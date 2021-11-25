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https://ria.ru/20211125/migranty-1760786669.html
ЕС опроверг заявления Белоруссии о причастности к отмене возвратных рейсов
ЕС опроверг заявления Белоруссии о причастности к отмене возвратных рейсов - РИА Новости, 25.11.2021
ЕС опроверг заявления Белоруссии о причастности к отмене возвратных рейсов
ЕС опровергает заявления властей Белоруссии об ответственности союза за отмену рейсов по репатриации мигрантов в Ирак, заявил официальный представитель... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T19:56
2021-11-25T19:58
в мире
белоруссия
минск
ирак
багдад (город)
польша
мид белоруссии
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. ЕС опровергает заявления властей Белоруссии об ответственности союза за отмену рейсов по репатриации мигрантов в Ирак, заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано в ответ на вопрос РИА Новости."Эта информация не соответствует действительности. Мы понимаем, что сегодня два рейса отправятся из Минска в Ирак, город Эрбиль. Евросоюз не финансирует эти иракские рейсы по репатриации", - сообщил он.Ранее со ссылкой на белорусский МИД сообщалось, что рейс, которым планировалось вывезти из минского аэропорта группу иракских беженцев в Багдад, был отменен из-за невыполнения европейской стороной договоренностей с иракской авиакомпанией."Нынешние усилия по репатриации организованы иракскими властями, и только они компетентны отвечать на вопросы по графику и другим деталям вывозных рейсов, которые они организуют из Минска, чтобы доставить в Ирак своих граждан, застрявших в Белоруссии", - сказал он."Мы приветствуем эти и другие усилия иракской стороны, которые направлены на спасение и защиту иракских граждан от злоупотреблений со стороны преступных сетей", - добавил Стано.Ранее со ссылкой на белорусский МИД сообщалось, что рейс, которым планировалось вывезти из минского аэропорта группу иракских беженцев в Багдад, был отменен из-за невыполнения европейской стороной договоренностей с иракской авиакомпанией.В среду представитель Iraqi Airways подтвердил РИА Новости, что компания выполнит в четверг эвакуационный рейс в Багдад из Минска. Белорусские авиавласти согласовали выполнение 25 ноября компанией Iraqi Airways рейса по вывозу из Белоруссии иракских граждан из числа пытавшихся попасть в ЕС через республику. Мигранты начали уже накануне вечером прибывать в аэропорт Минска, но компания отменила рейс.Официальный представитель авиакомпании Iraqi Airways Хусейн Джалиль пояснил РИА Новости в четверг, что вывозной рейс для иракских беженцев из Минска отложен на неопределенный срок по просьбе МИД Ирака.ЕС оказывает гуманитарную помощь беженцам в Белоруссии только через неправительственные и международные организации, но не через белорусские структуры.
https://ria.ru/20211125/migranty-1760756677.html
https://ria.ru/20211125/migranty-1760766825.html
белоруссия
минск
ирак
багдад (город)
польша
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60
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, белоруссия, минск, ирак, багдад (город), польша, мид белоруссии, евросоюз, мид ирака, iraqi airways, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
19:56 25.11.2021 (обновлено: 19:58 25.11.2021)
 
ЕС опроверг заявления Белоруссии о причастности к отмене возвратных рейсов

Представитель ЕС Стано опроверг заявления о причастности союза к отмене возвратных рейсов

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. ЕС опровергает заявления властей Белоруссии об ответственности союза за отмену рейсов по репатриации мигрантов в Ирак, заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано в ответ на вопрос РИА Новости.
"Эта информация не соответствует действительности. Мы понимаем, что сегодня два рейса отправятся из Минска в Ирак, город Эрбиль. Евросоюз не финансирует эти иракские рейсы по репатриации", - сообщил он.
Иракские мигранты, пытавшиеся попасть в ЕС из Белоруссии, проходят регистрацию на авиарейс для желающих вернуться на родину - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
Вчера, 17:23
Консул Ирака анонсировал новый вывозной рейс из Белоруссии
Ранее со ссылкой на белорусский МИД сообщалось, что рейс, которым планировалось вывезти из минского аэропорта группу иракских беженцев в Багдад, был отменен из-за невыполнения европейской стороной договоренностей с иракской авиакомпанией.
"Нынешние усилия по репатриации организованы иракскими властями, и только они компетентны отвечать на вопросы по графику и другим деталям вывозных рейсов, которые они организуют из Минска, чтобы доставить в Ирак своих граждан, застрявших в Белоруссии", - сказал он.
"Мы приветствуем эти и другие усилия иракской стороны, которые направлены на спасение и защиту иракских граждан от злоупотреблений со стороны преступных сетей", - добавил Стано.
Ранее со ссылкой на белорусский МИД сообщалось, что рейс, которым планировалось вывезти из минского аэропорта группу иракских беженцев в Багдад, был отменен из-за невыполнения европейской стороной договоренностей с иракской авиакомпанией.
Беженцы с Ближнего Востока в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
Вчера, 18:00
Меркель обвинила Белоруссию в создании миграционного кризиса
В среду представитель Iraqi Airways подтвердил РИА Новости, что компания выполнит в четверг эвакуационный рейс в Багдад из Минска. Белорусские авиавласти согласовали выполнение 25 ноября компанией Iraqi Airways рейса по вывозу из Белоруссии иракских граждан из числа пытавшихся попасть в ЕС через республику. Мигранты начали уже накануне вечером прибывать в аэропорт Минска, но компания отменила рейс.
Официальный представитель авиакомпании Iraqi Airways Хусейн Джалиль пояснил РИА Новости в четверг, что вывозной рейс для иракских беженцев из Минска отложен на неопределенный срок по просьбе МИД Ирака.
ЕС оказывает гуманитарную помощь беженцам в Белоруссии только через неправительственные и международные организации, но не через белорусские структуры.
 
В миреБелоруссияМинскИракБагдад (город)ПольшаМИД БелоруссииЕвросоюзМИД ИракаIraqi AirwaysМигрантыСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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