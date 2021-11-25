https://ria.ru/20211125/mks-1760654510.html
Фрагмент ракеты Falcon 9 пролетел вблизи МКС
Фрагмент ракеты Falcon 9 пролетел вблизи МКС - РИА Новости, 25.11.2021
Фрагмент ракеты Falcon 9 пролетел вблизи МКС
Фрагмент ракеты Илона Маска Falcon 9 пролетел мимо МКС на расстоянии более 5 километров, помех для работы станции нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T09:53
2021-11-25T09:53
2021-11-25T10:02
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
антон шкаплеров
dragon spacex
центр управления полетами
томас маршберн
spacex falcon 9
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752459082_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_c5af7c357e82be73767129e4a64b3f2f.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Фрагмент ракеты Илона Маска Falcon 9 пролетел мимо МКС на расстоянии более 5 километров, помех для работы станции нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса"."МКС находится в "зелёном коридоре". По данным специалистов госкорпорации "Роскосмос", фрагмент ракеты-носителя Falcon 9, сближавшийся с Международной космической станцией, в 07.18 по московскому времени прошёл мимо МКС на расстоянии свыше 5 км", - говорится в сообщении.Отмечается, что "помех для полёта станции нет", а экипаж российского сегмента вместе с Центром управления полётами планово готовятся к расстыковке МКС и транспортного грузового корабля "Прогресс МС-17", которая намечена на 14.23 мск 25 ноября, и к стыковке корабля "Прогресс М-УМ" с узловым модулем "Причал" 26 ноября.Ранее госкорпорация сообщала, что фрагмент ракеты Илона Маска, запущенной в 2019 году, 25 ноября подлетит к МКС на 5,3 километра, угрозы для МКС нет, манёвра уклонения не потребуется.Сейчас на МКС работает 66-я экспедиция в составе россиян Петра Дуброва и Антона Шкаплерова (командир станции), американца Марка Ванде Хая, а также экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon - миссии Crew-3 в составе Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайлы Бэррон и Маттиаса Маурера.
https://ria.ru/20211124/kosmos-1760554648.html
https://ria.ru/20211119/zatmenie-1759771620.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752459082_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_86ae04f5f28b130dd05482e9aa4f035a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), антон шкаплеров, dragon spacex, центр управления полетами, томас маршберн, spacex falcon 9, илон маск
09:53 25.11.2021 (обновлено: 10:02 25.11.2021)
Фрагмент ракеты Falcon 9 пролетел вблизи МКС
Фрагмент ракеты Falcon 9 пролетел вблизи МКС на расстоянии более пяти километров