https://ria.ru/20211125/minenergo-1760761916.html
Глава Минэнерго выразил соболезнования родным погибших в ЧП на шахте
Глава Минэнерго выразил соболезнования родным погибших в ЧП на шахте - РИА Новости, 25.11.2021
Глава Минэнерго выразил соболезнования родным погибших в ЧП на шахте
Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов выразил свои соболезнования в связи с гибелью людей на шахте "Листвяжная", сообщает министерство. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T17:46
2021-11-25T17:46
2021-11-25T17:46
белово
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
сдс-уголь
telegram (приложение)
николай шульгинов
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов выразил свои соболезнования в связи с гибелью людей на шахте "Листвяжная", сообщает министерство."Я хотел бы в начале выразить соболезнования от себя лично и от министерства энергетики по поводу невосполнимой утраты всем близким и родным погибших", - сказал Шульгинов в видео, размещенном в официальном Telegram-канале ведомства.Задымление на шахте "Листвяжной" произошло в четверг около 04.30 мск. В шахте находились 285 человек. Погибли, по последним данным, 11 горняков, более 40 пострадали. В шахте остаются 35 человек, местоположение которых пока не установлено. Поисково-спасательные работы приостановлены из-за концентрации метана, которая является взрывоопасной.Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке с одноименной обогатительной фабрикой в том же Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетических углей.
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белово, министерство энергетики рф (минэнерго россии), сдс-уголь, telegram (приложение), николай шульгинов, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
Глава Минэнерго выразил соболезнования родным погибших в ЧП на шахте
Глава Минэнерго Шульгинов выразил соболезнования из-за гибели людей на шахте "Листвяжная"