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Фрагмент ракеты Falcon 9 пролетел вблизи МКС
Фрагмент ракеты Falcon 9 пролетел вблизи МКС - РИА Новости, 25.11.2021
Фрагмент ракеты Falcon 9 пролетел вблизи МКС
Фрагмент ракеты Илона Маска Falcon 9 пролетел мимо МКС на расстоянии более 5 километров, помех для работы станции нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T09:53
2021-11-25T10:02
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
антон шкаплеров
dragon spacex
центр управления полетами
томас маршберн
spacex falcon 9
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Фрагмент ракеты Илона Маска Falcon 9 пролетел мимо МКС на расстоянии более 5 километров, помех для работы станции нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса"."МКС находится в "зелёном коридоре". По данным специалистов госкорпорации "Роскосмос", фрагмент ракеты-носителя Falcon 9, сближавшийся с Международной космической станцией, в 07.18 по московскому времени прошёл мимо МКС на расстоянии свыше 5 км", - говорится в сообщении.Отмечается, что "помех для полёта станции нет", а экипаж российского сегмента вместе с Центром управления полётами планово готовятся к расстыковке МКС и транспортного грузового корабля "Прогресс МС-17", которая намечена на 14.23 мск 25 ноября, и к стыковке корабля "Прогресс М-УМ" с узловым модулем "Причал" 26 ноября.Ранее госкорпорация сообщала, что фрагмент ракеты Илона Маска, запущенной в 2019 году, 25 ноября подлетит к МКС на 5,3 километра, угрозы для МКС нет, манёвра уклонения не потребуется.Сейчас на МКС работает 66-я экспедиция в составе россиян Петра Дуброва и Антона Шкаплерова (командир станции), американца Марка Ванде Хая, а также экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon - миссии Crew-3 в составе Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайлы Бэррон и Маттиаса Маурера.
https://ria.ru/20211124/kosmos-1760554648.html
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роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), антон шкаплеров, dragon spacex, центр управления полетами, томас маршберн, spacex falcon 9, илон маск
09:53 25.11.2021 (обновлено: 10:02 25.11.2021)
 
Фрагмент ракеты Falcon 9 пролетел вблизи МКС

Фрагмент ракеты Falcon 9 пролетел вблизи МКС на расстоянии более пяти километров

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Фрагмент ракеты Илона Маска Falcon 9 пролетел мимо МКС на расстоянии более 5 километров, помех для работы станции нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
"МКС находится в "зелёном коридоре". По данным специалистов госкорпорации "Роскосмос", фрагмент ракеты-носителя Falcon 9, сближавшийся с Международной космической станцией, в 07.18 по московскому времени прошёл мимо МКС на расстоянии свыше 5 км", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что "помех для полёта станции нет", а экипаж российского сегмента вместе с Центром управления полётами планово готовятся к расстыковке МКС и транспортного грузового корабля "Прогресс МС-17", которая намечена на 14.23 мск 25 ноября, и к стыковке корабля "Прогресс М-УМ" с узловым модулем "Причал" 26 ноября.
Ранее госкорпорация сообщала, что фрагмент ракеты Илона Маска, запущенной в 2019 году, 25 ноября подлетит к МКС на 5,3 километра, угрозы для МКС нет, манёвра уклонения не потребуется.
Сейчас на МКС работает 66-я экспедиция в составе россиян Петра Дуброва и Антона Шкаплерова (командир станции), американца Марка Ванде Хая, а также экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon - миссии Crew-3 в составе Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайлы Бэррон и Маттиаса Маурера.
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РоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Антон ШкаплеровDragon SpaceXЦентр управления полетамиТомас МаршбернSpaceX Falcon 9Илон Маск
 
 
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