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МКС подготовили к стыковке с модулем "Причал"
МКС подготовили к стыковке с модулем "Причал" - РИА Новости, 25.11.2021
МКС подготовили к стыковке с модулем "Причал"
Грузовой корабль "Прогресс МС-17" отстыковался от Международной космической станции и забрал с собой переходную проставку, которая помешала бы стыковке нового... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T14:29
2021-11-25T14:29
веллингтон (город)
новая зеландия
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космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
россия
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-17" отстыковался от Международной космической станции и забрал с собой переходную проставку, которая помешала бы стыковке нового модуля "Причал" к модулю "Наука", трансляция идет на сайте "Роскосмоса".Как уточнили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации, двигательная установка корабля включится на торможение в 17.35 мск и проработает четыре минуты, после чего "Прогресс МС-17" начнет сход с орбиты. В 18.08 мск он должен будет войти в атмосферу, после чего начнет разрушаться.Несгораемые обломки конструкции корабля, как ожидается, упадут в несудоходном районе Тихого океана в 1880 километрах от столицы Новой Зеландии Веллингтона и в 7740 километрах от столицы Чили Сантьяго.Переходная проставка была нужна, чтобы к модулю "Наука" могли стыковаться пилотируемые корабли "Союз МС" и грузовики "Прогресс МС". Её убрали для того, чтобы ввести в состав станции Узловой модуль (УМ) "Причал", который прибудет к МКС 26 ноября."Прогресс МС-17" причалил к МКС 2 июля 2021 года, а "перепарковали" на модуль "Наука" его месяц назад. 21 октября он отстыковался от модуля "Поиск" и 29 часов пробыл в автономном полете. За это время корабль совершил несколько маневров и отдалялся от станции на 185 километров. 22 октября "Прогресс МС-17" пристыковался к "Науке" в автоматическом режиме.Корабль "Прогресс М-УМ" с новым модулем запустили с Байконура на ракете "Союз-2.1б" 24 ноября. Полет должен занять двое суток, стыковка со станцией ожидается примерно в 18.26 мск 26 ноября. "Причал" станет последним модулем, который Россия введет в состав своего сегмента МКС.
https://ria.ru/20211124/modul-1760201706.html
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веллингтон (город), новая зеландия, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия
14:29 25.11.2021
 
МКС подготовили к стыковке с модулем "Причал"

МКС подготовили к стыковке с новым российским узловым модулем "Причал"

© РИА Новости / КЦ "Южный" / Роскосмос / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс М-УМ" и узловым модулем "Причал" с космодрома Байконур
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с транспортным грузовым кораблем Прогресс М-УМ и узловым модулем Причал с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / КЦ "Южный" / Роскосмос
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-17" отстыковался от Международной космической станции и забрал с собой переходную проставку, которая помешала бы стыковке нового модуля "Причал" к модулю "Наука", трансляция идет на сайте "Роскосмоса".
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации, двигательная установка корабля включится на торможение в 17.35 мск и проработает четыре минуты, после чего "Прогресс МС-17" начнет сход с орбиты. В 18.08 мск он должен будет войти в атмосферу, после чего начнет разрушаться.
Сотрудник РКК Энергия в цехе, где идет сборка узлового модуля Причал - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 02:47
Узловой модуль "Причал"
Несгораемые обломки конструкции корабля, как ожидается, упадут в несудоходном районе Тихого океана в 1880 километрах от столицы Новой Зеландии Веллингтона и в 7740 километрах от столицы Чили Сантьяго.
Переходная проставка была нужна, чтобы к модулю "Наука" могли стыковаться пилотируемые корабли "Союз МС" и грузовики "Прогресс МС". Её убрали для того, чтобы ввести в состав станции Узловой модуль (УМ) "Причал", который прибудет к МКС 26 ноября.
"Прогресс МС-17" причалил к МКС 2 июля 2021 года, а "перепарковали" на модуль "Наука" его месяц назад. 21 октября он отстыковался от модуля "Поиск" и 29 часов пробыл в автономном полете. За это время корабль совершил несколько маневров и отдалялся от станции на 185 километров. 22 октября "Прогресс МС-17" пристыковался к "Науке" в автоматическом режиме.
Корабль "Прогресс М-УМ" с новым модулем запустили с Байконура на ракете "Союз-2.1б" 24 ноября. Полет должен занять двое суток, стыковка со станцией ожидается примерно в 18.26 мск 26 ноября. "Причал" станет последним модулем, который Россия введет в состав своего сегмента МКС.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
Вчера, 09:53
Фрагмент ракеты Falcon 9 пролетел вблизи МКС
 
Веллингтон (город)Новая ЗеландияРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Россия
 
 
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