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https://ria.ru/20211125/migranty-1760710180.html
Погранстража Польши сообщила о прорыве в страну более 200 нелегалов
Погранстража Польши сообщила о прорыве в страну более 200 нелегалов - РИА Новости, 25.11.2021
Погранстража Польши сообщила о прорыве в страну более 200 нелегалов
Накануне вечером более 200 нелегалов со стороны Белоруссии силой форсировали границу и проникли на территорию Польши, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T14:12
2021-11-25T16:46
в мире
белоруссия
польша
евросоюз
подляское воеводство
мигранты
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 25 ноя — РИА Новости. Накануне вечером более 200 нелегалов со стороны Белоруссии силой форсировали границу и проникли на территорию Польши, сообщила официальный представитель польской Пограничной стражи Анна Михальская.Прорыв произошел около 19:00 (21:00 мск) на участке погранотряда в Черемше. Мигранты вели себя агрессивно, бросали в силовиков камни и палки, их активно поддерживали "белорусские службы", добавила Михальская."Около 230 лиц зашли на польскую сторону на расстояние нескольких метров. Они были задержаны и возвращены на линию границы", — уточнила представитель ведомства.Семь человек остались на территории Польши, в том числе пятерых нуждающихся в медицинской помощи пришлось госпитализировать."Они были измождены, они принимали участие в силовом нападении на нашу границу. У них царапины разного рода. Мы знаем, что их состояние стабильное. Врачи говорят, что в течение нескольких часов они смогут выйти из госпиталя", — заключила Михальская.Всего, по данным Пограничной стражи, на территории Белоруссии около границы находятся несколько тысяч мигрантов, собирающихся нелегально попасть в Евросоюз.За минувшие сутки польское ведомство зафиксировало 375 попыток нелегального проникновения, из страны выдворят 56 человек.В свою очередь, полиция Подляского воеводства Польши сообщила, что накануне задержала за содействие нелегальной миграции двух граждан Украины и одного шведа, которые перевозили 14 беженцев.Летом на границе Белоруссии с Польшей и прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу нелегалов с Ближнего Востока и Африки. В ноябре обстановка обострилась. Несколько тысяч человек устремились к заграждениям и разбили там лагерь. Они не раз пробовали прорваться сквозь кордон, но их попытки пресекали польские силовики. Евросоюз и Белоруссия винят друг друга в кризисе.В Минске неоднократно заявляли, что на штурм мигрантов толкает "безвыходное положение, в котором они оказались из-за отсутствия легальной возможности подать прошение о предоставлении защиты в ЕС". В Госпогранкомитете сообщали, что польские военные вытесняют людей слезоточивым газом, взрывпакетами и другими спецсредствами. Те говорили о применении силы со стороны самих нелегалов: толпа забросала военнослужащих камнями.Власти Белоруссии подготовили для размещения беженцев находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Некоторые после безуспешных попыток попасть в Евросоюз возвращаются на родину.
https://ria.ru/20211125/migranty-1760693398.html
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в мире, белоруссия, польша, евросоюз, подляское воеводство, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
14:12 25.11.2021 (обновлено: 16:46 25.11.2021)
 
Погранстража Польши сообщила о прорыве в страну более 200 нелегалов

Погранстража Польши: более 200 нелегалов прорвались в страну, их вернули в Белоруссию

© REUTERS / BelTA/Leonid ScheglovПрименение водометов на границе Польши и Белоруссии в районе погранперехода Брузги-Кузница
Применение водометов на границе Польши и Белоруссии в районе погранперехода Брузги-Кузница - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© REUTERS / BelTA/Leonid Scheglov
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ВАРШАВА, 25 ноя — РИА Новости. Накануне вечером более 200 нелегалов со стороны Белоруссии силой форсировали границу и проникли на территорию Польши, сообщила официальный представитель польской Пограничной стражи Анна Михальская.
Прорыв произошел около 19:00 (21:00 мск) на участке погранотряда в Черемше. Мигранты вели себя агрессивно, бросали в силовиков камни и палки, их активно поддерживали "белорусские службы", добавила Михальская.
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"Около 230 лиц зашли на польскую сторону на расстояние нескольких метров. Они были задержаны и возвращены на линию границы", — уточнила представитель ведомства.
Семь человек остались на территории Польши, в том числе пятерых нуждающихся в медицинской помощи пришлось госпитализировать.
"Они были измождены, они принимали участие в силовом нападении на нашу границу. У них царапины разного рода. Мы знаем, что их состояние стабильное. Врачи говорят, что в течение нескольких часов они смогут выйти из госпиталя", — заключила Михальская.
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Всего, по данным Пограничной стражи, на территории Белоруссии около границы находятся несколько тысяч мигрантов, собирающихся нелегально попасть в Евросоюз.
За минувшие сутки польское ведомство зафиксировало 375 попыток нелегального проникновения, из страны выдворят 56 человек.
В свою очередь, полиция Подляского воеводства Польши сообщила, что накануне задержала за содействие нелегальной миграции двух граждан Украины и одного шведа, которые перевозили 14 беженцев.
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Летом на границе Белоруссии с Польшей и прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу нелегалов с Ближнего Востока и Африки. В ноябре обстановка обострилась. Несколько тысяч человек устремились к заграждениям и разбили там лагерь. Они не раз пробовали прорваться сквозь кордон, но их попытки пресекали польские силовики. Евросоюз и Белоруссия винят друг друга в кризисе.
В Минске неоднократно заявляли, что на штурм мигрантов толкает "безвыходное положение, в котором они оказались из-за отсутствия легальной возможности подать прошение о предоставлении защиты в ЕС". В Госпогранкомитете сообщали, что польские военные вытесняют людей слезоточивым газом, взрывпакетами и другими спецсредствами. Те говорили о применении силы со стороны самих нелегалов: толпа забросала военнослужащих камнями.
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Власти Белоруссии подготовили для размещения беженцев находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Некоторые после безуспешных попыток попасть в Евросоюз возвращаются на родину.
 
В миреБелоруссияПольшаЕвросоюзПодляское воеводствоМигрантыСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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