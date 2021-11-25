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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211125/mkhat-1760688416.html
Кехман заявил, что худруком МХАТа может стать "очень известный человек"
Кехман заявил, что худруком МХАТа может стать "очень известный человек" - РИА Новости, 25.11.2021
Кехман заявил, что худруком МХАТа может стать "очень известный человек"
Новый генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман рассказал РИА Новости, что у него есть кандидатура на пост нового худрука, этот человек уже занят РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T12:42
2021-11-25T12:42
культура
эдуард бояков
владимир кехман
мхат имени м. горького
новости культуры
театр
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Новый генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман рассказал РИА Новости, что у него есть кандидатура на пост нового худрука, этот человек уже занят в одном из театров, он "блистательный актер и режиссер"."Это очень известный человек, он сейчас возглавляет театр. Блистательный актер и режиссер, и он знает о моем желании. Если я смогу его убедить в том, чтобы он мне помог, если Татьяна Васильевна (Доронина, президент театра – Прим. ред.) будет не против… Безусловно, он останется в том театре, где он работает сейчас. Если бы он согласился исполнять обязанности худрука МХАТа или просто помогать нам, это была бы огромная помощь мне лично", – рассказал Кехман РИА Новости.Кехман был назначен на должность гендиректора МХАТ 27 октября. 1 ноября худрук театра Эдуард Бояков сообщил, что уволился. По его словам, Кехман предложил ему написать заявление, и он это сделал, несмотря на пятилетний контракт.
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эдуард бояков, владимир кехман, мхат имени м. горького, новости культуры, театр
12:42 25.11.2021
 
Кехман заявил, что худруком МХАТа может стать "очень известный человек"

Кехман заявил, что кандидатура на пост худрука МХАТ есть, это "очень известный человек"

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗдание МХАТ имени М. Горького
Здание МХАТ имени М. Горького - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Новый генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман рассказал РИА Новости, что у него есть кандидатура на пост нового худрука, этот человек уже занят в одном из театров, он "блистательный актер и режиссер".
"Это очень известный человек, он сейчас возглавляет театр. Блистательный актер и режиссер, и он знает о моем желании. Если я смогу его убедить в том, чтобы он мне помог, если Татьяна Васильевна (Доронина, президент театра – Прим. ред.) будет не против… Безусловно, он останется в том театре, где он работает сейчас. Если бы он согласился исполнять обязанности худрука МХАТа или просто помогать нам, это была бы огромная помощь мне лично", – рассказал Кехман РИА Новости.
Кехман был назначен на должность гендиректора МХАТ 27 октября. 1 ноября худрук театра Эдуард Бояков сообщил, что уволился. По его словам, Кехман предложил ему написать заявление, и он это сделал, несмотря на пятилетний контракт.
Владимир Кехман - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
Вчера, 10:46Культура
Кехман: самое главное сейчас - встретиться с архитектором здания МХАТ
 
КультураЭдуард БояковВладимир КехманМХАТ имени М. ГорькогоНовости культурыТеатр
 
 
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