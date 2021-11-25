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На белорусско-польской границе обнаружили беженцев с переломами

На белорусско-польской границе обнаружили беженцев с переломами - РИА Новости, 25.11.2021

На белорусско-польской границе обнаружили беженцев с переломами

В Белоруссии начали проверку после того, как на границе с Польшей обнаружили беженцев со сломанными ногами, сообщили в пресс-службе СК республики. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T10:25

2021-11-25T10:25

2021-11-25T11:47

в мире

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 25 ноя — РИА Новости. В Белоруссии начали проверку после того, как на границе с Польшей обнаружили беженцев со сломанными ногами, сообщили в пресс-службе СК республики."Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения беженцев с телесными повреждениями на границе с Польшей", — отмечается в Telegram-канале ведомства.Вечером 21 ноября на одном из участков пограничной заставы "Песчатка" Каменецкого района (Брестская область) нашли группу обессиленных и измученных мигрантов. У 33-летнего и 51-летнего граждан Ирака врачи диагностировали переломы костей ног.Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Недавно ситуация обострилась: у заграждений собрались несколько тысяч нелегалов, начались стычки с польскими силовиками.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Медики оказывают помощь беженцам с переломами, пострадавшим от польских силовиков Белорусские пограничники нашли беженцев с переломами. Это произошло на территории погранзаставы "Песчатка" в Каменецком районе. Со слов пострадавших, их избили и выдворили в Беларусь польские силовики. Два человека госпитализированы. 2021-11-25T10:25 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии