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На белорусско-польской границе обнаружили беженцев с переломами
На белорусско-польской границе обнаружили беженцев с переломами - РИА Новости, 25.11.2021
На белорусско-польской границе обнаружили беженцев с переломами
В Белоруссии начали проверку после того, как на границе с Польшей обнаружили беженцев со сломанными ногами, сообщили в пресс-службе СК республики. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T10:25
2021-11-25T11:47
в мире
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 25 ноя — РИА Новости. В Белоруссии начали проверку после того, как на границе с Польшей обнаружили беженцев со сломанными ногами, сообщили в пресс-службе СК республики."Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения беженцев с телесными повреждениями на границе с Польшей", — отмечается в Telegram-канале ведомства.Вечером 21 ноября на одном из участков пограничной заставы "Песчатка" Каменецкого района (Брестская область) нашли группу обессиленных и измученных мигрантов. У 33-летнего и 51-летнего граждан Ирака врачи диагностировали переломы костей ног.Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Недавно ситуация обострилась: у заграждений собрались несколько тысяч нелегалов, начались стычки с польскими силовиками.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
белоруссия
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Медики оказывают помощь беженцам с переломами, пострадавшим от польских силовиков
Белорусские пограничники нашли беженцев с переломами. Это произошло на территории погранзаставы "Песчатка" в Каменецком районе. Со слов пострадавших, их избили и выдворили в Беларусь польские силовики. Два человека госпитализированы.
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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
10:25 25.11.2021 (обновлено: 11:47 25.11.2021)
 
На белорусско-польской границе обнаружили беженцев с переломами

СК Белоруссии начал проверку после обнаружения беженцев с переломами на границе с Польшей

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока в лагере нелегальных мигрантов у пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
Беженцы с Ближнего Востока в лагере нелегальных мигрантов у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 25 ноя — РИА Новости. В Белоруссии начали проверку после того, как на границе с Польшей обнаружили беженцев со сломанными ногами, сообщили в пресс-службе СК республики.
"Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения беженцев с телесными повреждениями на границе с Польшей", — отмечается в Telegram-канале ведомства.
Вечером 21 ноября на одном из участков пограничной заставы "Песчатка" Каменецкого района (Брестская область) нашли группу обессиленных и измученных мигрантов.
У 33-летнего и 51-летнего граждан Ирака врачи диагностировали переломы костей ног.
Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Недавно ситуация обострилась: у заграждений собрались несколько тысяч нелегалов, начались стычки с польскими силовиками.
Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
Забор на польско-белорусской границе
19 ноября, 19:42Инфографика
Забор на польско-белорусской границе
Инфографика
Посмотреть
 
В миреБелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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