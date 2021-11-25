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Кехман заявил, что худруком МХАТа может стать "очень известный человек"

Кехман заявил, что худруком МХАТа может стать "очень известный человек" - РИА Новости, 25.11.2021

Кехман заявил, что худруком МХАТа может стать "очень известный человек"

Новый генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман рассказал РИА Новости, что у него есть кандидатура на пост нового худрука, этот человек уже занят РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T12:42

2021-11-25T12:42

2021-11-25T12:42

культура

эдуард бояков

владимир кехман

мхат имени м. горького

новости культуры

театр

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Новый генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман рассказал РИА Новости, что у него есть кандидатура на пост нового худрука, этот человек уже занят в одном из театров, он "блистательный актер и режиссер"."Это очень известный человек, он сейчас возглавляет театр. Блистательный актер и режиссер, и он знает о моем желании. Если я смогу его убедить в том, чтобы он мне помог, если Татьяна Васильевна (Доронина, президент театра – Прим. ред.) будет не против… Безусловно, он останется в том театре, где он работает сейчас. Если бы он согласился исполнять обязанности худрука МХАТа или просто помогать нам, это была бы огромная помощь мне лично", – рассказал Кехман РИА Новости.Кехман был назначен на должность гендиректора МХАТ 27 октября. 1 ноября худрук театра Эдуард Бояков сообщил, что уволился. По его словам, Кехман предложил ему написать заявление, и он это сделал, несмотря на пятилетний контракт.

https://realty.ria.ru/20211125/kekhman-1760662514.html

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эдуард бояков, владимир кехман, мхат имени м. горького, новости культуры, театр