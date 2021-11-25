https://ria.ru/20211125/mishustin-1760720953.html

Мишустин призвал ШОС развивать цифровую экономику

Мишустин призвал ШОС развивать цифровую экономику - РИА Новости, 25.11.2021

Мишустин призвал ШОС развивать цифровую экономику

У стран ШОС есть хорошие возможности занять лидирующие позиции в цифровой экономике, считает премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T14:58

2021-11-25T14:58

2021-11-25T14:59

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. У стран ШОС есть хорошие возможности занять лидирующие позиции в цифровой экономике, считает премьер-министр России Михаил Мишустин."В рамках организации продолжим взаимодействие по цифровой экономике. Мир стремительно переходит к новому технологическому укладу. У нас есть хорошие возможности, чтобы занять на этом треке лидирующие позиции", - сказал он на заседании глав правительств ШОС.Премьер отметил, что Россия готова делиться своими наработками в области сервисов для удалённой занятости и учебы, предоставления государственных услуг, телемедицины."Есть успешный опыт по созданию платформ управления базами данных и развитию решений на основе искусственного интеллекта", - сказал Мишустин.Он напомнил, что в формате ШОС была утверждена Концепция сотрудничества в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий и призвал партнеров активно подключиться к подготовке плана действий по ее реализации."Полезным было бы наладить кооперацию по внедрению "цифры" в юридической сфере. Россия направила партнерам проекты концепции и соглашения об электронной платформе ШОС для оказания правовой помощи по гражданским делам", - сказал премьер-министр.Еще одной задачей он назвал преодоление цифрового неравенства. Мишустин напомнил, что в прошлом году была утверждена Концепция сотрудничества государств-членов ШОС по развитию удаленных и сельских территорий в цифровую эпоху, механизмом ее реализации должен стать Банк лучших решений в этой сфере."Нужно как можно скорее выйти на компромиссные развязки по этому проекту. Чтобы все страны ШОС могли пользоваться такими решениями", - считает Мишустин.

https://ria.ru/20211118/koordinatsiya-1759663926.html

https://ria.ru/20210917/alyans-1750495631.html

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в мире, шос, михаил мишустин, россия