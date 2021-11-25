https://ria.ru/20211125/migranty-1760693398.html

Мигранты устроили митинг на границе с Польшей

Мигранты устроили митинг на границе с Польшей - РИА Новости, 25.11.2021

Мигранты устроили митинг на границе с Польшей

Выходцы из стран Ближнего Востока устроили митинг на белорусско-польской границе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T13:08

2021-11-25T13:08

2021-11-25T14:38

в мире

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

белоруссия

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КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 25 ноя — РИА Новости. Выходцы из стран Ближнего Востока устроили митинг на белорусско-польской границе, передает корреспондент РИА Новости. Собравшиеся требуют от ЕС признать их беженцами. Люди утверждают, что хотят жить в мирном и стабильном государстве, и отрицают, что они экономические мигранты."У нас здесь семьи (с детьми) и беременные женщины, и мы решили устроить этот протест, чтобы наши требования были выполнены, чтобы мир увидел, в каком положении мы оказались", - сказал один из беженцев. По его словам, мигранты хотят попасть в любую страну ЕС - Бельгию, Германию, Францию."В Ираке на слуху у всех что Германия нам поможет, но для меня главное- попасть в ЕС. Я повторяю: мы не террористы, и это наши цели, и в Ирак мы не вернёмся", - сказал беженец.Летом на границе Белоруссии с Польшей и прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу нелегалов с Ближнего Востока и Африки. В ноябре обстановка обострилась. Несколько тысяч человек устремились к заграждениям и разбили там лагерь. Они не раз пробовали прорваться сквозь кордон, но их попытки пресекали польские силовики. Евросоюз и Белоруссия винят друг друга в кризисе.В Минске неоднократно заявляли, что на штурм мигрантов толкает "безвыходное положение, в котором они оказались из-за отсутствия легальной возможности подать прошение о предоставлении защиты в ЕС". В Госпогранкомитете сообщали, что польские военные вытесняют людей слезоточивым газом, взрывпакетами и другими спецсредствами. Те говорили о применении силы со стороны самих нелегалов: толпа забросала военнослужащих камнями. Власти Белоруссии подготовили для размещения беженцев находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Некоторые после безуспешных попыток попасть в Евросоюз возвращаются на родину.

https://ria.ru/20211124/migranty-1760541086.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-25T13:08 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, белоруссия