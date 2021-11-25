https://ria.ru/20211125/mks-1760654510.html

Фрагмент ракеты Falcon 9 пролетел вблизи МКС

Фрагмент ракеты Falcon 9 пролетел вблизи МКС - РИА Новости, 25.11.2021

Фрагмент ракеты Falcon 9 пролетел вблизи МКС

Фрагмент ракеты Илона Маска Falcon 9 пролетел мимо МКС на расстоянии более 5 километров, помех для работы станции нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T09:53

2021-11-25T09:53

2021-11-25T10:02

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

антон шкаплеров

dragon spacex

центр управления полетами

томас маршберн

spacex falcon 9

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Фрагмент ракеты Илона Маска Falcon 9 пролетел мимо МКС на расстоянии более 5 километров, помех для работы станции нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса"."МКС находится в "зелёном коридоре". По данным специалистов госкорпорации "Роскосмос", фрагмент ракеты-носителя Falcon 9, сближавшийся с Международной космической станцией, в 07.18 по московскому времени прошёл мимо МКС на расстоянии свыше 5 км", - говорится в сообщении.Отмечается, что "помех для полёта станции нет", а экипаж российского сегмента вместе с Центром управления полётами планово готовятся к расстыковке МКС и транспортного грузового корабля "Прогресс МС-17", которая намечена на 14.23 мск 25 ноября, и к стыковке корабля "Прогресс М-УМ" с узловым модулем "Причал" 26 ноября.Ранее госкорпорация сообщала, что фрагмент ракеты Илона Маска, запущенной в 2019 году, 25 ноября подлетит к МКС на 5,3 километра, угрозы для МКС нет, манёвра уклонения не потребуется.Сейчас на МКС работает 66-я экспедиция в составе россиян Петра Дуброва и Антона Шкаплерова (командир станции), американца Марка Ванде Хая, а также экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon - миссии Crew-3 в составе Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайлы Бэррон и Маттиаса Маурера.

https://ria.ru/20211124/kosmos-1760554648.html

https://ria.ru/20211119/zatmenie-1759771620.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), антон шкаплеров, dragon spacex, центр управления полетами, томас маршберн, spacex falcon 9, илон маск