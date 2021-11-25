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Собянин призвал сокращать число мигрантов среди районных коммунальщиков
Собянин призвал сокращать число мигрантов среди районных коммунальщиков - РИА Новости, 25.11.2021
Собянин призвал сокращать число мигрантов среди районных коммунальщиков
Среди районных коммунальщиков в Москве есть резерв к сокращению числа мигрантов, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T07:19
2021-11-25T07:19
2021-11-25T10:36
общество
москва
сергей собянин
жкх
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Среди районных коммунальщиков в Москве есть резерв к сокращению числа мигрантов, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин."Ведь у нас в крупных городских коммунальных предприятиях мигрантов практически нет. Они остались на уровне жилищных гэбэушек, где много дворницкого труда, чернового и низкооплачиваемого. Но и там, мне кажется, есть резерв куда подвигаться", — отметил собеседник агентства.Ранее Собянин поручил уменьшить число приезжих из соседних государств на стройках для программы реновации. По его мнению, надо подбирать людей другой квалификации и повышать зарплату, наращивая при этом производительность труда, механизацию и индустриализацию. Позже мэр уточнил, что количество мигрантов на проектах в рамках городского заказа уменьшилось более чем в два раза.Читайте полный текст интервью Сергея Собянина >>
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"Есть резерв, куда подвигаться" – Собянин о замещении мигрантов россиянами в ЖКХ
Собянин в интервью РИА Новости призвал сокращать число мигрантов среди дворников и других районных коммунальщиков в Москве – и рассказал, что мигрантов на крупных коммунальных предприятиях почти нет.
2021-11-25T07:19
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общество, москва, сергей собянин, жкх
07:19 25.11.2021 (обновлено: 10:36 25.11.2021)
Собянин призвал сокращать число мигрантов среди районных коммунальщиков
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал сокращать число мигрантов среди районных коммунальщиков