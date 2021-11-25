https://ria.ru/20211125/migranty-1760679458.html
Иракский консул опроверг данные о вывозном рейсе из Минска на 25 ноября
Иракский консул опроверг данные о вывозном рейсе из Минска на 25 ноября - РИА Новости, 25.11.2021
Иракский консул опроверг данные о вывозном рейсе из Минска на 25 ноября
Власти Ирака не назначали дату вывозного рейса из Минска на 25 ноября, сообщил РИА Новости иракский консул в России и Белоруссии Маджид Ал-Кинани. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T12:14
2021-11-25T12:14
2021-11-25T12:30
в мире
белоруссия
ирак
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Власти Ирака не назначали дату вывозного рейса из Минска на 25 ноября, сообщил РИА Новости иракский консул в России и Белоруссии Маджид Ал-Кинани.Ранее представитель "Иракских авиалиний" подтвердил РИА Новости, что компания выполнит в четверг эвакуационный рейс в Багдад из Минск. Белорусские авиавласти согласовали выполнение 25 ноября компанией Iraqi Airways рейса по вывозу из Белоруссии иракских граждан из числа пытавшихся попасть в ЕС через республику. Мигранты начали уже накануне вечером прибывать в аэропорт Минска, но компания отменила рейс.Он опроверг информацию о том, что иракское правительство объявило сегодня о рейсе для вывоза 100 иракских граждан из Белоруссии."Нет, нет, это неправда, но люди, так как вывозной рейс произошел в (прошлый - ред.) четверг, полагали, что рейс состоится и в следующий четверг (25 ноября)... Иракское правительство не объявило дату рейса, и мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить рейсы", - отметил он.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. При этом в ноябре белорусская сторона сообщала о применении польскими силовиками спецсредств против мигрантов.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.В целом же, как сообщала в ноябре пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, на территории Белоруссии находятся порядка 7 тысяч беженцев. Между тем некоторые мигранты после безуспешных попыток попасть в ЕС возвращаются на родину в индивидуальном порядке. Кроме того, 18 ноября иракская авиакомпания Iraqi Airways выполнила рейс по вывозу из Белоруссии 430 иракских граждан из числа пытавшихся попасть в ЕС через республику.
белоруссия
ирак
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2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760538902_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_74b6aba2c62d97fe7bcc280c5b98a7f2.jpg
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-25T12:14
true
PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, ирак, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
12:14 25.11.2021 (обновлено: 12:30 25.11.2021)
Иракский консул опроверг данные о вывозном рейсе из Минска на 25 ноября
Консул Ал-Кинани: власти Ирака не назначали вывозной рейс из Минска на 25 ноября
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Власти Ирака не назначали дату вывозного рейса из Минска на 25 ноября, сообщил РИА Новости иракский консул в России и Белоруссии Маджид Ал-Кинани.
Ранее представитель "Иракских авиалиний" подтвердил РИА Новости, что компания выполнит в четверг эвакуационный рейс в Багдад
из Минск. Белорусские авиавласти согласовали выполнение 25 ноября компанией Iraqi Airways
рейса по вывозу из Белоруссии иракских граждан из числа пытавшихся попасть в ЕС через республику. Мигранты начали уже накануне вечером прибывать в аэропорт Минска
, но компания отменила рейс.
"Изначально мы не назначали дату рейса на 25 (ноября - ред.), только люди говорили про эту дату... Они вообразили", - заявил консул Ирака
.
Он опроверг информацию о том, что иракское правительство объявило сегодня о рейсе для вывоза 100 иракских граждан из Белоруссии.
"Нет, нет, это неправда, но люди, так как вывозной рейс произошел в (прошлый - ред.) четверг, полагали, что рейс состоится и в следующий четверг (25 ноября)... Иракское правительство не объявило дату рейса, и мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить рейсы", - отметил он.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией
, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. При этом в ноябре белорусская сторона сообщала о применении польскими силовиками спецсредств против мигрантов.
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.
В целом же, как сообщала в ноябре пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, на территории Белоруссии находятся порядка 7 тысяч беженцев. Между тем некоторые мигранты после безуспешных попыток попасть в ЕС возвращаются на родину в индивидуальном порядке. Кроме того, 18 ноября иракская авиакомпания Iraqi Airways выполнила рейс по вывозу из Белоруссии 430 иракских граждан из числа пытавшихся попасть в ЕС через республику.