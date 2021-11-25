https://ria.ru/20211125/mid-1760706105.html

Захарова назвала обязательное условие для нормализации отношений с США

Захарова назвала обязательное условие для нормализации отношений с США - РИА Новости, 25.11.2021

Захарова назвала обязательное условие для нормализации отношений с США

Нормализация отношений с США невозможна без решения вопроса с российской дипсобственностью, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T13:58

2021-11-25T13:58

2021-11-25T14:05

в мире

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

россия

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Нормализация отношений с США невозможна без решения вопроса с российской дипсобственностью, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она напомнила, что Вашингтон до сих пор не только не пытается как-то урегулировать вопрос с отторгнутой собственностью РФ, но даже не допускает туда российских дипломатов с целью инспекции.По ее словам, без урегулирования вопроса о дипсобственности "невозможна, в принципе, нормализация наших с США двусторонних отношений, которые просто отравляются чинимыми Вашингтоном правовыми препятствиями и коллизиями".

https://ria.ru/20211118/sobstvennost-1759675670.html

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в мире, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия