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Захарова назвала обязательное условие для нормализации отношений с США
Захарова назвала обязательное условие для нормализации отношений с США - РИА Новости, 25.11.2021
Захарова назвала обязательное условие для нормализации отношений с США
Нормализация отношений с США невозможна без решения вопроса с российской дипсобственностью, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T13:58
2021-11-25T13:58
2021-11-25T14:05
в мире
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Нормализация отношений с США невозможна без решения вопроса с российской дипсобственностью, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она напомнила, что Вашингтон до сих пор не только не пытается как-то урегулировать вопрос с отторгнутой собственностью РФ, но даже не допускает туда российских дипломатов с целью инспекции.По ее словам, без урегулирования вопроса о дипсобственности "невозможна, в принципе, нормализация наших с США двусторонних отношений, которые просто отравляются чинимыми Вашингтоном правовыми препятствиями и коллизиями".
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в мире, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия
13:58 25.11.2021 (обновлено: 14:05 25.11.2021)
Захарова назвала обязательное условие для нормализации отношений с США
Представитель МИД Захарова связала нормализацию отношений с США с темой дипсобственности