента МКС.

https://ria.ru/20211124/modul-1760201706.html

https://ria.ru/20211125/mks-1760654510.html

веллингтон (город)

новая зеландия

россия

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веллингтон (город), новая зеландия, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия