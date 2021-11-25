https://ria.ru/20211125/migranty-1760786669.html

ЕС опроверг заявления Белоруссии о причастности к отмене возвратных рейсов

ЕС опроверг заявления Белоруссии о причастности к отмене возвратных рейсов - РИА Новости, 25.11.2021

ЕС опроверг заявления Белоруссии о причастности к отмене возвратных рейсов

ЕС опровергает заявления властей Белоруссии об ответственности союза за отмену рейсов по репатриации мигрантов в Ирак, заявил официальный представитель... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T19:56

2021-11-25T19:56

2021-11-25T19:58

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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. ЕС опровергает заявления властей Белоруссии об ответственности союза за отмену рейсов по репатриации мигрантов в Ирак, заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано в ответ на вопрос РИА Новости."Эта информация не соответствует действительности. Мы понимаем, что сегодня два рейса отправятся из Минска в Ирак, город Эрбиль. Евросоюз не финансирует эти иракские рейсы по репатриации", - сообщил он.Ранее со ссылкой на белорусский МИД сообщалось, что рейс, которым планировалось вывезти из минского аэропорта группу иракских беженцев в Багдад, был отменен из-за невыполнения европейской стороной договоренностей с иракской авиакомпанией."Нынешние усилия по репатриации организованы иракскими властями, и только они компетентны отвечать на вопросы по графику и другим деталям вывозных рейсов, которые они организуют из Минска, чтобы доставить в Ирак своих граждан, застрявших в Белоруссии", - сказал он."Мы приветствуем эти и другие усилия иракской стороны, которые направлены на спасение и защиту иракских граждан от злоупотреблений со стороны преступных сетей", - добавил Стано.Ранее со ссылкой на белорусский МИД сообщалось, что рейс, которым планировалось вывезти из минского аэропорта группу иракских беженцев в Багдад, был отменен из-за невыполнения европейской стороной договоренностей с иракской авиакомпанией.В среду представитель Iraqi Airways подтвердил РИА Новости, что компания выполнит в четверг эвакуационный рейс в Багдад из Минска. Белорусские авиавласти согласовали выполнение 25 ноября компанией Iraqi Airways рейса по вывозу из Белоруссии иракских граждан из числа пытавшихся попасть в ЕС через республику. Мигранты начали уже накануне вечером прибывать в аэропорт Минска, но компания отменила рейс.Официальный представитель авиакомпании Iraqi Airways Хусейн Джалиль пояснил РИА Новости в четверг, что вывозной рейс для иракских беженцев из Минска отложен на неопределенный срок по просьбе МИД Ирака.ЕС оказывает гуманитарную помощь беженцам в Белоруссии только через неправительственные и международные организации, но не через белорусские структуры.

https://ria.ru/20211125/migranty-1760756677.html

https://ria.ru/20211125/migranty-1760766825.html

белоруссия

минск

ирак

багдад (город)

польша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-25T19:56 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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