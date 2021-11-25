https://ria.ru/20211125/mkhat-1760688416.html
Кехман заявил, что худруком МХАТа может стать "очень известный человек"
Кехман заявил, что худруком МХАТа может стать "очень известный человек" - РИА Новости, 25.11.2021
Кехман заявил, что худруком МХАТа может стать "очень известный человек"
Новый генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман рассказал РИА Новости, что у него есть кандидатура на пост нового худрука, этот человек уже занят РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T12:42
2021-11-25T12:42
2021-11-25T12:42
культура
эдуард бояков
владимир кехман
мхат имени м. горького
новости культуры
театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595868289_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_25ec0104602d0debe6b089608246626b.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Новый генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман рассказал РИА Новости, что у него есть кандидатура на пост нового худрука, этот человек уже занят в одном из театров, он "блистательный актер и режиссер"."Это очень известный человек, он сейчас возглавляет театр. Блистательный актер и режиссер, и он знает о моем желании. Если я смогу его убедить в том, чтобы он мне помог, если Татьяна Васильевна (Доронина, президент театра – Прим. ред.) будет не против… Безусловно, он останется в том театре, где он работает сейчас. Если бы он согласился исполнять обязанности худрука МХАТа или просто помогать нам, это была бы огромная помощь мне лично", – рассказал Кехман РИА Новости.Кехман был назначен на должность гендиректора МХАТ 27 октября. 1 ноября худрук театра Эдуард Бояков сообщил, что уволился. По его словам, Кехман предложил ему написать заявление, и он это сделал, несмотря на пятилетний контракт.
https://realty.ria.ru/20211125/kekhman-1760662514.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595868289_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_75cb8a93be75b69eedc82ee62df46867.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эдуард бояков, владимир кехман, мхат имени м. горького, новости культуры, театр
Кехман заявил, что худруком МХАТа может стать "очень известный человек"
Кехман заявил, что кандидатура на пост худрука МХАТ есть, это "очень известный человек"
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Новый генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман рассказал РИА Новости, что у него есть кандидатура на пост нового худрука, этот человек уже занят в одном из театров, он "блистательный актер и режиссер".
"Это очень известный человек, он сейчас возглавляет театр. Блистательный актер и режиссер, и он знает о моем желании. Если я смогу его убедить в том, чтобы он мне помог, если Татьяна Васильевна (Доронина, президент театра – Прим. ред.) будет не против… Безусловно, он останется в том театре, где он работает сейчас. Если бы он согласился исполнять обязанности худрука МХАТа или просто помогать нам, это была бы огромная помощь мне лично", – рассказал Кехман РИА Новости.
Кехман был назначен на должность гендиректора МХАТ 27 октября. 1 ноября худрук театра Эдуард Бояков сообщил, что уволился. По его словам, Кехман предложил ему написать заявление, и он это сделал, несмотря на пятилетний контракт.