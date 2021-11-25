https://ria.ru/20211125/mishustin-1760759299.html

Мишустин призвал обеспечить рост демографических показателей

Мишустин призвал обеспечить рост демографических показателей - РИА Новости, 25.11.2021

Мишустин призвал обеспечить рост демографических показателей

Распространение коронавируса влияет на выполнение планов по увеличению численности населения России, показатели необходимо не только вернуть на допандемийный... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T17:34

2021-11-25T17:34

2021-11-25T17:46

общество

михаил мишустин

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Распространение коронавируса влияет на выполнение планов по увеличению численности населения России, показатели необходимо не только вернуть на допандемийный уровень, но и обеспечить дальнейший рост, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по вопросам развития здравоохранения."Глава государства поставил конкретную задачу – к 2030 году необходимо обеспечить устойчивый рост численности населения. Нынешние условия крайне непростые. Распространение коронавируса, конечно, сегодня существенно влияет на достижение этих показателей и на темпы реализуемых мероприятий", - сказал Мишустин.Премьер отметил, что необходимо изменить ситуацию. "Нам уже сейчас нужно иметь четкий план действий, который позволит не только вернуть демографические показатели на допандемийные значения, но и обеспечить дальнейший рост численности граждан нашей страны и, соответственно, ожидаемой продолжительности жизни", - подчеркнул Мишустин.

россия

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2021

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общество, михаил мишустин, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии