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Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20211125/mishen-1760640440.html
В России создали мишень, которая поможет оцифровать огневую подготовку
В России создали мишень, которая поможет оцифровать огневую подготовку - РИА Новости, 25.11.2021
В России создали мишень, которая поможет оцифровать огневую подготовку
НПО "Спецтехнологии" разработало "умную" мишень, которая автоматически считывает попадания и моментально выстраивает таблицу результатов, в будущем ее можно... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T02:06
2021-11-25T02:13
новое оружие россии
безопасность
технологии
армия
москва
цнииточмаш
россия
андрей руль
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. НПО "Спецтехнологии" разработало "умную" мишень, которая автоматически считывает попадания и моментально выстраивает таблицу результатов, в будущем ее можно будет использовать для цифровизации всей огневой подготовки, сообщил журналистам учредитель предприятия Андрей Руль.Разработанная мишень регистрирует попадание пули как на дозвуковой, так и на сверхзвуковой скорости.С помощью таких мишеней, по словам Руля, можно было бы дистанционно проводить чемпионаты любого уровня, даже охватывающие все Вооруженные Силы. Для этого каждый участник мог бы отстреляться у себя в округе, а ответственный за проведение мероприятия военачальник сидел бы у себя в кабинете и видел бы все результаты — "кто в лидерах, из какого округа, где отстрелялись хуже всех, какое количество патронов использовали, по каким мишеням". Мишени при этом могут быть абсолютно разными, можно сделать даже для танка, уточнил разработчик.При этом в приложении будет отображаться вся история стрельб, и с его помощью можно будет отслеживать, когда конкретный стрелок начал улучшать свои результаты и при стрельбе из какого оружия. "Виден рост каждого солдата, меткость, скорость стрельбы. Все это в базе данных хранится, то есть мы можем понять, насколько эффективен тот или иной инструктор, или даже патрон", — рассказал Руль.Вечное устройствоЭлектронный блок мишени защищен бронепластиной, поэтому его разработчики называют условно вечным, а стоимость оценивают примерно в тысячу долларов. Картонная часть мишени, рассчитанная на 250 попаданий? будет стоит около 200 рублей. Материал пули не влияет на работу мишени, кроме того, в будущем в компании хотят научить ее реагировать и на страйкбольное оружие.Приложение для смартфона или планшета, где отображались бы попадания, можно написать как для стандартных iOS или Android, так и для специализированного ПО, в том числе закрытого.В дальнейшем работу мишеней можно будет усложнить, например, научить ее реагировать на индивидуальный браслет стрелка. При его приближении мишень могла бы автоматически подниматься, опускаться, выглядывать на какое-то время из-за препятствия и обратно прятаться за него, если стрелок не успел поразить ее.Среди пока еще не завершенных разработок НПО "Спецтехнологии" — ростовая гелевая мишень. С ее помощью можно будет видеть, попадание в какую часть тела было первым, удалось ли поразить ее с первого раза, например в голову, или же "противник" мог еще отстреливаться. Кроме того, ее можно облачить как угодно для большего соответствия условному противнику."Мы пока сделали небольшой полуростовой манекен — террорист в маске с автоматом. По нему работать — уже немного психологически по-другому", — рассказал Руль.Культура обращения с оружиемПо этой же причине он негативно относится к лазерным тирам. "Человек должен понимать оружие, он должен чувствовать запах пороха, чувствовать отдачу, слышать выстрел. Как можно обучать чему-то по какой-то имитации? На мой взгляд, это неправильно. Нужно понимать ответственность. Плюс начинается уход от культуры обращения с оружием", - добавил разработчик.Также в компании разработали тепловизионную мишень для ночных тренировок с тепловизиром. Она, по словам Руля, поможет отойти от до сих пор распространенной практики по старинке нагревать металлические гонги перед стрельбой. Кроме того, испытания проходит аналогичная "умная" мишень для подводной стрельбы.Еще одна разработка, которой НПО занимается совместно с ЦНИИточмаш — ультразвуковая мишень. Она представляет собой рамку-излучатель, которая подает ультразвуковой сигнал. Этот сигнал создает экран, который считывает попадание в него пули и выдает координаты ее пролета. Как заверяет разработчик, ультразвуковая мишень может считывать до одной тысячи выстрелов в минуту. За счет этого ее можно использовать при испытаниях оружия, причем не только стрелкового, но и, например, авиационных пушек, чтобы смотреть, насколько оно статично, нет ли увода.Ультразвуковая мишень работает практически без погрешности, разве что на скорости меньше 350 метров в секунду, то есть уже на угасании, она начинает сбоить, признался Руль. При более высоких скоростях погрешность считывания попадания составляет не более трех миллиметров при стрельбе с дальности один километр.По словам Руля, у новой технологии хорошие коммерческие перспективы, в том числе на международном рынке, однако в приоритете у компании работа именно в России и желание помочь российским Вооруженным Силам. "Мы больше думаем не о спортсменах. Мы больше думаем о войсках", — сказал учредитель НПО.
https://ria.ru/20211118/strela-1759587627.html
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безопасность, технологии, армия, москва, цнииточмаш, россия, андрей руль
02:06 25.11.2021 (обновлено: 02:13 25.11.2021)
 
В России создали мишень, которая поможет оцифровать огневую подготовку

Разработчик Руль: в России создали мишень, которая поможет оцифровать огневую подготовку

© РИА Новости / Анна ЮдинаЗанятия по огневой подготовке
Занятия по огневой подготовке - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Анна Юдина
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. НПО "Спецтехнологии" разработало "умную" мишень, которая автоматически считывает попадания и моментально выстраивает таблицу результатов, в будущем ее можно будет использовать для цифровизации всей огневой подготовки, сообщил журналистам учредитель предприятия Андрей Руль.

"Подумали и сделали мишень, которая считывает попадание. На данный момент — на расстоянии до двух километров… Сами мишени могут быть объединены в группы, все считывается автоматически, плюс можно вводить имена стрелков и смотреть, кто как отстрелял. Конечная задача, которую мы видим перед собой, если смотреть глобально, то это цифровизация всей армии, всех стрельб", — сказал он.

Разработанная мишень регистрирует попадание пули как на дозвуковой, так и на сверхзвуковой скорости.
С помощью таких мишеней, по словам Руля, можно было бы дистанционно проводить чемпионаты любого уровня, даже охватывающие все Вооруженные Силы. Для этого каждый участник мог бы отстреляться у себя в округе, а ответственный за проведение мероприятия военачальник сидел бы у себя в кабинете и видел бы все результаты — "кто в лидерах, из какого округа, где отстрелялись хуже всех, какое количество патронов использовали, по каким мишеням". Мишени при этом могут быть абсолютно разными, можно сделать даже для танка, уточнил разработчик.
При этом в приложении будет отображаться вся история стрельб, и с его помощью можно будет отслеживать, когда конкретный стрелок начал улучшать свои результаты и при стрельбе из какого оружия. "Виден рост каждого солдата, меткость, скорость стрельбы. Все это в базе данных хранится, то есть мы можем понять, насколько эффективен тот или иной инструктор, или даже патрон", — рассказал Руль.
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Вечное устройство

Электронный блок мишени защищен бронепластиной, поэтому его разработчики называют условно вечным, а стоимость оценивают примерно в тысячу долларов. Картонная часть мишени, рассчитанная на 250 попаданий? будет стоит около 200 рублей. Материал пули не влияет на работу мишени, кроме того, в будущем в компании хотят научить ее реагировать и на страйкбольное оружие.
Приложение для смартфона или планшета, где отображались бы попадания, можно написать как для стандартных iOS или Android, так и для специализированного ПО, в том числе закрытого.
В дальнейшем работу мишеней можно будет усложнить, например, научить ее реагировать на индивидуальный браслет стрелка. При его приближении мишень могла бы автоматически подниматься, опускаться, выглядывать на какое-то время из-за препятствия и обратно прятаться за него, если стрелок не успел поразить ее.
Среди пока еще не завершенных разработок НПО "Спецтехнологии" — ростовая гелевая мишень. С ее помощью можно будет видеть, попадание в какую часть тела было первым, удалось ли поразить ее с первого раза, например в голову, или же "противник" мог еще отстреливаться. Кроме того, ее можно облачить как угодно для большего соответствия условному противнику.
"Мы пока сделали небольшой полуростовой манекен — террорист в маске с автоматом. По нему работать — уже немного психологически по-другому", — рассказал Руль.
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Культура обращения с оружием

По этой же причине он негативно относится к лазерным тирам. "Человек должен понимать оружие, он должен чувствовать запах пороха, чувствовать отдачу, слышать выстрел. Как можно обучать чему-то по какой-то имитации? На мой взгляд, это неправильно. Нужно понимать ответственность. Плюс начинается уход от культуры обращения с оружием", - добавил разработчик.
Также в компании разработали тепловизионную мишень для ночных тренировок с тепловизиром. Она, по словам Руля, поможет отойти от до сих пор распространенной практики по старинке нагревать металлические гонги перед стрельбой. Кроме того, испытания проходит аналогичная "умная" мишень для подводной стрельбы.
Еще одна разработка, которой НПО занимается совместно с ЦНИИточмаш — ультразвуковая мишень. Она представляет собой рамку-излучатель, которая подает ультразвуковой сигнал. Этот сигнал создает экран, который считывает попадание в него пули и выдает координаты ее пролета. Как заверяет разработчик, ультразвуковая мишень может считывать до одной тысячи выстрелов в минуту. За счет этого ее можно использовать при испытаниях оружия, причем не только стрелкового, но и, например, авиационных пушек, чтобы смотреть, насколько оно статично, нет ли увода.
Ультразвуковая мишень работает практически без погрешности, разве что на скорости меньше 350 метров в секунду, то есть уже на угасании, она начинает сбоить, признался Руль. При более высоких скоростях погрешность считывания попадания составляет не более трех миллиметров при стрельбе с дальности один километр.
По словам Руля, у новой технологии хорошие коммерческие перспективы, в том числе на международном рынке, однако в приоритете у компании работа именно в России и желание помочь российским Вооруженным Силам. "Мы больше думаем не о спортсменах. Мы больше думаем о войсках", — сказал учредитель НПО.
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Новое оружие РоссииБезопасностьТехнологииАрмияМоскваЦНИИТОЧМАШРоссияАндрей Руль
 
 
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