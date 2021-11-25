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Захарова назвала обязательное условие для нормализации отношений с США
Захарова назвала обязательное условие для нормализации отношений с США - РИА Новости, 25.11.2021
Захарова назвала обязательное условие для нормализации отношений с США
Нормализация отношений с США невозможна без решения вопроса с российской дипсобственностью, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T13:58
2021-11-25T14:05
в мире
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Нормализация отношений с США невозможна без решения вопроса с российской дипсобственностью, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она напомнила, что Вашингтон до сих пор не только не пытается как-то урегулировать вопрос с отторгнутой собственностью РФ, но даже не допускает туда российских дипломатов с целью инспекции.По ее словам, без урегулирования вопроса о дипсобственности "невозможна, в принципе, нормализация наших с США двусторонних отношений, которые просто отравляются чинимыми Вашингтоном правовыми препятствиями и коллизиями".
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в мире, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия
13:58 25.11.2021 (обновлено: 14:05 25.11.2021)
 
Захарова назвала обязательное условие для нормализации отношений с США

Представитель МИД Захарова связала нормализацию отношений с США с темой дипсобственности

CC BY-SA 3.0 / Gryffindor / Здание Генерального консульства России в Нью-Йорке
Здание Генерального консульства России в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
CC BY-SA 3.0 / Gryffindor /
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Нормализация отношений с США невозможна без решения вопроса с российской дипсобственностью, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что Вашингтон до сих пор не только не пытается как-то урегулировать вопрос с отторгнутой собственностью РФ, но даже не допускает туда российских дипломатов с целью инспекции.
"До сегодняшнего дня даже вопрос о том, чтобы не препятствовать хотя бы визуальному осмотру помещений, не сдвигается с мертвой точки, вопреки дававшимся обещаниям решить его на уровне руководства государственного департамента США", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, без урегулирования вопроса о дипсобственности "невозможна, в принципе, нормализация наших с США двусторонних отношений, которые просто отравляются чинимыми Вашингтоном правовыми препятствиями и коллизиями".
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В миреСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваРоссия
 
 
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