https://ria.ru/20211125/mishustin-1760708282.html
Мишустин обвинил Запад в недобросовестной конкуренции
Мишустин обвинил Запад в недобросовестной конкуренции - РИА Новости, 25.11.2021
Мишустин обвинил Запад в недобросовестной конкуренции
Запад использует недобросовестную конкуренцию для удержания доминирующих позиций, расширяет протекционистские меры, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T14:07
2021-11-25T14:07
2021-11-25T14:17
экономика
шос
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Запад использует недобросовестную конкуренцию для удержания доминирующих позиций, расширяет протекционистские меры, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Западные партнеры зачастую используют приемы недобросовестной конкуренции, чтобы удержать доминирующие позиции. Расширяются протекционистские меры, незаконные односторонние санкции", - сказал он на заседании совета глав правительств ШОС.Мишустин отметил также, что пандемия привела к спаду в ключевых секторах мировой экономики и росту безработицы. "Нарушены международные цепочки добавленной стоимости. Сократились объемы торговли и инвестиций", - сказал он.
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экономика, шос, михаил мишустин, россия
14:07 25.11.2021 (обновлено: 14:17 25.11.2021)
Мишустин обвинил Запад в недобросовестной конкуренции
Премьер Мишустин обвинил Запад в недобросовестной конкуренции для удержания своих позиций