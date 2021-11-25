https://ria.ru/20211125/migranty-1760658776.html
На белорусско-польской границе обнаружили беженцев с переломами
На белорусско-польской границе обнаружили беженцев с переломами - РИА Новости, 25.11.2021
На белорусско-польской границе обнаружили беженцев с переломами
В Белоруссии начали проверку после того, как на границе с Польшей обнаружили беженцев со сломанными ногами, сообщили в пресс-службе СК республики. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T10:25
2021-11-25T10:25
2021-11-25T11:47
в мире
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759420946_0:66:3392:1973_1920x0_80_0_0_2f86de2dce3359455fc0c21c93ef21ab.jpg
МИНСК, 25 ноя — РИА Новости. В Белоруссии начали проверку после того, как на границе с Польшей обнаружили беженцев со сломанными ногами, сообщили в пресс-службе СК республики."Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения беженцев с телесными повреждениями на границе с Польшей", — отмечается в Telegram-канале ведомства.Вечером 21 ноября на одном из участков пограничной заставы "Песчатка" Каменецкого района (Брестская область) нашли группу обессиленных и измученных мигрантов. У 33-летнего и 51-летнего граждан Ирака врачи диагностировали переломы костей ног.Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Недавно ситуация обострилась: у заграждений собрались несколько тысяч нелегалов, начались стычки с польскими силовиками.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
белоруссия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759420946_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_3c6da4bdde2a34a5e213bab7319dee91.jpg
Медики оказывают помощь беженцам с переломами, пострадавшим от польских силовиков
Белорусские пограничники нашли беженцев с переломами. Это произошло на территории погранзаставы "Песчатка" в Каменецком районе. Со слов пострадавших, их избили и выдворили в Беларусь польские силовики. Два человека госпитализированы.
2021-11-25T10:25
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
10:25 25.11.2021 (обновлено: 11:47 25.11.2021)
На белорусско-польской границе обнаружили беженцев с переломами
СК Белоруссии начал проверку после обнаружения беженцев с переломами на границе с Польшей