https://ria.ru/20211125/migranty-1760644707.html

Собянин призвал сокращать число мигрантов среди районных коммунальщиков

Собянин призвал сокращать число мигрантов среди районных коммунальщиков - РИА Новости, 25.11.2021

Собянин призвал сокращать число мигрантов среди районных коммунальщиков

Среди районных коммунальщиков в Москве есть резерв к сокращению числа мигрантов, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T07:19

2021-11-25T07:19

2021-11-25T10:36

общество

москва

сергей собянин

жкх

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Среди районных коммунальщиков в Москве есть резерв к сокращению числа мигрантов, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин."Ведь у нас в крупных городских коммунальных предприятиях мигрантов практически нет. Они остались на уровне жилищных гэбэушек, где много дворницкого труда, чернового и низкооплачиваемого. Но и там, мне кажется, есть резерв куда подвигаться", — отметил собеседник агентства.Ранее Собянин поручил уменьшить число приезжих из соседних государств на стройках для программы реновации. По его мнению, надо подбирать людей другой квалификации и повышать зарплату, наращивая при этом производительность труда, механизацию и индустриализацию. Позже мэр уточнил, что количество мигрантов на проектах в рамках городского заказа уменьшилось более чем в два раза.Читайте полный текст интервью Сергея Собянина >>

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москва

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2021

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"Есть резерв, куда подвигаться" – Собянин о замещении мигрантов россиянами в ЖКХ Собянин в интервью РИА Новости призвал сокращать число мигрантов среди дворников и других районных коммунальщиков в Москве – и рассказал, что мигрантов на крупных коммунальных предприятиях почти нет. 2021-11-25T07:19 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, москва, сергей собянин, жкх